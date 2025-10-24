Treo đồ sai chỗ trong khách sạn, du khách mất gần 600 triệu đồng

Hôm 18/10 trang CTWant đưa tin, sự cố xảy ra tại một khách sạn ở Tokyo (Nhật Bản). Theo đó, vị khách người Trung Quốc trong lúc lưu trú đã tiện tay treo móc áo sơ mi lên một thiết bị gắn trên trần - thực ra là đầu phun tự động của hệ thống chữa cháy.

Ảnh: Weibo

Hành động này vô tình làm vỡ “quả cầu thủy tinh” cực kỳ nhạy cảm bên trong, khiến hệ thống kích hoạt ngay lập tức. Chỉ trong vài phút, một lượng nước lớn phun xối xả xuống, làm ngập toàn bộ căn phòng và 2 tầng của khách sạn.

Dù nhân viên nhanh chóng khóa van nước, sự cố vẫn khiến nhiều khu vực bị hư hại nặng. Sau khi tiến hành kiểm kê thiệt hại, khách sạn tính toán chi phí dọn dẹp, sấy khô, thay thảm, sửa chữa thiết bị điện và đồ nội thất… rồi gửi tới vị khách hóa đơn 160.000 NDT (hơn 591 triệu đồng).

Khoản bồi thường khổng lồ này khiến du khách “choáng váng". Hai bên đang tiến hành thương lượng qua kênh pháp lý.

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tại thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), cũng từng xảy ra vụ việc tương tự khi một du khách treo quần áo lên đầu phun chữa cháy khiến hệ thống hoạt động, nước tràn khắp phòng.

Sau đó, phía khách sạn chỉ yêu cầu du khách bồi thường khoảng 2.000 NDT (7,4 triệu đồng), song thiệt hại thực tế ước tính lên tới 20.000 NDT (74 triệu đồng).

Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy cho biết, đầu phun nước tự động trong khách sạn được thiết kế để phản ứng với nhiệt độ cao hoặc khói lửa và cực kỳ nhạy cảm, bên trong là một bóng thủy tinh chứa chất lỏng giãn nở khi gặp nhiệt. Chỉ cần va chạm nhẹ hoặc bị treo vật nặng lên bóng thủy tinh cũng có thể vỡ, làm nước phun ra ngay lập tức.

“Đây là thiết bị an toàn, không phải móc treo quần áo. Treo nhầm đồ vào đây chẳng khác nào tự mang rắc rối tới cho mình”, một chuyên gia cảnh báo.

Theo quy định pháp luật Nhật Bản, khách sạn có quyền yêu cầu bồi thường khi chứng minh thiệt hại do hành vi bất cẩn của khách gây ra. Tuy nhiên, họ cũng phải cung cấp đầy đủ chứng cứ, hóa đơn và báo cáo chi tiết.

Về phía du khách, nếu cảm thấy mức bồi thường quá cao, họ vẫn có thể khởi kiện hoặc yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp.

Ảnh: Weibo

Sự việc đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bình luận rằng đây là “bài học đắt giá” cho thói quen tùy tiện khi ở khách sạn. Một số còn chia sẻ hình ảnh đầu phun chữa cháy trong phòng nghỉ để nhắc nhau: “Đừng bao giờ treo đồ ở đó!”.