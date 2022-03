Thú vị 11 trong số những khách sạn 5 sao đẹp nhất thế giới năm 2022

Danh sách được tổng hợp hoàn toàn dựa trên số lượng thẻ hashtag trên Instagram mà một khách sạn đã thu được trong những năm qua.

Danh sách trải dài từ khắp toàn thế giới từ Burj Al Arab cao chót vót đến Soneva Jani hoang sơ. Hãy khám phá thế giới qua vẻ đẹp của chốn lưu trú được đánh giá 5 sao:

11. Biệt thự Cimbrone, Ravello, Ý. 61,191 hashtag

Biệt thự lịch sử trên Bờ biển Amalfi, miền Nam nước Ý này là một trong những khách sạn cổ kính và đẹp như tranh vẽ . Từ các yếu tố kiến ​​trúc được tận dụng có niên đại từ thế kỷ 11 đến nhà thờ tuyệt đẹp, Terrazza dell 'Infinito, nơi nghỉ này là nơi phải ghé thăm đối với những người yêu thích lịch sử và sự lãng mạn.

Là địa điểm tổ chức đám cưới đẹp như mơ, khách sạn 19 phòng sang trọng này là một cơ sở sang trọng với sân bay trực thăng riêng, khu vực hồ bơi tráng lệ và những khu vườn rộng lớn rải rác với những bức tượng ở nhiều địa điểm.

10. W Barcelona, ​​Barcelona, ​​Tây Ban Nha. 68.680 hashtag

Barcelona gọi khách sạn 5 sao đầy phong cách này là Hotel Vela hoặc Sail Hotel do hình dáng độc đáo của nó. Với vị trí tuyệt vời tiếp giáp với lối đi bộ lát ván Barceloneta nổi tiếng đến tầm nhìn toàn cảnh ra Địa Trung Hải và thành phố Barcelona, ​​khách sạn này mang đến tất cả điều thú vị cho du khách!

W Barcelona bao gồm 473 phòng, 67 dãy phòng, quầy bar trên tầng mái tuyệt vời nhất và nhà hàng do đầu bếp từng được trao sao Michelin, Carles Abellán đứng bếp.

9. Niyama, Maldives. 69,595 hashtag

Một hòn đảo có thể mang đến sự yên bình nhưng tràn đầy thú vị. Quần đảo tư nhân Niyama Maldives cung cấp những gì tốt nhất của cả hai thế giới với hai hòn đảo Play và Chill. Đúng như tên gọi, tại Play, bạn sẽ nô đùa trên những ngọn cây, tham gia các hoạt động mạo hiểm và sơn màu đỏ của biển.

Tại Chill, bạn xoa dịu các giác quan của mình trong Drift Spa, tận hưởng thiên đường ẩm thực và tận dụng tối đa thời gian nghỉ ngơi. Quần đảo Tư nhân Niyama cách thủ đô Malé 40 phút bay bằng thủy phi cơ.

8. The Ritz Paris, Paris, Pháp. 74.864 hashtag

Được xếp hạng trong số những khách sạn sang trọng nhất trên toàn cầu và và không có gì ngạc nhiên khi Ritz Paris xuất hiện tại đây.

Trải qua nhiều thập kỷ, khách sạn siêu sang này đã trở thành biểu tượng của xã hội thượng lưu và sự sang trọng, nhờ sự xuất sắc của kiến ​​trúc sư nội thất nổi tiếng Thierry W Despond.

Ngoài 71 dãy phòng sang trọng, trong đó có 16 phòng Prestige Suites và 71 phòng lịch sử, điểm nổi bật của khách sạn là quán Ritz Bar nổi tiếng, nơi các loại cocktail theo chủ đề cung hoàng đạo sẽ hài lòng bất cứ ai.

Ngoài ra, bầu không khí của Bar Vendome thật tuyệt vời với những bữa tiệc tùng rực rỡ sắc đỏ, mái kính Belle Époque nổi tiếng và những món ngon hấp dẫn. Vũ trụ chăm sóc sức khỏe hai tầng của Ritz Club có hồ bơi trong nhà và trung tâm thể dục hiện đại.

7. Khách sạn Claridges, London, Anh. 76.555 hashtag

Nếu khách sạn có thể được coi là chốn cư ngụ của hoàng gia, thì khách sạn 5 sao ở góc phố Brook và phố Davies ở Mayfair sẽ chính là nó. Kể từ những năm 1850, tuyệt tác trang trí nghệ thuật này tự hào có một số suite và phòng xuất sắc nhất mang phong cách sang trọng kiểu Anh được thực hiện bởi các nhà thiết kế và thợ trang trí hàng đầu.

Các phòng lớn được đáp ứng với dịch vụ hoàn hảo tại quán bar của Claridge, loạt tác phẩm nghệ thuật đương đại của Provence và Ý tại The Painter's Room, và Bữa trà chiều mang tính biểu tượng khó quên nhất ở The Foyer.

6. Khách sạn Halekulani, Honolulu, Mỹ. 93.179 hashtag

Được thành lập hơn 100 năm trước, khách sạn sang trọng lịch sử bên bờ biển Waikiki này là thiên đường với 453 phòng trong năm tòa nhà. Khách sạn 5 sao là một minh chứng cho thấy sự hiếu khách ân cần, dịch vụ hoàn hảo và ẩm thực tuyệt vời.

