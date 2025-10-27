Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Phố cổ Hội An mênh mông nước, người dân và du khách di chuyển bằng thuyền

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nhiều tuyến phố ở Hội An bị ngập sâu trong lũ, người dân và du khách di chuyển bằng thuyền, trong khi hàng quán phải đóng cửa, dọn đồ lên cao tránh thiệt hại.

Phố cổ Hội An mênh mông nước, người dân và du khách di chuyển bằng thuyền - 1

Sáng 27/10, tại Hội An mưa vẫn lớn. Nhiều tuyến phố nước lũ ngập sâu, có đoạn sâu cả mét khiến người dân và du khách phải di chuyển bằng thuyền. Hàng quán cũng đã đóng cửa, dọn đồ lên cao tránh thiệt hại.

Phố cổ Hội An mênh mông nước, người dân và du khách di chuyển bằng thuyền - 2

Tại nhiều tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu... nước dâng cao và tràn vào hàng quán, nhà dân ven đường.

Phố cổ Hội An mênh mông nước, người dân và du khách di chuyển bằng thuyền - 5

Khu vực Chùa Cầu nước dâng cao

Người dân dùng thuyền di chuyển

Người dân dùng thuyền di chuyển

Phố cổ Hội An mênh mông nước, người dân và du khách di chuyển bằng thuyền - 9

...hoặc bì bõm lội bộ

Hiện tại ở Hội An, mưa lớn vẫn tiếp diễn

Hiện tại ở Hội An, mưa lớn vẫn tiếp diễn

Phố cổ Hội An mênh mông nước, người dân và du khách di chuyển bằng thuyền - 13

Mưa lớn liên tiếp những ngày qua cùng với việc thủy điện trên thượng nguồn xả lũ điều tiết, tại phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng nước lũ dâng nhanh, có nơi ngập cả mét. Ảnh: Quốc Dân

Thông tin Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước tại Hội An lúc 9h sáng cùng ngày ở mức 1.88m, dưới báo động 3 là 0.12m. Dự báo trong 6-12h tới, mực nước tại Hội An sẽ đạt mức báo động 3.

Chính quyền đã cử lực lượng đến các điểm ngập sâu, xung yếu từ ngày 26/10 để cảnh báo và cấm người dân di chuyển để đảm bảo an toàn...

Khách Tây thích thú chẻ cói, dệt chiếu ở Hội An
Khách Tây thích thú chẻ cói, dệt chiếu ở Hội An

Du khách quốc tế bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để trải nghiệm chẻ cói, dệt chiếu ở làng chiếu Kim Bồng, phường Hội An, TP. Đà Nẵng và thích thú tìm hiểu về...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoài Văn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/10/2025 12:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN