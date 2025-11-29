4 bí kíp giúp bạn tránh bị móc túi ở các điểm du lịch đông khách

Theo The Sun, những kẻ móc túi ở các điểm du lịch đông khách thường hoạt động có tổ chức. Sau khi quan sát đối tượng, chúng thường dàn dựng những kịch bản va chạm một cách ngẫu nhiên, không có chủ ý khiến du khách lơ là.

Anh Lý Dật Thụ (31 tuổi) đang học tập và làm hướng dẫn viên tại Roma, Italia và anh Nguyễn Anh Lukas, một nhiếp ảnh gia Việt Nam tại Pháp từng chia sẻ một số kinh nghiệm nhận diện móc túi tại các điểm đến nổi tiếng châu Âu và cách phòng tránh hiệu quả.

Cẩn thận tuyệt đối khi tới các nhà ga

Anh Nguyễn Anh Lukas cho biết, hãy cẩn thận với những người bất ngờ tiếp cận, áp sát hay ngã nhào vào như kiểu vô tình ở các nhà ga. Đó cũng là lúc bạn bị lấy đồ.

Anh từng chứng kiến nhiều tình huống móc túi xảy ra tại cửa soát vé lên tàu. Khi du khách mải tìm vé tàu hay loay hoay qua cửa, những kẻ móc túi sẽ áp sát giống như kiểu hành khách từ phía sau chen lên và nhanh tay trộm đồ.

Theo anh Thụ, du khách hãy thật cẩn trọng với những phụ nữ giả mang bầu hay đeo những chiếc túi đen, to để che tay và tiện hành sự. Họ hay "mai phục" ở những nhà ga đông đúc. Các đối tượng này thường đi thành nhóm 3-5 người, ăn mặc hơi nhếch nhác.

Trên tàu điện ngầm, du khách nên đứng phía cửa đóng, tránh cánh cửa mở ra mở vào. Đứng ở vị trí làm sao sau lưng là tường chứ không phải người, bởi khi đấy "phòng thủ" bên hông và trước mặt sẽ dễ hơn.

Nếu đi thành nhóm đông người, du khách nên luôn dặn dò nhau và canh chừng túi cho nhau. Kẻ móc túi thường nhắm vào những toa có đông người dồn vào.

Du khách tập trung đông đúc tại đài phun nước Trevi, Rome. Ảnh: Lý Dật Thụ

Ăn mặc giản dị

Theo anh Lukas, khách du lịch rất dễ nhận dạng, vì họ thường ăn mặc đẹp, sặc sỡ, mang nhiều đồ hiệu và tâm lý ít đề phòng trộm cắp. Bên cạnh đó, trông họ thường "lơ ngơ". Những biểu hiện này sẽ nhanh chóng bị kẻ gian để ý ngay từ sân bay. Chúng sẽ tìm cách phân tán sự chú ý và lấy mất balo, túi xách của bạn ngay trên xe đẩy.

Theo kinh nghiệm của anh, du khách nên ăn mặc giản dị, nhìn càng giống người dân địa phương càng tốt. Nếu có nhu cầu phối quần áo thời trang, đồ hiệu để chụp ảnh đẹp, tốt nhất bạn nên gọi taxi công nghệ để di chuyển thay vì phương tiện công cộng.

Đừng mải mê chụp ảnh

"Khi cần nhờ người chụp hình, bạn nên tìm những nhóm khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hoặc nhờ những vị khách tây đi theo nhóm gia đình", anh Thụ cho hay.

Hãy quan sát thật kỹ, tránh vì một vài tấm ảnh mà giao điện thoại cho những kẻ trộm cướp. Lúc tự chụp ảnh, bạn cũng nhớ chú ý xung quanh và cầm chắc điện thoại trên tay, mua thêm dây đeo điện thoại để an toàn hơn.

Đeo balo phía trước

Du khách nên đeo balo, túi chéo có khóa kéo và để ở phía trước ngực. "Không để điện thoại và giấy tờ quan trọng trong túi hai bên áo khoác, vì chỉ cần 1 giây bất cẩn là bạn sẽ không tìm thấy chúng nữa", anh Lukas nói.

Trong ba lô, du khách chỉ nên đem chai nước, khăn giấy, khăn choàng, áo khoác gió mỏng nhẹ...

Anh Thụ nhấn mạnh, du khách đừng đem theo những thứ quan trọng trong ba lô. Các giấy tờ quan trọng, bạn nên để hết trong phòng, vì nếu bị móc túi, mất giấy tờ thì thủ tục làm lại rất phiền phức, tốn thời gian.

Du khách nên đem một ít tiền mặt và cất ở nơi bạn luôn để ý được. Khi cần chi tiêu thì dùng thẻ hoặc ví điện tử trên điện thoại.