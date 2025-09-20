Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giới trẻ chụp Hồ Gươm 'vibe châu Âu' sáng chớm thu

Sự kiện: Du lịch Hà Nội
Giới trẻ Hà thành đang rủ nhau check-in Hồ Gươm sáng chớm thu, truyền tay bí kíp chụp ảnh 'vibe châu Âu' ngay giữa lòng thủ đô.

"Mình chọn đi Hồ Gươm từ 7h sáng, nắng dịu vừa phải, trời thì trong veo, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp ngay. Tip nhỏ là nên zoom xa - gần để tránh người khác lọt khung hình, vì tầm này đông lắm", Tú Anh (1999, Hà Nội) bật mí.

Cô chọn trang phục màu pastel, kiểu dáng tối giản nhưng tôn nét nữ tính khi chụp ảnh bên hoa để tổng thể không bị rối mắt.

Cùng chung bí quyết, Vân Trang (1995, Hà Nội) nói: "Chiếc ghế gỗ ven hồ chính là 'góc chụp thần thánh'. Chỉ cần ngồi lệch một chút, cầm thêm bó hoa hoặc cốc cafe, chụp từ trên xuống thì sẽ có ngay bức hình 'chanh sả' như đang ở trời Âu".

Vân Trang còn chụp thêm một bức phong cách và chỉnh màu theo phong cách lãng mạn khi chia sẻ lên trang cá nhân.

Những chia sẻ trên phần nào lý giải vì sao chỉ trong vài ngày, loạt ảnh "mùa thu Hà Nội" chụp tại Hồ Gươm lại viral khắp mạng xã hội.

Từ sau lễ Quốc khánh 2/9, những luống hoa cẩm tú cầu, sao nhái, phi yến tím đồng loạt bung nở, hòa cùng không khí mát mẻ đầu thu và ánh nắng vàng nhẹ. Khung cảnh ấy biến Hồ Gươm thành "studio ngoài trời" miễn phí, khiến giới trẻ đổ xô check-in.

Những ngày cuối tuần, khu vực quanh hồ càng thu hút đông đảo du khách. Vì thế, bạn cần đi sớm và căn góc chụp thật kỹ để "một phát ăn ngay".

Không chỉ hoa lá rực rỡ, mặt hồ xanh trong và bầu trời cao vời vợi cũng góp phần tạo nên background "châu Âu" ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Outfit nhẹ nhàng với gam trắng hoặc pastel càng làm nổi bật sự tinh khôi, cuốn hút trong từng khung hình.

Chụp từ góc xa để bắt trọn toàn cảnh Hồ Gươm sáng sớm.

Hồ Gươm đang là điểm hẹn hot của giới trẻ. Nếu bạn còn lăn tăn cuối tuần đi đâu, hãy thử ghé hồ, chọn một góc nhỏ "đắt giá" và lưu lại chút Hà Nội trong trẻo những ngày chớm thu.

-18/09/2025 00:08 AM (GMT+7)
