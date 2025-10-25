Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, cuốn hút của Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nằm tại tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 4-2022. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng tại Việt Nam, có sự kết hợp của tài nguyên rừng và biển.

Với những đặc điểm sẵn có, các loài động, thực vật tại VQG Núi Chúa - Phước Bình đều có sự đa dạng sinh học về số lượng cũng như chủng loài.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia, hiện vườn có ít nhất 1.514 loài với 27 loài đặc hữu cho Vườn quốc gia Núi Chúa và khu vực Nam Trung bộ. Về động vật, có 763 loài động vật thuộc 354 giống, của 214 họ và 46 bộ động vật. Trong đó có 48 loài động vật đang nằm trong nguy cơ tuyệt chủng theo Sách Đỏ Việt Nam và 34 loài có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu.

Tài nguyên biển của vườn cũng rất đa dạng và phong phú, nổi bật nhất là khu hệ sinh thái rạn san hô, với sự đa dạng quần xã san hô và quần xã cá rạn, là ví dụ điển hình cho đa dạng sinh học vùng biển ven bờ Việt Nam.

Môi trường bán hoang mạc kết hợp tài nguyên rừng và biển đậm chất hoang sơ tại Khu du lịch Hang Rái. Ảnh: MINH TRÍ

Đứng tại mõm đá khu vực Công viên Đá Ninh Thuận thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, du khách sẽ bị chinh phục bởi phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Ảnh: MINH TRÍ

“Secret” của VQG Núi Chúa nằm tại khu vực Thác 5 tầng, địa điểm có tổng quãng đường di chuyển từ trung tâm Vườn quốc gia đến đây khoảng hơn 10 km, trong đó có 5km phải di chuyển bằng đường bộ băng qua cánh rừng. Đây cũng là tuyến trekking hấp dẫn mà những du khách ưa mạo hiểm có thể trải nghiệm khi đến đây. Ảnh: MINH TRÍ

Không gian thơ mộng của núi rừng tại tuyến trekking Thác 5 tầng. Ảnh: MINH TRÍ

Khung cảnh về chiều của tuyến trekking Thác 5 tầng trong một ngày. Ảnh: MINH TRÍ

Toàn cảnh làng chài tại khu vực Vĩnh Hy có thể khiến du khách mê mẩn, đặc biệt là vào lúc bình minh và hoàng hôn. Ảnh: MINH TRÍ

Hoàng hôn tại VQG Núi Chúa - Phước Bình khiến du khách thấy bình yên đến lạ thường. Ảnh: HT

Bên cạnh đó, VQG Núi Chúa - Phước Bình còn phục vụ du khách có nhu cầu cắm trại, cùng nhau quây quần bên bếp lửa trong chuyến hành trình - Ảnh: HT.