7 thực phẩm cấm kỵ đặt ở cánh cửa tủ lạnh: Sai lầm quen thuộc có thể âm thầm gây hại sức khỏe

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc đặt sai vị trí trong tủ lạnh không chỉ khiến thực phẩm nhanh hỏng, mất dinh dưỡng mà còn làm tăng nguy cơ ngộ độc – đặc biệt với những món dễ hư hỏng.

Vì sao cánh cửa tủ lạnh là “vùng nguy hiểm”?

Không giống các ngăn bên trong, cánh cửa tủ lạnh chịu tác động trực tiếp mỗi khi bạn mở ra đóng vào. Sự biến động nhiệt độ liên tục khiến nhiều loại thực phẩm không được bảo quản ở mức an toàn.

Các nghiên cứu cho thấy, khi nhiệt độ vượt quá 4°C, vi khuẩn có thể sinh sôi rất nhanh. Chỉ trong khoảng 20 phút, số lượng vi khuẩn có thể tăng gấp đôi – đủ để làm thực phẩm trở thành mối nguy cho sức khỏe nếu tiêu thụ.

7 thực phẩm tuyệt đối không nên đặt ở cánh cửa tủ lạnh

Sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa, sữa chua hay phô mai mềm rất nhạy cảm với nhiệt độ. Việc để ở cánh cửa khiến chúng nhanh chua, giảm lợi khuẩn và dễ hỏng hơn bình thường.

Trứng: Dù nhiều tủ lạnh thiết kế sẵn khay trứng ở cánh cửa, nhưng đây lại không phải vị trí phù hợp. Trứng cần môi trường lạnh ổn định để đảm bảo độ tươi và an toàn khi sử dụng.

Đồ ăn sẵn và thức ăn thừa: Các món đã chế biến, thịt nguội hay đồ ăn từ bữa trước nếu đặt ở cánh cửa sẽ nhanh bị nhiễm khuẩn. Đây là nguyên nhân phổ biến gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.

Bơ hạt tự nhiên và dầu thực vật: Những loại bơ hạt không chứa chất bảo quản rất dễ bị tách lớp, biến chất khi nhiệt độ thay đổi liên tục.

Nước ép tươi: Vitamin, đặc biệt là vitamin C trong nước ép rất dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ không ổn định và ánh sáng. Đặt ở cánh cửa đồng nghĩa với việc “làm mất chất” nhanh hơn.

Thịt và cá sống: Đây là nhóm thực phẩm có nguy cơ cao nhất. Nhiệt độ không ổn định ở cánh cửa tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ngộ độc.

Rau củ quả tươi: Các loại rau lá, quả mọng rất dễ héo, mất nước và nhanh hỏng nếu không được bảo quản đúng nhiệt độ. Đặt ở cánh cửa khiến thời gian sử dụng bị rút ngắn đáng kể.

Vậy nên để gì ở cánh cửa tủ lạnh?

Cánh cửa chỉ phù hợp với những thực phẩm có khả năng “chịu nhiệt” tốt hơn, nhờ hàm lượng muối, đường hoặc axit cao. Có thể kể đến như: Tương cà, tương ớt, mù tạt, nước tương, giấm, mứt trái cây, dưa muối, đồ chua.

Những loại này ít bị ảnh hưởng bởi biến động nhiệt độ, nên đặt ở cửa là hợp lý.

Cách sắp xếp tủ lạnh đúng chuẩn để bảo vệ sức khỏe

Nguyên tắc quan trọng nhất là phân loại thực phẩm theo độ “nhạy cảm” với nhiệt độ.

Ngăn giữa và phía trong cùng – nơi lạnh ổn định nhất – nên dành cho sữa, trứng và thức ăn đã chế biến. Ngăn dưới cùng phù hợp để bảo quản thịt, cá sống nhằm tránh rò rỉ nước gây nhiễm khuẩn chéo. Rau củ nên để trong ngăn chuyên dụng để giữ độ ẩm.

Một nguyên tắc đơn giản nhưng rất hữu ích: nếu thực phẩm không thể để ngoài môi trường trong 1 giờ, thì tuyệt đối không đặt ở cánh cửa tủ lạnh.

Sai lầm trong cách sắp xếp tủ lạnh là điều rất nhiều gia đình mắc phải mà không hề hay biết. Chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ – đặt đúng vị trí, đúng loại thực phẩm – bạn đã có thể kéo dài thời gian bảo quản, giữ trọn dinh dưỡng và quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Đôi khi, chính những chi tiết tưởng chừng “tiện tay” lại là nguyên nhân âm thầm gây hại nếu không được điều chỉnh kịp thời.