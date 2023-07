Mưa gió khi đi du lịch bằng máy bay có sợ sấm sét đánh trúng?

Sét đánh vào máy bay trong khi bay vốn là một hiện tượng hiếm, và các máy bay hiện đại được thiết kế để chịu đựng và xử lý tình huống này một cách an toàn. Các tổ chức uy tín trong lĩnh vực hàng không đều đã thực hiện nghiên cứu và kiểm tra để đảm bảo an toàn bay khi máy bay tiếp xúc với sấm sét.

Theo thống kê trung bình, mỗi máy bay bay 3.000 giờ, có thể bị sét đánh trúng một lần. Đây là một tỷ lệ rất thấp, và các hãng hàng không đều áp dụng các biện pháp bảo vệ chống sét và hệ thống chống sét hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ này.

Đáng chú ý, sét thường ưu tiên đánh vào các điểm cao trên không trung, chẳng hạn như ngọn đồi, tháp cao, và không thường đánh trúng máy bay. Mặc dù động cơ đặt ở phía sau máy bay có thể bị sét đánh hơn so với các phần khác của máy bay, nhưng hệ thống chống sét được cài đặt và kiểm tra đều đặn để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp máy bay tiếp xúc với sấm sét, các hệ thống chống sét sẽ đảm bảo dòng điện từ sấm sét được hướng đi an toàn qua khung thân máy bay và được giải tỏa xuống mặt đất. Thông qua các hệ thống chống sét hiện đại và thiết kế kỹ thuật, các máy bay có khả năng chịu đựng và tiếp tục hoạt động bình thường sau khi tiếp xúc với sấm sét.

Các tổ chức hàng không uy tín như Hiệp hội Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã công nhận các tiêu chuẩn và quy định an toàn để đảm bảo máy bay hoạt động trong môi trường không trung có sấm sét một cách an toàn. Do đó, hành khách có thể yên tâm khi bay, vì máy bay được thiết kế và trang bị để chịu đựng tác động của sấm sét một cách hiệu quả và an toàn.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ về cơ chế hình thành sấm sét. Sấm sét là hiện tượng phát sinh khi các đám mây tích điện trong cơn bão điều tiết tích tụ điện tích, sau đó sẽ phóng điện mạnh xuống mặt đất hoặc giữa các đám mây. Tia sét này có khả năng làm hỏng hoàn toàn một thiết bị điện tử nhưng không phải là máy bay.

Các tổ chức hàng không quốc tế hàng đầu đã chứng thực rằng máy bay có khả năng chống chọi hiệu quả tác động của sấm sét. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cho biết, máy bay được thiết kế và chế tạo để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trong khi bay, bao gồm cả sấm sét. Các máy bay thường được làm bằng hợp kim nhôm dẫn điện, giúp dẫn điện từ sấm sét xung quanh thân máy và bố trí cực kỳ cẩn thận các cấu trúc điện. Điều này đảm bảo rằng máy bay có thể chịu tải điện từ sấm sét một cách an toàn.

Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) thì yêu cầu các hãng hàng không phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn liên quan đến tác động của sấm sét. Điều này bao gồm việc kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng các hệ thống bảo vệ chống sét của máy bay để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Cơ quan này yêu cầu một số tiêu chuẩn và quy định rõ ràng như Tiêu chuẩn Đánh giá Chống sét (Evaluating Lightning Strike) nhằm xác định và đánh giá khả năng chịu đựng của máy bay trước các tác động từ sấm sét hay Tiêu chuẩn Thí nghiệm Chống sét (Lightning Test Requirements) với yêu cầu thử nghiệm máy bay để đảm bảo chống sét hiệu quả.

Thử nghiệm độ an toàn của máy bay

Hay như Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu (EASA) đã công bố các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm liên quan đến an toàn bay trong điều kiện thời tiết có sấm sét. Kết quả chứng minh rằng máy bay có khả năng vượt qua các cơn sấm sét một cách an toàn và hiệu quả.

Vì vậy, với các quy định nghiêm ngặt và thiết kế chống sét chuyên nghiệp, máy bay không chỉ là phương tiện an toàn khi bay trên không trung, mà còn là một trong những phương tiện giao thông đáng tin cậy nhất trên hành tinh. Nếu bạn chuẩn bị cho kì nghỉ mùa hè đầy thú vị, hãy yên tâm lên máy bay và cùng thưởng thức chuyến hành trình của mình một cách hoàn toàn an toàn và tiện lợi.

