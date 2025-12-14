Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp'

Tại xóm Tổng Nưa, xã Hạ Lang, sắc vàng dã quỳ phủ kín các đồi thấp và khoảnh đất ven đường. Buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, hoa ánh lên sắc vàng tươi nổi bật giữa nền núi đá và những ngôi nhà nhỏ nép mình bên chân đồi. Sự yên tĩnh, nguyên sơ của vùng biên khiến nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích.

Anh Nguyễn Minh Phương (du khách từ Hà Nội) cho biết dành nhiều thời gian đi bộ quanh xóm để ghi lại khoảnh khắc mùa hoa: “Hoa ở Hạ Lang không kéo dài thành thảm lớn như ở một số nơi khác, nhưng màu sắc rất rực và cảnh quan xung quanh đẹp. Vắng khách nên chụp ảnh khá dễ dàng, cảm giác như đang đi trong một không gian riêng của mùa vàng”.

Tại xã Quảng Uyên và khu vực làng rèn Phúc Sen ở xã Uyên Hòa, dã quỳ cũng nở rộ dọc các con đường liên bản. Hoa xen giữa những mái nhà, vách đá và các lò rèn truyền thống tạo nên điểm nhấn đặc trưng của vùng cao.

Chị Bùi Hoàng Ly Ly (du khách từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi từng thấy dã quỳ ở nhiều nơi, nhưng ở Phúc Sen hoa kết hợp cùng không gian làng rèn khiến cảnh rất lạ. Đứng bất kỳ góc nào cũng có ảnh đẹp”.

Theo ghi nhận, hoa năm nay nở sớm và đồng loạt, kéo dài từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12. Thời tiết ít mưa, nắng nhẹ là điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan và chụp ảnh.

Ngoài ngắm hoa, du khách có thể kết hợp hành trình khám phá thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen hoặc các phiên chợ vùng cao.

Mùa dã quỳ cũng trùng với thời điểm Cao Bằng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch cuối năm.

Du khách Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội) nhận xét: “Hoa nở dọc đường đi, nhiều đoạn vàng rực rất đẹp. Cảnh ở Cao Bằng còn hoang sơ, không bị thương mại hóa nên mang lại trải nghiệm thú vị”.

Mùa dã quỳ chỉ kéo dài khoảng một tháng trước khi thời tiết chuyển lạnh sâu. Những ngày này, các nhóm bạn trẻ, phượt thủ và người yêu nhiếp ảnh từ Hà Nội đang đổ về Cao Bằng để ghi lại sắc vàng đặc trưng của vùng biên.