Khách đổ về đông nghẹt quanh Nhà thờ Lớn để chụp ảnh, xếp hàng mua xôi cốm

Sáng cuối tuần, thời tiết Hà Nội se lạnh, nhiệt độ dao động khoảng 22-25 độ C. Từ 8h, khu vực Nhà thờ Lớn đã bắt đầu đông nghịt người dân, du khách đến tận hưởng thời tiết "mùa đẹp nhất trong năm". Tại các hàng quán bán trà chanh, cà phê xung quanh nhà thờ, khách ngồi chật cứng.

Dòng người, xe đông kín trước Nhà thờ Lớn Hà Nội

Hồng Thảo và bạn thưởng thức bữa sáng "chuẩn vị mùa thu Hà Nội"

Hồng Thảo (áo hồng) - đến từ Bắc Ninh cho biết, đây là lần đầu tiên chị tới Hà Nội vào dịp cuối thu: "Hôm nay mình được trải nghiệm cảm giác ngồi trước Nhà thờ Lớn, ăn xôi cốm, uống trà. Đồ ăn rất ngon, một phần cũng do không khí xung quanh đông vui, nhộn nhịp. Đây thực sự là trải nghiệm thú vị".

Các quán nước ở khu vực phố Nhà Chung luôn trong tình trạng đông kín, khách này đứng lên có khách khác vào thế chỗ. Nhiều người tới muộn sau 9h sẽ khó tìm vị trí đẹp. Hầu hết các quán đều nhập thêm cốm, xôi cốm để phục vụ khách.

Những hàng ghế nhựa kê kín vỉa hè

Bà Nguyễn Thị Huyền - chủ một gánh hàng cốm cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội, cho biết: "Từ ngày thời tiết trở lạnh, lượng khách tới đây tăng lên đáng kể. Để kịp phục vụ khách, tôi phải dậy từ 3h để chuẩn bị".

Một gói xôi 2 lạng có giá 50.000 đồng, ngoài ra, bà Huyền còn bán thêm các loại: bánh cốm, bánh xu xê, mochi cốm... Món nào cũng đều đắt khách.

Nhiều người lựa chọn Nhà thờ Lớn để chụp ảnh kỷ niệm. Nguyễn Quốc Kỳ Duyên (23 tuổi) đến từ TPHCM chia sẻ, từ 5h30, chị đã dậy trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trang phục. Sau đó, chị đi ăn sáng và di chuyển lên khu vực nhà thờ chụp ảnh.

Chị Duyên cũng khá bất ngờ khi khu vực quanh nhà thờ đông khách tới vậy, nên việc chọn một góc chụp ưng ý không phải dễ.

Cặp đôi du khách từ Đồng Nai chụp ảnh cưới ở Nhà thờ Lớn

Tranh thủ khoảng thời gian công tác ở Hà Nội đúng dịp "mùa đẹp nhất năm", anh Trần Việt Linh và chị Trần Phú Minh Ngọc đến từ Đồng Nai quyết định thực hiện bộ ảnh cưới tại các địa điểm nổi tiếng ở Thủ đô.

Người đàn ông quốc tịch Đức thong thả tận hưởng mùa thu Hà Nội

Sống ở Hà Nội gần 3 năm, ông Erik (55 tuổi) đến từ Đức cảm nhận thời tiết mùa thu ở đây khá giống mùa hè nước mình. "Tôi biết rằng đây là thời điểm đẹp nhất ở Hà Nội. Khi ngồi uống cà phê, tôi thường mua thêm xôi cốm để thưởng thức. Đây chính là hương vị đặc biệt của mùa thu", ông chia sẻ.

Nằm tại số 40 phố Nhà Chung, Nhà thờ Lớn là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới Hà Nội.

Nhà thờ được khánh thành năm 1887 với tên gọi Nhà thờ Thánh Giuse (Saint Joseph). Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng bốn góc, trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá.

Đến nay, Nhà thờ Lớn Hà Nội vẫn được sử dụng làm nơi hành lễ của giáo dân Giáo xứ Chính tòa và Tổng giáo phận Hà Nội.

Nhà thờ Lớn là công trình có kiến trúc ấn tượng