Ngắm thu ngập sắc vàng ở Rừng Đen nổi tiếng tây nam Đức

Toni Phạm, nhiếp ảnh gia người Việt đang sống tại Đức đã có chuyến du lịch đến khu vực Schwarzwald hay Rừng Đen (Black Forest) nổi tiếng vào giữa tháng 10. Thời điểm này, lá cây ở Đức đã chuyển vàng, tạo nên khung cảnh mùa thu đặc trưng tại châu Âu.

Rừng Đen là vùng núi thuộc bang Baden-Württemberg, tây nam nước Đức, được biết đến là nơi bắt nguồn của hai con sông Danube và Neckar.

Khu vực này có diện tích khoảng 6.009 km 2, trải dài về phía đông bắc khoảng 160 km, từ thị trấn Säckingen bên bờ thượng nguồn sông Rhine (giáp biên giới Thụy Sĩ) đến Durlach, nằm ở phía đông thành phố Karlsruhe.

Một trong những địa điểm Toni ghé thăm là xã Bühlertal (ảnh), trải dài gần như toàn bộ thung lũng Bühlot, sườn tây của dãy Rừng Đen, giáp thung lũng Thượng Rhine. Độ cao của khu vực dao động 190 - 1.000 m.

Nam du khách Việt say mê các công trình kiến trúc tại Đức, từ các ngôi nhà dân sinh cho đến nhà thờ đều toát lên vẻ cổ kính, đẹp như cổ tích.

Trong ảnh là nhà thờ được Toni chụp từ cửa sổ khách sạn của thị trấn Baden Baden, thuộc khu vực Rừng Đen, nằm cạnh xã Bühlertal.

Toni ghé thăm đúng thời điểm người dân địa phương đang thu hoạch bí ngô cho mùa lễ hội Halloween.

Các quả bí chín được người dân phân loại theo hình dáng và đặt trong các hộp gỗ. Khách đến mua hàng chỉ cần chọn số quả, tính tiền rồi tự bỏ tiền vào thùng đặt cạnh.

Giữa tháng 10 cũng là thời điểm người dân thu hoạch nho. Các ruộng nho khi Toni đến đã được hái vãn trái.

Mùa thu cũng là mùa thu hoạch các loại quả mọng ở Đức. Trên ảnh là hộp mâm xôi đỏ được Toni mua tại cửa hàng địa phương.

"Nông sản được để một góc tại cửa hàng. Khách mua tự xem giá ghi sẵn trên từng loại quả. Mua bao nhiêu sẽ tự tính tiền rồi bỏ vào thùng", anh Toni cho biết. Các cửa hàng tại khu vực anh ghé thăm đều có mô hình kinh doanh tương tự

Bên trong các nhà trọ, khách sạn tại khu vực cũng trang trí theo phong cách lấy cảm hứng từ mùa thu, với màu sắc vàng chủ đạo.

Cologne (ảnh) là thành phố tiếp theo trong chuyến đi khám phá mùa thu của Toni năm nay. Thành phố tuổi đời 2.000 năm này nằm bên bờ sông Rhine, cách Rừng Đen 500 km. Toni di chuyển giữa hai nơi bằng ôtô.

Đây là thành phố lớn thứ tư của Đức và lớn nhất bang North Rhine–Westphalia, là một trong những cảng nội địa quan trọng nhất châu Âu, đồng thời là trung tâm lịch sử, văn hóa và kinh tế của vùng Rhineland.

Bức ảnh này được Toni chụp vào cuối tháng 10, bên bờ sông Rhine.

Theo Toni, ba địa điểm du khách nhất định nên ghé thăm là nhà thờ Cologne với lối kiến trúc Gothic cổ điển; bảo tàng Ludwig liền kề trưng bày nhiều kiệt tác của Picasso; bảo tàng Romano-Germanic lưu giữ các cổ vật La Mã.

Cuối tháng 10, lá cây ở thành phố vẫn đang trong giai đoạn chuyển màu, nhiều lá xanh - vàng đan xen.

Thành phố Cologne cũng là nơi sinh sống và làm việc của Toni trong 20 năm.

Thời điểm ghé thăm thành phố đẹp nhất là vào tháng hai, thời tiết đẹp và diễn ra lễ hội đường phố carnival hoặc tháng 10 mùa thu khi thời tiết bớt nóng.