Soán ngôi Giồng Chùa, ngọn núi nào đạt quán quân nóc nhà của TP.HCM lớn

Từ dãy núi Cậu im lìm soi bóng bên Hồ Dầu Tiếng cho đến đến ngọn núi tâm linh Châu Thới với ngôi Linh sơn cổ tự bề thế trên đỉnh.

Hoặc xuôi về miền biển xanh cát trắng với ngọn Tao Phùng - Tương Kỳ, tên của núi nhỏ và núi lớn Vũng Tàu lẫn khuất giữa non xanh nước biếc.

Cho đến núi Minh Đạm (xã Đất Đỏ) - Di tích lịch sử, căn cứ cách mạng trong thời chiến, sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.

Ngoài ra còn có núi Nứa Long Sơn, núi Chơn Tiên Long Điền, núi Thị Vải, núi Dinh... Tất cả hợp thành bức tranh hùng vĩ, phong phú về địa hình, tâm linh, lịch sử và du lịch.

Trước đây, khi nhắc đến ngọn núi ở TP.HCM, cái tên núi Giồng Chùa (Cần Giờ) vẫn thường được nhắc đến như là ngọn núi duy nhất của thành phố.

Tọa lạc trên ấp đảo Thiềng Liềng - vùng đất mang hơi thở lá phổi xanh Cần Giờ, núi Giồng chùa với độ cao khoảng 7 – 8 mét, nơi đây thật ra chỉ là một đồi cát cổ — dù mang tên “núi” nhưng không thể sánh về quy mô, tầm vóc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thành phố hợp nhất với các địa phương như Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, cuộc đua cho danh hiệu “ngọn núi cao nhất, đẹp nhất TP.HCM lớn” đang trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Đường vào núi Giồng Chùa - xã Cần Giờ, hành trình đặc biệt phải đi bằng thuyền hoặc ca nô đến ấp đảo Thiềng Liềng, rồi di chuyển đến chân núi.

Sau hợp nhất mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM lớn không chỉ khoác lên mình chiếc áo mới về diện tích mà còn mang theo vô vàn điều kỳ thú về tự nhiên, văn hóa và cảnh quan. Trong đó, những ngọn núi — biểu tượng thiêng liêng và hùng vĩ của mỗi vùng đất trở thành điểm đến mới mẻ và đầy hấp dẫn cho du khách và người dân thành phố.

Cùng Tạp chí du lịch TP.HCM khoác áo, xỏ giày, vác balo và bước lên những điểm cao cùng những điều tuyệt vời đang chờ đón bạn khám phá trong dịp nghỉ lễ cuối tuần này nhé.

Châu Thới sơn cùng ngôi Linh sơn cổ tự thuộc P.Đông Hòa

Khởi hành từ trung tâm TP.HCM về hướng Đông Bắc khoảng 20km, sẽ bắt gặp ngọn núi Châu Thới. Dù chỉ cao 82m so với mực nước biển, nhưng Châu Thới sơn lại sở hữu một vẻ đẹp dung dị mà thanh tịnh cùng với ngôi chùa, dân gian thường gọi chùa Châu Thới nằm chót vót trên đỉnh.

Trước đây, ngọn núi này thuộc P.Bình An, tỉnh Bình Dương cũ, sau đó được sáp nhập vào P. Đông Hòa.

Núi Châu Thới còn được biết đến với chùa Châu Thới hay Linh sơn cổ tự, ngôi chùa cổ hơn 300 năm tuổi, nằm trên đỉnh núi.

Vào mỗi sáng sớm hoặc chiều tà, khi sương giăng mờ lối, tiếng chuông từ Linh sơn cổ tự văng vẳng vọng về khiến nơi đây khác nào chốn bồng lai.

Điểm độc đáo của Châu Thới sơn không nằm ở chiều cao, mà ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa tâm linh. Đường lên núi uốn lượn quanh co, cảnh sắc thay đổi từ những rặng tre, vạt rừng thấp đến không gian chùa thanh tịnh giữa lưng chừng trời.

Núi Cậu soi bóng bên Hồ Dầu Tiếng thơ mộng

Thuộc phườngDầu Tiếng cách trung tâm TP.HCM khoảng 80–90 km về phía Tây Bắc, núi Cậu là điểm đến vừa gần gũi vừa tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào đô thị.

Là dãy núi nhỏ nhưng gắn liền với nhiều truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian, uy nghi soi bóng xuống mặt hồ xanh biếc bốn mùa.

Con đường đèo quanh co ngoạn mục dẫn lên ngôi chùa Thái Sơn núi Cậu và nhiều hang động tự nhiên.

Nơi đây, khách hành hương tìm đến lễ Phật cầu an, hòa mình vào khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Nằm ngay bên hồ Dầu Tiếng – hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, ngọn núi cao khoảng hơn 200 m so với mực nước biển, được bao quanh bởi rừng xanh và những triền đá tự nhiên. Núi Cậu không chỉ là điểm du lịch sinh thái mà còn là chốn linh thiêng, mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh của vùng đất Nam Bộ.

Vị trí này khiến Núi Cậu trở thành “cửa ngõ” dẫn vào khu vực hồ và là điểm dừng chân lý tưởng cho các chuyến đi ngắn ngày từ TP.HCM, nơi du khách có thể vừa chiêm bái chùa Thái Sơn vừa ngắm cảnh núi in bóng xuống mặt nước mênh mông.

