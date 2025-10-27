Phố cổ Hội An mênh mông nước, người dân và du khách di chuyển bằng thuyền

Sáng 27/10, tại Hội An mưa vẫn lớn. Nhiều tuyến phố nước lũ ngập sâu, có đoạn sâu cả mét khiến người dân và du khách phải di chuyển bằng thuyền. Hàng quán cũng đã đóng cửa, dọn đồ lên cao tránh thiệt hại.

Tại nhiều tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu... nước dâng cao và tràn vào hàng quán, nhà dân ven đường.

Khu vực Chùa Cầu nước dâng cao

Người dân dùng thuyền di chuyển

...hoặc bì bõm lội bộ

Hiện tại ở Hội An, mưa lớn vẫn tiếp diễn

Mưa lớn liên tiếp những ngày qua cùng với việc thủy điện trên thượng nguồn xả lũ điều tiết, tại phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng nước lũ dâng nhanh, có nơi ngập cả mét. Ảnh: Quốc Dân

Thông tin Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước tại Hội An lúc 9h sáng cùng ngày ở mức 1.88m, dưới báo động 3 là 0.12m. Dự báo trong 6-12h tới, mực nước tại Hội An sẽ đạt mức báo động 3.

Chính quyền đã cử lực lượng đến các điểm ngập sâu, xung yếu từ ngày 26/10 để cảnh báo và cấm người dân di chuyển để đảm bảo an toàn...