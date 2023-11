Phát hiện kho báu vô song 3 triệu tuổi ở... nhà máy nước thải

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học New Zealand Journal of Geology and Geophysics, kho báu được tìm thấy ở nhà máy Mangere chứa đựng hơn 300.000 mẫu vật hóa thạch thuộc về 266 loài, là bộ sưu tập động vật 3 triệu năm tuổi phong phú và đa dạng nhất từng được khai quật ở New Zealand.

Một số mẫu vật trong bộ sưu tập khổng lồ hơn 300.000 món được khai quật từ khu vực Nhà máy Xử lý nước thải Mangene - Ảnh: BẢO TÀNG AUCKLAND

Bộ sưu tập chứa ít nhất 10 loài chưa từng được biết đến trên thế giới, sẽ được nghiên cứu để mô tả và đặt tên trong tương lai.

Các hóa thạch được phát hiện lần đầu trong quá trình nâng cấp đường ống chính đưa nước thải thô từ trung tâm thành phố đến nhà máy.

Họ phát hiện ra rằng hệ thống đường ống đã đi qua một lớp trầm tích cổ đại phong phú, với các mẫu vật lần lượt lộ diện.

Nhiều nhà cổ sinh vật học, sinh viên ngành cổ sinh vật học đã được huy động làm việc trong nhiều tháng dưới sự quản lý của TS Wilma Blom, nhà khoa học phụ trách Bảo tàng Auckland.

Thêm nhiều tuần sàng lọc, họ thống kê được hơn 300.000 mẫu vật thuộc về 266 loài khác nhau. Vài ngàn mẫu vật đã xong quá trình xử lý và gửi về Bảo tàng Auckland.

Các hóa thạch cực kỳ đa dạng, bao gồm tàn tích của loài ốc lanh - một chi ốc sên lớn - lâu đời nhất thế giới, cá mập cưa đã tuyệt chủng hay cá mập trắng lớn cổ đại, cá voi sừng hàm... Hầu hết đều là các loài đã tuyệt chủng.

Vùng trầm tích là một phần của đáy biển cổ đại và cũng là nơi sinh sống của phần lớn các loài trong bộ sưu tập. Một số loài khác, bao gồm 10 loài thuộc dòng họ ốc lanh biểu tượng của New Zealand, sống ở nơi khác nhưng có lẽ đã bị lũ cuốn trôi vào "ngôi mộ tập thể này".

