7 cung trekking mùa thu miền Bắc hút trekker với mây bồng bềnh, lúa chín vàng

Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để trekking ở miền Bắc, khi bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, dễ chịu, và những ngọn núi bắt đầu khoác lên mình màu vàng rực rỡ của lúa chín.

Trên các sườn núi, những ruộng bậc thang trải dài uốn lượn như dải lụa vàng, hòa quyện cùng mây trắng bồng bềnh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Không chỉ có cảnh quan tuyệt đẹp, mùa thu còn mang đến trải nghiệm yên bình, dễ chịu cho những bước chân leo núi, khiến hành trình trekking trở nên trọn vẹn, đáng nhớ và mê hoặc mọi trekker.

Dưới đây là 7 cung trekking hấp dẫn nhất, mà bất kỳ trekker nào cũng nên một lần trải nghiệm trong mùa thu miền Bắc.

Lảo Thẩn (Lào Cai) – Nóc nhà Y Tý

Lảo Thẩn được mệnh danh là “nóc nhà Y Tý” với cảnh biển mây bồng bềnh và bình minh rực rỡ. Khi mặt trời ló dạng, những tia sáng vàng chiếu qua lớp sương mờ, khung cảnh núi rừng hiện lên huyền ảo.

Trekker sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng rừng thông, thung lũng xanh mướt và các bản làng nhỏ ẩn hiện giữa mây. Đây là trải nghiệm vừa thử thách, vừa lãng mạn, rất thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên hoang sơ.

Lùng Cúng (Lào Cai) – Ruộng bậc thang mùa lúa chín

Mùa thu, Lùng Cúng khoác lên mình màu vàng óng của lúa chín trải dài khắp sườn núi. Cung đường hoang sơ, ít người qua lại mang đến trải nghiệm yên bình, nơi du khách có thể dừng chân chụp ảnh hay thưởng thức bữa cơm dân dã bên bản làng.

Những ruộng bậc thang uốn lượn tựa dải lụa vàng, hòa cùng màu xanh của rừng núi, tạo nên bức tranh miền núi Tây Bắc đặc trưng.

Tà Xùa – Phu Sa Phìn (Sơn La) – Sống lưng khủng long

Tà Xùa nổi tiếng với các biển mây bồng bềnh và khung cảnh “sống lưng khủng long” kéo dài hàng km.

Trekker đến đây không chỉ săn mây mà còn trải nghiệm cảm giác chinh phục những con dốc cao, thử thách sức bền và lòng kiên nhẫn. Buổi sáng, biển mây trôi dập dìu giữa các đỉnh núi, ánh nắng chiếu lên tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ.

Tà Chì Nhù (Lào Cai) – Thiên đường cỏ tím

Được mệnh danh là “thiên đường cỏ tím”, Tà Chì Nhù đẹp nhất từ tháng 9 đến tháng 11. Trên các sườn núi, những bông cỏ tím khoe sắc lãng mạn, kết hợp cùng nắng thu nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Du khách có thể dừng chân giữa rừng cỏ, hít thở không khí trong lành và chụp những bức ảnh khó quên. Đây là cung trekking vừa dễ đi, vừa đẹp, phù hợp với trekker mới.

Tả Liên Sơn (Lai Châu) – Rừng nguyên sinh huyền bí

Tả Liên Sơn sở hữu rừng nguyên sinh cổ thụ, rêu phong bao phủ, mang đến cảm giác như lạc vào thế giới huyền bí. Du khách sẽ đi qua các con suối nhỏ, cây cổ thụ và thảm thực vật đa dạng.

Đây cũng là nơi lý tưởng để quan sát các loài chim, côn trùng và trải nghiệm cuộc sống núi rừng Tây Bắc gần gũi với thiên nhiên. Không khí mát lành và cảnh quan kỳ vĩ khiến hành trình trở nên thư thái và đầy cảm hứng.

Bạch Mộc Lương Tử (Lai Châu – Lào Cai) – Thử thách cho trekker chuyên nghiệp

Bạch Mộc Lương Tử nằm trong “tứ đại đỉnh núi” Việt Nam, nổi tiếng với những cung đường dốc cao, hiểm trở và biển mây phủ đỉnh núi.

Đây là cung trekking dành cho trekker giàu kinh nghiệm, nơi mỗi bước đi đều là thử thách. Khi chinh phục thành công, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, cảm giác tự hào và thành tựu khó diễn tả bằng lời.

Fansipan (Lào Cai) – Nóc nhà Đông Dương

Fansipan cao 3.143m, là biểu tượng chinh phục của mọi trekker Việt Nam. Hành trình lên đỉnh dài, nhiều đoạn dốc, nhưng khi đứng trên nóc nhà Đông Dương, nhìn biển mây trải dài, Ngũ Hành Sơn, Bảo Hà, Sa Pa bên dưới, du khách sẽ thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Fansipan không chỉ là địa danh, mà còn là trải nghiệm “cột mốc” của trekker khắp cả nước.

Nên đi tour hay tự túc?

Khi quyết định trekking, du khách có thể chọn đi tự túc hoặc theo tour tùy vào kinh nghiệm và nhu cầu.

Hình thức tự túc phù hợp với những trekker đã quen leo núi, thích tự do khám phá và chủ động trong việc lên kế hoạch, tìm đường, chuẩn bị ăn nghỉ. Cách này giúp linh hoạt thời gian và trải nghiệm trọn vẹn theo cách riêng, nhưng yêu cầu am hiểu địa hình, thời tiết và kỹ năng sinh tồn cơ bản.

Ngược lại, đi tour thích hợp với người mới, nhóm đông hoặc những cung đường thử thách như Bạch Mộc Lương Tử, Fansipan. Tour trekking có hướng dẫn viên, phương tiện di chuyển, ăn nghỉ đầy đủ, giúp giảm rủi ro và mang đến trải nghiệm an toàn, thoải mái, đặc biệt cho những hành trình dài và khó khăn.