Họ không đánh lừa khách bằng những thứ rườm rà mà là dịch vụ tuyệt vời và tiêu chuẩn sang trọng không thay đổi qua nhiều thập kỷ.

Khách sạn có hai nhà hàng nổi tiếng là House Without a Key và Coral Tree Lanai. Khi đến tham quan, du khách đừng quên chiêm ngưỡng 1,2 triệu viên gạch khảm thủy tinh Nam Phi tạo thành một thiết kế đặc biệt với hình dáng của bông lan Cattleya.

5. Khách sạn Beverly Hills, California, Mỹ. 127.297 hashtag

Một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới, khách sạn 5 phòng huyền thoại tại Đại lộ Sunset là nguồn cảm hứng đằng sau bài hát nổi tiếng' Hotel California" .

Pink Palace có 210 phòng và dãy phòng cho khách và 23 bungalow với không gian sang trọng và cũng rất dễ dàng gặp gỡ những gương mặt nổi tiếng nơi đây.

Nằm ở vị trí lý tưởng, địa danh lịch sử của Beverly Hills chiếm được cảm tình với Polo Lounge, những căn lều bên hồ bơi và Quán cà phê Cabana. Đối với những ai là người yêu thích thiết kế kiến ​​trúc và nội thất kết hợp với sự hoài cổ và vẻ hào nhoáng của trường phái cổ điển thì không đâu xa hơn khách sạn tuyệt đẹp này.

4. The Plaza, New York, New York, Hoa Kỳ. 160,237 hashtag

Nếu đi bộ là cách tốt nhất để khám phá NYC, thì ở trong tòa lâu đài 21 tầng lấy cảm hứng từ thời Phục hưng của Pháp là nơi tốt nhất để lưu trú, dù chỉ trong một ngày. Nơi đây gồm 102 dãy phòng sang trọng là niềm tự hào của khách sạn ngoài cánh cửa xoay mang tính biểu tượng.

Khách sạn với danh mục các trải nghiệm tinh tế đặc biệt như trà chiều tại The Palm Court, Champagne Bar trang nhã và The Rose Club. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe đặc biệt bao gồm Guerlain Spa, The Plaza Hotel Fitness Centre và Warren-Tricomi Salon.

3. Bellagio, Nevada, Hoa Kỳ. 161.088 hashtag

Khách sạn sang trọng Bellagio bao gồm 3.933 phòng nghỉ trên 39 tầng, một hồ nước rộng 8 mẫu Anh có Đài phun nước Bellagio, Nhạc viện & Vườn bách thảo, Cirque du Soleil và spa Las Vegas rộng 65.000 foot vuông.

Khách sạn 5 sao cũng có hơn 36 cửa hàng sang trọng. Một trong những khách sạn lớn nhất, ấn tượng nhất trên thế giới, bạn sẽ tha hồ lựa chọn khi quyết định nội dung trên Instagram của mình.

2. Soneva Jani, Maldives. 415.461 hashtag

ới các biệt thự sáng tạo trên mặt nước, Soneva Jani đã thay đổi mọi ý tưởng về cuộc sống trên đảo. Trải rộng trên diện tích 5,4 mẫu Anh ở đảo san hô Noonu của Maldives , chốn nghỉ dưỡng này có 51 biệt thự trên mặt nước và ba biệt thự trên đảo nhằm mang đến cuộc sống toàn diện với một chút sang trọng.

Trong khi các biệt thự là một hình ảnh thu nhỏ của sự sang trọng, thời gian ở Soneva Jani được gắn liền với những kỷ niệm đẹp. Những điều tốt đẹp dường như vô hạn như làn nước xanh như ngọc bích, từ việc tận hưởng trải nghiệm điện ảnh trong rạp chiếu phim ngoài trời Cinema Paradiso cho đến cảnh cá heo siêu thực xuất hiện trên du thuyền ngắm hoàng hôn.

Khu nghỉ dưỡng cung cấp một loạt các món ăn ấn tượng từ các món ngon từ nguyên liệu địa phương đến kỹ thuật nấu nướng trong lò lửa và thậm chí là nhà hàng lãng mạn nhất thế giới; thiên đường này cung cấp một kỳ nghỉ của những giấc mơ.

1. Burj Al Arab, Dubai, UAE. 2,428,501 hashtag

Không chỉ là khách sạn mang tính biểu tượng nhất thế giới, Burj Al Arab mà địa danh toàn cầu này còn là hình ảnh thu nhỏ của sự sang trọng ở Ả Rập. Một trong những khách sạn cao nhất thế giới, nó nằm trên một hòn đảo nhân tạo.

Công trình kiến ​​trúc đồ sộ gồm 28 tầng hai tầng, có thể chứa 202 dãy phòng ngủ. Du khách đến với phong cách bằng Rolls-Royces và trực thăng, thư giãn trên bãi biển riêng và sống trong những dãy phòng sang trọng và xa hoa nhất có thể có giá lên đến 24.000 USD một đêm.

Du khách có thể thưởng thức một món ăn cực kỳ độc đáo được phục vụ tại sáu nhà hàng trong khách sạn. Burj Al Arab đã được gắn thẻ gần 2,5 triệu lần.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/o-dau/thu-vi-11-trong-so-nhung-khach-san-5-sao-dep-nhat-the-gioi-nam-2022-c13a25724.html