Top 8 vườn quốc gia Việt Nam đáng trải nghiệm cho người yêu thiên nhiên

Mới đây Lonely Planet gợi ý 8 Vườn Quốc gia (VQG) đáng khám phá nhất Việt Nam những “vùng vàng xanh” sở hữu hệ sinh thái nguyên sơ, phù hợp cho du khách mê thiên nhiên và hành trình mạo hiểm.

Bạch Mã: Khám phá thiên nhiên hoang dã giữa dãy Trường Sơn

Từng là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thời Pháp thuộc, VQG Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế) nằm ở độ cao 1.450m, khí hậu mát mẻ quanh năm. Nơi đây sở hữu hơn 1.400 loài thực vật và 132 loài thú, trong đó có sao la, mang Trường Sơn và voọc chà vá chân đỏ quý hiếm.

Ảnh Vinpearl

Du khách có thể trekking lên đỉnh Bạch Mã, ngắm thác nước, hoặc khám phá rừng nguyên sinh. Một số đoạn rừng còn tồn bom mìn nên du khách cần tuân thủ lộ trình chỉ dẫn.

Phong Nha – Kẻ Bàng: Hành trình xuống lòng đất kỳ vĩ

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi và rừng mưa nhiệt đới. Đây là “thiên đường hang động” với Hang Sơn Đoòng – hang tự nhiên lớn nhất thế giới, tour 4 ngày có giá khoảng 3.000 USD.

Cảnh đẹp của hệ thống hang động Tú Làn ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh bvhttdl

Lựa chọn tiết kiệm hơn có Hang Én, với bãi biển ngầm được bao quanh bởi vòm đá khổng lồ, phù hợp cho du khách muốn trải nghiệm vẻ đẹp kỳ bí nhưng không quá mạo hiểm.

Bái Tử Long: Ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất miền Bắc

Nằm phía Đông Bắc Vịnh Hạ Long, VQG Bái Tử Long giữ được vẻ thanh bình, hoang sơ. Du khách có thể du thuyền qua đêm, chèo kayak giữa các khối đá vôi hoặc tắm biển trên những bãi cát trắng.

Ảnh Traveloka

Khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển và các dãy núi đá vôi chính là điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của Bái Tử Long.

Cúc Phương: Thiên đường trekking của miền Bắc

Cách Hà Nội 3 giờ lái xe, Cúc Phương là VQG đầu tiên của Việt Nam, rộng 222 km² với hơn 2.000 loài thực vật và hàng trăm loài động vật. Hoạt động nổi bật nhất là trekking tới Hang Người Tiền Sử hoặc đi tuyến dài tới bản Kanh, nơi du khách có thể ngủ lại nhà người Mường và đi bè trên sông Bưởi.

Ảnh Vũ Tuấn Anh

Đây là điểm đến phù hợp với du khách yêu thiên nhiên, muốn kết hợp vận động và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Cát Tiên: “Thủ phủ” của người mê ngắm chim

VQG Cát Tiên (Đồng Nai – Lâm Đồng – Bình Phước) nổi tiếng với rừng mưa đất thấp giàu đa dạng sinh học. Đây là điểm lý tưởng cho các hoạt động đi bộ, đạp xe leo núi và quan sát chim.

Ảnh Vietnamtourism

Ngoài ra, du khách có thể bắt gặp một số loài linh trưởng vào sáng sớm. Công viên thường đông vào cuối tuần, nên du khách nên đến vào ngày thường để tận hưởng không gian yên tĩnh.

Ba Bể: Phiêu lưu đường dài giữa núi rừng Đông Bắc

Thuộc tỉnh Bắc Kạn, VQG Ba Bể sở hữu núi đá vôi, thung lũng, hang động và hồ nước nổi tiếng. Hơn 550 loài thực vật cùng hàng trăm loài chim, thú sinh sống tại đây.

Ảnh monre.gov

Du khách có thể đi thuyền trên hồ, trekking hoặc đạp xe xuyên rừng. Nghỉ lại homestay của người Tày giúp du khách hiểu hơn về đời sống bản địa.

Cát Bà: Tầm nhìn rừng rậm ngoạn mục trên đỉnh Ngự Lâm

Nằm trên đảo Cát Bà (Hải Phòng), vườn quốc gia này là nơi sinh sống của voọc đầu vàng – một trong những loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới.

Ảnh Internet

Tuyến trekking lên đỉnh Ngự Lâm mở ra góc nhìn toàn cảnh rừng rậm. Du khách cũng có thể đi bộ 9km đến làng Việt Hải và dùng bữa trưa cùng người dân – trải nghiệm văn hóa thú vị. Hơn 70 loài chim, cùng sóc đen khổng lồ và nhiều loài thú nhỏ khác góp phần tạo nên hệ sinh thái phong phú.

Phú Quốc: Trải nghiệm rừng nguyên sinh và biển xanh

Dù phát triển du lịch mạnh, hơn 70% diện tích Phú Quốc vẫn là rừng nguyên sinh thuộc Khu dự trữ sinh quyển UNESCO. VQG Phú Quốc nổi bật với những bãi biển đẹp, rạn san hô và nhiều điểm tham quan ẩn mình trong rừng như đền thờ, thác nước.

Ảnh TicoTravel

Du khách có thể khám phá bằng xe máy hoặc xe đạp leo núi để dễ dàng vượt những cung đường đất xuyên rừng, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên của đảo ngọc.