8 sai lầm lớn nhất khi đi máy bay

Theo Travel and Leisure, nhiều người thường nghĩ đi máy bay khá đơn giản. Tuy nhiên, họ lại phớt lờ những quy tắc cần tuân thủ trên không.

Hãy cùng tìm hiểu những lỗi cơ bản về an toàn mà hành khách hay mắc phải, theo tiết lộ từ các tiếp viên hàng không.

Bạn đừng mắc phải những lỗi này khi lên máy bay. Ảnh: Getty.

Sử dụng nhà vệ sinh trong quá trình cất cánh, hạ cánh

Nhiều người có thói quen đứng dậy đi vệ sinh trong khi máy bay cất cánh và hạ cánh, hoặc ngay khi họ lên máy bay, lúc mọi người đang cố gắng sắp xếp chỗ ngồi, hành lý.

"Xin đừng làm điều này với tiếp viên hàng không của bạn. Chúng tôi cần tự do đi lại trên máy bay để đảm bảo mọi người đều an toàn và ngồi đúng chỗ nhằm giữ thăng bằng khi máy bay cất cánh và hạ cánh", cựu tiếp viên hàng không Amanda McDowell cho hay.

Nếu có thể, hãy cố gắng giữ thời gian vào nhà vệ sinh của bạn lúc máy bay đang ở độ cao đạt chuẩn và ổn định. Khi đang ngồi trên ghế, tốt nhất là bạn nên thắt dây an toàn.

Bỏ túi xách khỏi khoang hành lý phía trên trước khi máy bay đến cổng

Tình trạng này luôn xảy ra trên các chuyến bay. Ngay khi máy bay hạ cánh, ai đó sẽ nhảy ra lấy đồ đạc của họ từ khoang hành lý phía trên.

Đừng làm điều này. Bạn chỉ an toàn đứng lên khi máy bay đã dừng ở cổng, hơn là dừng lại trên đường băng đang hoạt động.

"Một số hành khách cố chạy nhanh về chỗ ngồi hoặc xách hành lý xách tay ra ngoài trước khi máy bay dừng hẳn, điều này có thể gây nguy hiểm", cựu tiếp viên hàng không Kimberly Shaw cho biết.

Điều quan trọng là phải luôn tuân thủ các quy trình an toàn do phi hành đoàn hướng dẫn và đợi cho đến khi máy bay dừng hẳn trước khi cố gắng đứng dậy hoặc lấy bất kỳ đồ đạc nào.

Đừng tự ý rời khỏi ghế ngồi của mình khi chưa được phép. Ảnh: Getty.

Cư xử thô lỗ với phi hành đoàn

Khi bạn đang ở trên máy bay, các tiếp viên hàng không luôn chịu trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ hành khách nếu mọi thứ trở nên tồi tệ.

"Một số hành khách quên rằng phi hành đoàn luôn ở đó để giúp đỡ họ và họ trở nên thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng", Kimberly Shaw tiết lộ. "Điều quan trọng cần nhớ là các tiếp viên hàng không và phi công đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo có một chuyến bay an toàn và thoải mái. Do vậy, việc đối xử tử tế và tôn trọng họ sẽ giúp ích rất nhiều".

Không thắt dây an toàn khi được hướng dẫn

Nếu biển báo thắt dây an toàn sáng lên, hãy lắng nghe. Biển báo thắt dây an toàn giúp bạn an toàn trong tình trạng hỗn loạn bất ngờ và việc bỏ qua nó có thể khiến bạn cũng như những người khác gặp nguy hiểm.

Sự nhiễu loạn không phải lúc nào cũng được dự đoán trước. Nếu va phải một vùng không khí gồ ghề bất ngờ, bạn có thể bay ra khỏi chỗ ngồi và bị thương nặng.

Cố gắng vượt qua xe đẩy thức ăn

Một trong những sai lầm tồi tệ nhất mà hành khách mắc phải khiến các tiếp viên hàng không khó chịu là đứng dậy và mong muốn vượt qua các xe đẩy thức ăn.

Các xe đẩy rất nặng để di chuyển và luôn có ít thời gian phục vụ một món ăn. Lối đi trên máy bay là không gian nhỏ và phi hành đoàn không thoải mái khi có người đứng phía sau chờ đi qua.

Bạn không nên cố gắng đi qua xe đẩy thức ăn hay đặt giày ở lối đi. Ảnh: Getty.

Đặt giày ở lối đi

Đừng tháo giày của bạn và đặt chúng ở lối đi.

Cựu tiếp viên hàng không Jo Jo Harder cho biết: "Đây là mối nguy hiểm cho mọi người trên máy bay - những người có thể vấp phải chúng. Thay vào đó, hành khách nên đặt giày dưới ghế trước mặt họ".

Thực tế, bạn đừng đi chân trần trên máy bay, đặc biệt là trong nhà vệ sinh. Bởi những khu vực đó rất bẩn.

Để nhà vệ sinh lộn xộn

Nếu bạn sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay, vui lòng dành một chút thời gian tự dọn dẹp. Nhiều người không giữ nơi này gọn gàng, đó là cách khiến bạn rơi vào tình trạng cảm thấy khủng khiếp.

Hành khách nên lau sạch bồn cầu, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác. Hãy luôn đi giày trong nhà vệ sinh bởi bạn không biết có những loại chất lỏng nào đã bị bắn tung tóe trên sàn nhà.

Uống nước máy

Tiếp viên hàng không Kat Kamalani khuyên mọi người chỉ nên uống chất lỏng đóng trong lon hoặc chai. Cô cho biết: "Các thùng chứa nước trên máy bay không bao giờ được làm sạch và chúng rất bẩn".

Vì vậy, uống nước máy từ nhà vệ sinh là điều không nên. Bạn cũng không nên uống cà phê hoặc trà nóng, vì chúng được làm bằng nước từ những bể chứa đó.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/bi-quyet/8-sai-lam-lon-nhat-khi-di-may-bay-c15a47963.html