Núi Tao Phùng – Biểu tượng thiêng liêng của thành phố biển

Ngược về phía biển cả mênh mông, TP Vũng Tàu nay là phường cùng tên cũng là một phần của TP.HCM mở rộng, sở hữu hệ thống núi phong phú và kỳ vĩ. Nổi bật nhất là núi Lớn - núi Nhỏ với tên gọi Tương Kỳ và Tao Phùng.

Núi Nhỏ (Tao Phùng): nằm về phía Nam P.Vũng Tàu, nổi tiếng với mũi Nghinh Phong – nơi đất liền vươn ra biển, tạo nên khung cảnh ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp.

Tuy cao chỉ khoảng 170m nhưng được mệnh danh là "ngọn núi của gió và biển", nơi đặt tượng Chúa Kitô Vua dang tay, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham quan.

Leo núi Tao Phùng là một trải nghiệm kết hợp giữa thể thao và ngắm cảnh tuyệt vời. Gồm 811 bậc thang dẫn lên chân tượng chúa. Mỗi bước đi đều mở ra một góc nhìn khác biệt: bên là rừng cây xanh mát, bên là đại dương bao la.

Đặc biệt, từ tượng Chúa trên đỉnh, bạn có thể phóng tầm mắt bao trọn toàn cảnh biển Vũng Tàu uốn lượn, thành phố phía xa mờ trong lớp sương biển. Góc nhìn 360 độ, tha hồ phóng tầm nhìn 4 phương 8 hướng bao quát cả vùng non sông nước biếc hữu tình.

Núi Lớn Tương Kỳ - Vững chãi như “cột sống” giữa biển khơi

Đối diện với Tao Phùng là núi Lớn hay còn gọi là núi Tương Kỳ, cao hơn 245m, trải dài như một dải lụa xanh ôm lấy thành phố. Trên đỉnh núi là trạm radar và tượng Đức Mẹ Bãi Dâu — một điểm hành hương quan trọng với người Công giáo.

Núi Lớn nằm ở trung tâm phường Vũng Tàu, nơi có Bạch Dinh và cáp treo lên Hồ Mây, cảnh quan hùng vĩ và nhiều điểm tham quan nổi tiếng.

Núi Lớn mang dáng dấp của một người trầm mặc, kín đáo hơn so với Tao Phùng náo nhiệt, nhưng lại quyến rũ nhờ hệ sinh thái đa dạng và các cung đường trekking lý tưởng.

Với những ai yêu thích chinh phục và khám phá, cung đường từ chân núi đến đỉnh qua rừng cây và bậc đá tự nhiên là thử thách đáng giá.

Từ trên đỉnh núi Lớn, thành phố biển hiện lên với những mảng màu xanh ngọc của biển, vàng của cát và trắng của từng con sóng nối nhau xô bờ — một phần thưởng xứng đáng sau hành trình leo núi gian nan.

Núi Dinh – Ẩn mình giữa núi rừng linh thiêng

Xa hơn một chút về phía Tây Bắc của Vũng Tàu là cụm núi Dinh, một quần thể núi rộng lớn với đỉnh cao nhất lên tới hơn 500m. Đây chính là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu “ngọn núi cao nhất của TP.HCM mới”.

Núi Dinh không chỉ nổi tiếng bởi chiều cao mà còn là “thánh địa” cho những ai yêu thích trekking, thiền tịnh và khám phá thiên nhiên.

Hành trình khám phá đỉnh núi Dinh còn có nhiều điểm thú vị khác tham quan như Chùa Hang Mai, Suối Tiên, Suối Đá…

Dọc đường lên núi, du khách sẽ đi qua nhiều ngôi chùa cổ kính như chùa Hang, chùa Phật Quang, chùa Hồng Phúc… nằm rải rác giữa rừng sâu, tạo nên một không gian linh thiêng, tĩnh lặng.

Đặc biệt, vào những buổi sớm tinh mơ, núi Dinh chìm trong lớp sương mờ, tiếng chim hót vọng giữa rừng sâu, không khí trong lành và mát lạnh khiến lòng người như được thanh lọc. Đây cũng là nơi từng là căn cứ cách mạng, gắn liền với lịch sử kháng chiến chống Pháp và Mỹ, mang giá trị văn hóa – lịch sử sâu sắc.

Cuộc soán ngôi ngoạn mục: đâu sẽ là “quán quân” trong các ngọn núi nêu trên của TP.HCM mới?

Nếu xét về chiều cao, núi Dinh với độ cao trên 500m nghiễm nhiên trở thành "vua" của các ngọn núi. Nếu xét về lượt khách tham quan, thì núi Tao Phùng với tượng Chúa Kitô lại không có đối thủ.

Còn nếu nhìn về khía cạnh tâm linh và chiều sâu văn hóa, Châu Thới sơn vẫn là một tượng đài không dễ thay thế. Còn với Giồng Chùa, ngọn núi lùn nhất TP vẫn luôn giữ vững quán quân danh hiệu.

Những ngọn núi ấy không chỉ đơn thuần là điểm cao của đất trời, mà còn là nơi để mỗi người tìm lại sự cân bằng, hòa mình vào thiên nhiên và chiêm nghiệm chính bản thân mình.

Nhưng có lẽ, thay vì chọn một “quán quân” duy nhất, điều thú vị nằm ở chính sự đa dạng và độc đáo mà mỗi ngọn núi mang lại. Sự mở rộng không chỉ mở ra ranh giới địa lý mới cho TP.HCM mà còn mở rộng trái tim của người dân thành phố đối với thiên nhiên, lịch sử và bản sắc địa phương.