Say đắm mùa lúa chín trên triền núi Lào Cai

Mỗi năm vào tháng 9, khi gió se lạnh bắt đầu ùa về, núi rừng Tây Bắc chuyển mình trong một khung cảnh đặc biệt: sắc vàng óng ả phủ kín những thửa ruộng bậc thang. Từ xa nhìn lại, cả vùng đất như khoác tấm áo rực rỡ, biến Lào Cai thành điểm hẹn không thể bỏ qua của du khách yêu thiên nhiên và đam mê khám phá.

Y Tý – mùa vàng trên “nóc nhà mây phủ”

Ở độ cao gần 2.000 m, Y Tý quanh năm chìm trong mây, nhưng khi lúa chín, cảnh vật như bừng sáng. Màu vàng trải dài khắp các triền đồi, xen lẫn bản làng nhỏ bé tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Ảnh Pham Trong Nghia

Tới đây, du khách không chỉ ngắm lúa mà còn có thể trải nghiệm cuộc sống của người Hà Nhì, cùng họ làm cốm, nấu rượu ngô hay thưởng thức bữa cơm đậm chất núi rừng.

Đèo Khau Phạ – nơi vàng rực ôm trọn núi non

Nằm trong “tứ đại đỉnh đèo” Tây Bắc, Khau Phạ nổi tiếng với những cung đường hiểm trở. Thế nhưng vào mùa lúa chín, vẻ khắc nghiệt ấy được thay bằng sự lộng lẫy của những dải lụa vàng vắt qua sườn núi.

Ảnh Hà Mốc

Đứng trên cao, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh mây lùa qua lúa, nắng loang trên nếp ruộng – một bức tranh sống động mà khó ống kính nào có thể truyền tải trọn vẹn.

Những bản làng bình yên

Sàng Ma Sáo, Mường Hum hay Tả Phìn, Tả Van… đều có nét duyên riêng khi bước vào mùa gặt. Nếu Sàng Ma Sáo và Mường Hum mang đến vẻ thanh bình với bản làng ẩn trong thung lũng, thì Tả Phìn lại cuốn hút bởi sắc vàng xen lẫn khói bếp và nếp nhà sàn của người Dao đỏ.

Bản Tả Van. Ảnh Kim Lệ

Tả Van nằm trong thung lũng Mường Hoa, nơi du khách vừa ngắm lúa vừa nghỉ tại các homestay mộc mạc.

Quán Dín Ngài – nơi vàng hòa cùng đá vôi

Khác với Y Tý hay Khau Phạ vốn đã nổi tiếng, Quán Dín Ngài (huyện Bắc Hà) lại giữ cho mình sự bình yên. Ruộng bậc thang ôm lấy những dãy núi đá vôi tạo nên khung cảnh mộc mạc, ít bị du lịch chạm tới.

Ảnh Ngọc Linh

Du khách tìm đến đây thường để tận hưởng sự lặng lẽ, đồng thời khám phá phong tục, lễ hội và ẩm thực của đồng bào Mông.

Ngải Thầu – bức tranh vàng trong mây

Trên độ cao hơn 1.600 m, Ngải Thầu khiến nhiều nhiếp ảnh gia say mê bởi khung cảnh sương mờ bảng lảng, từng thửa ruộng vàng ẩn hiện trong mây. Vào buổi sớm, khi nắng vừa ló rạng, cảnh “mây ôm ruộng lúa” trở thành khoảnh khắc đẹp khó quên. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nhì như nghề dệt thổ cẩm, nấu rượu ngô.

Ảnh luhanhvietnam

Du lịch mùa lúa chín ở Lào Cai không chỉ để săn những bức ảnh đẹp. Đó còn là dịp để lắng nghe tiếng khèn gọi bạn tình, thưởng thức bát rượu ngô ấm nồng, hay cùng người dân gặt hái trên nương. Trong nhịp sống hối hả, mùa vàng nơi đây nhắc nhở du khách về sự gắn bó giữa con người và đất đai, về nét văn hóa bền bỉ của đồng bào vùng cao.