Chấn chỉnh hoạt động du lịch bằng xe máy tại Hà Giang, Tuyên Quang

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, qua công tác kiểm tra trên địa bàn, tại một số đơn vị, việc tổ chức chương trình du lịch trải nghiệm bằng xe mô tô, xe máy trên các tuyến đường du lịch còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách, nhất là cung đường "Hà Giang Loop".

Nhằm chấn chỉnh, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, cơ quan chức năng tại Tuyên Quang đã yêu cầu chấp hành quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các đơn vị vận chuyển khách du lịch và cơ sở cho thuê xe mô tô, xe máy; đồng thời đề nghị sự phối hợp của chính quyền cấp xã, phường và Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tổ chức chương trình du lịch đúng nội dung đã thỏa thuận với khách du lịch; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách trong suốt quá trình thực hiện chương trình; đồng thời lưu giữ đầy đủ hợp đồng lữ hành, danh sách khách, bảo hiểm du lịch và hồ sơ liên quan để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm theo quy định.

Trước khi khởi hành, công ty lữ hành phải xây dựng phương án tổ chức, điều hành chương trình phù hợp với cung đường, địa hình và mức độ rủi ro; xác định rõ lịch trình, điểm dừng nghỉ, cơ sở lưu trú, phương tiện tham gia, nhân sự phục vụ, phương án hỗ trợ kỹ thuật, cứu hộ, cứu nạn và xử lý tình huống; đồng thời phổ biến cho khách về quy định an toàn, trang bị bảo hộ bắt buộc, kỹ năng xử lý tình huống và thông tin liên hệ khẩn cấp theo quy định.

Xe máy là phương tiện phổ biến khi chuyển giữa các điểm du lịch tại khu vực Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang

Các đơn vị vận chuyển khách du lịch và cơ sở cho thuê xe mô tô, xe máy phải bố trí người điều khiển phương tiện và phương tiện phục vụ khách du lịch đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; bảo đảm phương tiện được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm và các trang bị an toàn cần thiết trước khi khởi hành. Nếu không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các đơn vị này không trực tiếp tổ chức, quảng bá, chào bán hoặc thực hiện chương trình du lịch cho khách dưới danh nghĩa tour, tuyến du lịch; không nhận khách theo tour, ghép khách, tự ý xây dựng lịch trình, cung đường và các dịch vụ cấu thành chương trình du lịch trái quy định.

Việc tham gia cung cấp dịch vụ cho khách du lịch phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp giữa các đơn vị vận chuyển khách du lịch, cơ sở cho thuê xe mô tô, xe máy... với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó xác định rõ người điều khiển, phương tiện, cung đường, điểm dừng nghỉ và trách nhiệm phối hợp xử lý sự cố theo quy định. Không tự ý thay đổi cung đường, lịch trình, đổi người điều khiển phương tiện hoặc phát sinh dịch vụ ngoài nội dung đã thống nhất; trường hợp phát sinh tai nạn, sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn phải kịp thời thông tin cho doanh nghiệp lữ hành và cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch, cơ sở cho thuê xe mô tô, xe máy và các tổ chức, cá nhân tham gia phục vụ khách du lịch.

UBND các xã, phường cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoặc đề xuất xử lý đối với các trường hợp cơ sở cho thuê xe trực tiếp bán chương trình du lịch, tổ chức tour trái quy định; đoàn khách du lịch đi theo chương trình trải nghiệm bằng xe mô tô, xe máy không bố trí hướng dẫn viên du lịch theo chương trình, không bảo đảm hợp đồng lữ hành, bảo hiểm du lịch hoặc hồ sơ, tài liệu liên quan đến chương trình theo quy định, kịp thời báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Tuyên Quang để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.