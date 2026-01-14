Khách Đông Nam Á đổ xô đi Trung Quốc ngắm tuyết

Sáng mùng 1 Tết Dương lịch, khi trời còn mờ sáng, cửa khẩu Hà Khẩu (biên giới Trung Quốc - Việt Nam) đã chật kín du khách Việt xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh.

Chỉ riêng ngày 1/1, hơn 3.000 khách Việt nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Khẩu, thuộc tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Nhiều du khách tiếp tục di chuyển bằng tàu cao tốc đến núi tuyết Jiaozi ở Côn Minh, tìm trải nghiệm tuyết - điều hiếm gặp tại các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam.

Núi tuyết Jiaozi ở Côn Minh. Ảnh: Lijiang

Hướng dẫn viên Nông Thuỳ Dương cho biết các dãy núi phủ trắng tuyết đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội Đông Nam Á.

Từ đầu năm, các điểm du lịch vùng cao tại Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu ghi nhận lượng khách Đông Nam Á tăng mạnh. Khu vực Tây Nam, vốn kém nổi bật so với các điểm đến băng giá ở miền bắc, đang dần khẳng định vị thế nhờ hệ thống núi tuyết, văn hóa dân tộc đa dạng và lợi thế gần khu vực Đông Nam Á.

Du khách tham quan núi tuyết Jiaozi ở tỉnh Vân Nam. Ảnh: Chinadaily

Theo báo cáo năm 2025 của Tổng cục Thể thao Trung Quốc, kinh tế băng tuyết của Trung Quốc tăng trưởng nhanh, quy mô từ 364,7 tỷ nhân dân tệ năm 2016 lên 980 tỷ nhân dân tệ năm 2024, tốc độ tăng trung bình hơn 21% mỗi năm.

Động lực tăng trưởng đến từ hạ tầng kết nối cải thiện, việc vận hành hiệu quả tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào, mạng lưới đường bay ngày càng dày đặc giữa khu vực này với Đông Nam Á, cùng chính sách quá cảnh miễn thị thực được tối ưu hóa đã góp phần giảm đáng kể rào cản đi lại cho du khách.

Nhiều điểm đến cũng nâng cấp sản phẩm. Công viên quốc gia Potatso (Tây Tạng Diqing, Vân Nam) mở khu vui chơi tuyết tương tác với các hoạt động trượt tuyết, khu dành cho trẻ em. Đại diện doanh nghiệp địa phương cho biết lượng khách Đông Nam Á tăng bình quân khoảng 30% mỗi năm.

Với không ít du khách, đây là lần đầu thấy tuyết. "Ở Malaysia hiếm tuyết, trải nghiệm này rất mới mẻ; các hoạt động phù hợp cho cả gia đình" một du khách chia sẻ. Du khách Singapore khác nói cảm giác "đặc biệt và phấn khích" khi thử trượt tuyết.

Tại Tứ Xuyên, núi Wawu nổi lên trên mạng xã hội Thái Lan nhờ rừng và đỉnh núi phủ tuyết. Để phục vụ khách quốc tế, sân bay quốc tế Chengdu Tianfu mở trung tâm hỗ trợ thanh toán cho khách nhập cảnh; giao thông công cộng chấp nhận thẻ ngân hàng nước ngoài. Nhiều điểm tham quan lắp màn hình dịch đa ngôn ngữ AI và quầy đổi tiền, giúp hành trình thuận tiện hơn.