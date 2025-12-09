Khách tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp thông tin cá nhân

Theo đó, từ ngày 10/12, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi mua vé tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp đầy đủ thông tin để nhận diện, xác thực du khách.

Từ 10/12, mua vé tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp CCCD, hộ chiếu.

Với khách Việt Nam, du khách phải cung cấp số căn cước công dân (CCCD). Trường hợp chưa đủ tuổi cấp căn cước thì cung cấp mã định danh cá nhân. Với khách quốc tế, phải cung cấp số hộ chiếu và quốc tịch.

Đối với trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện được cấp giấy tờ, cần cung cấp thông tin của người giám hộ hoặc người bảo lãnh, gồm: Họ tên, số căn cước công dân hoặc hộ chiếu và số điện thoại liên hệ để đối chiếu. Các thông tin này sẽ được cung cấp cho nhân viên bán vé, nhân viên kiểm soát của Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khẳng định toàn bộ dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý hoạt động tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long theo quy định hiện hành, bảo đảm an ninh dữ liệu và quyền riêng tư của du khách. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp triển khai, thông tin và hướng dẫn kịp thời cho du khách để quá trình mua vé diễn ra thuận lợi, chính xác, đúng quy trình.

Hiện nay, khi tham quan vịnh Hạ Long, du khách mới chỉ phải cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, tuổi, giới tính và quốc tịch; quy định mới được đánh giá sẽ siết chặt hơn khâu quản lý và kiểm soát hành trình khách trên vịnh.