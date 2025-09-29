Xím Vàng mùa lúa chín

Ruộng bậc thang Xím Vàng trong nắng, được nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung chụp sáng 22/9.

"Xím Vàng là điểm đến lý tưởng cho những ai thích thiên nhiên hoang sơ và không gian yên bình", anh Cung nói.

Nằm ở độ cao gần 1.500 m, xã Xím Vàng cách trung tâm Bắc Yên khoảng 30 km, là nơi sinh sống của gần 600 đồng bào dân tộc H'Mông, cũng là một trong những địa phương có diện tích ruộng bậc thang lớn nhất, đẹp nhất của vùng cao Sơn La.

Theo nhiếp ảnh gia, tại các bản Xím Vàng, Sống Chống, Háng Chơ, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng bậc thang trải dài đến chân trời.

Mùa vàng ở Xím Vàng thường kéo dài một tháng, từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 hằng năm. Mùa lúa chín năm nay đến sớm, cuối tháng 9 lúa nhiều bản đã vàng, người dân bắt đầu thu hoạch.

Anh Cung cho biết anh chọn di chuyển bằng xe máy để chủ động dừng lại chụp ảnh ở bất kỳ nơi nào. Với những du khách không quen lái xe, có thể thuê xe ôm địa phương.

Trong hành trình khám phá xã Xím Vàng, nhiếp ảnh gia chọn đi sâu vào những bản làng của người H'Mông để săn ảnh.

Đồi Mâm xôi bản Xím Vàng là điểm đầu tiên anh Cung đến. Con đường nhỏ men theo sườn núi dẫn đến những thửa ruộng bậc thang chín vàng.

Trong ảnh là một góc check in quen thuộc của du khách tại đồi Mâm Xôi Xím Vàng.

Hiện người dân địa phương dựng một số lán trại nhỏ để khách dừng chân nghỉ ngơi và chụp ảnh. Khu vực này chưa phát triển dịch vụ du lịch, vì vậy du khách thường chọn lưu trú tại Tà Xùa, sau đó di chuyển khoảng 20 km đến ngắm lúa.

Những ngôi nằm giữa thung lũng, giữa những ruộng bậc thang chín vàng. Hầu hết nhà người H'Mông ở vùng cao Sơn La vẫn giữ nét đơn sơ, với bếp lửa, giàn phơi ngô.

''Bạn có thể trò chuyện với họ để hiểu hơn về nếp sống của người dân, nhưng trước khi vào nhà, cần xin phép'', nhiếp ảnh gia cho hay.

Trong hành trình ngắm lúa và săn ảnh, nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc yên bình của người dân địa phương sau khi gặt lúa.

Một trong những bức ảnh anh Cung ấn tượng nhất trong lần săn mùa vàng lần này là ruộng bậc thang ẩn hiện trong làn khói dưới chân núi Sa Mu.

Đỉnh Sa Mu (U Bò) cao 2.756 m và đứng thứ 16 trong các đỉnh núi cao nhất Việt nam. Du khách thích phượt có thể lựa chọn khởi hành từ trung tâm Bắc Yên, tiếp tục đi sâu khoảng 40 km vào điểm leo núi tại xã Xím Vàng.

"Cánh đồng lúa chín thường đẹp nhất mỗi khi bình minh hay hoàng hôn", anh nói. Bức ảnh ghi lại cảnh hoàng hôn tại võng lúa bản Chống Sống.

Xím Vàng cách Hà Nội khoảng 220 km, thời gian di chuyển gần 6 tiếng. Nhiều du khách thường kết hợp chuyến đi Tà Xùa săn mây với hành trình ngắm lúa chín ở đây. Đường có một số đoạn khó đi nhưng bù lại cảnh sắc thiên nhiên còn nguyên vẻ hoang sơ.

Xím Vàng là điểm đến mới được chú ý trong vài năm gần đây. Mùa thu ruộng lúa chín vàng, còn mùa đông và mùa xuân rực rỡ hoa táo mèo, hoa mận, hoa đào.

Khép lại hai ngày ở xã Xám Vàng, nhiếp ảnh gia cho biết ngoài săn được những bức ảnh đẹp còn mang về cảm giác bình an hiếm có.

"Tôi sẽ trở lại đây vào mùa lúa năm sau", anh Cung nói và cho biết muốn tiếp tục ghi lại vẻ đẹp thay đổi theo từng mùa và khám phá thêm cuộc sống thường ngày của người dân Xím Vàng.

Ảnh: Nguyễn Trọng Cung