Du lịch solo lên ngôi, cần chuẩn bị gì để chuyến đi an toàn, trọn vẹn?

Du lịch một mình đang trở thành xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn để tận hưởng không gian tự do, chủ động và khám phá giới hạn bản thân. Tuy nhiên, không giống như những chuyến đi theo nhóm hay theo tour, du lịch solo tiềm ẩn không ít rủi ro từ an ninh, sức khỏe đến các tình huống bất ngờ nơi đất khách.

Xu hướng du lịch solo, cần chuẩn bị gì để chuyến đi an toàn, trọn vẹn? Ảnh Vinpearl

Do vậy, để hành trình thực sự an toàn và trọn vẹn, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cũng như các biện pháp phòng ngừa.

Lên kế hoạch rõ ràng, đừng phó mặc cho may rủi

Khác với những chuyến đi theo nhóm, việc đi một mình đồng nghĩa với việc du khách sẽ phải tự chủ trong mọi tình huống. Vì thế, trước khi khởi hành, hãy nghiên cứu kỹ điểm đến, khí hậu, phương tiện di chuyển, thời gian hoạt động của các địa điểm tham quan, và thậm chí cả văn hóa bản địa.

Ảnh Phạm Trường (33 tuổi, Hà Nội), người thường xuyên trải nghiệm du lịch Tây Bắc một mình chia sẻ, “Mình luôn lập sẵn một timeline chi tiết, từ giờ khởi hành cho đến lịch trình tham quan từng ngày. Nhờ đó, chuyến đi suôn sẻ, không bị trễ giờ tàu xe hay bỏ lỡ các điểm đẹp.”

Lên kế hoạch rõ ràng, đừng phó mặc cho may rủi. Ảnh Pinterest

Ưu tiên đồ gọn nhẹ, tiết kiệm sức lực

Vì chỉ có một mình xoay sở, việc mang hành lý quá cồng kềnh sẽ là bất tiện lớn. Lời khuyên từ các phượt thủ là hãy chỉ mang những vật dụng cần thiết, ưu tiên đồ đa năng như khăn đa dụng, áo khoác gió gấp gọn, pin sạc dự phòng, bộ sơ cứu cá nhân.

Đừng quên các vật dụng “nhỏ nhưng có võ” như túi chống trộm đeo bụng, khóa vali mini hay ví đựng giấy tờ dạng đeo cổ.

Chọn nơi lưu trú có đánh giá tốt, gần trung tâm

Khi không có người thân quen đi cùng, việc đảm bảo an toàn nơi lưu trú là vô cùng quan trọng. Du khách nên đặt phòng trước, ưu tiên homestay hoặc khách sạn có đánh giá tích cực, có camera an ninh, lễ tân 24/24 và cách xa những khu vực hẻo lánh.

Một mẹo nhỏ là hãy thông báo địa chỉ lưu trú cho người thân trước khi nhận phòng, đề phòng các tình huống bất ngờ.

Luôn để ý xung quanh và giới hạn tương tác

Trong hành trình khám phá, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, với những ai du lịch một mình, điều này cần cẩn trọng hơn. Hãy luôn giữ khoảng cách phù hợp, không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân và tránh để lộ lịch trình chi tiết cho người lạ biết.

Ngoài ra, đừng quên chụp lại biển số xe khi đi taxi, grab hay xe ôm và gửi cho người thân để phòng trường hợp bất trắc.

Ảnh Pinterest

Ghi nhớ các thông tin khẩn cấp

Dù đi xa hay gần, luôn lưu lại số điện thoại các cơ sở hỗ trợ như công an địa phương, trung tâm cấp cứu, lãnh sự quán (nếu đi nước ngoài). Nên có một bản ghi giấy các số này và cất trong ba lô cùng giấy tờ tùy thân.

Cài đặt ứng dụng bản đồ offline và ứng dụng dịch thuật cũng là cách giúp du khách solo “tự cứu” khi gặp tình huống bất đồng ngôn ngữ hoặc mất mạng.

Dành thời gian tận hưởng và ghi lại hành trình

Đi một mình là cơ hội để lắng nghe chính mình và tận hưởng từng khoảnh khắc tự do. Thay vì chỉ chụp ảnh “sống ảo”, hãy viết vài dòng nhật ký hành trình, thu âm cảm xúc hoặc quay lại những khoảnh khắc giản dị đời thường – đó mới là điều làm nên vẻ đẹp của một chuyến đi solo.

“Solo trip giúp mình học cách yêu bản thân, vượt qua nỗi sợ và khám phá thế giới theo cách riêng", bạn Lê Nhật Nam (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau chuyến du lịch một mình qua 4 tỉnh miền núi phía Bắc.

Ảnh Internet

Gợi ý cho người mới bắt đầu

Nếu lần đầu du lịch một mình, du khách nên chọn những điểm đến gần, có cơ sở hạ tầng du lịch tốt và dễ di chuyển như: Đà Lạt, Hội An, Ninh Bình hoặc Phú Quốc. Ngoài ra, các tour dành riêng cho khách solo – dạng 1 người vẫn ghép đoàn – cũng là lựa chọn an toàn để “khởi động” hành trình khám phá thế giới một cách độc lập.

Mẹo nhỏ không nên quên

Mang theo ảnh giấy CMND/CCCD, passport đề phòng mất giấy tờ.

Tải ứng dụng báo thức hoặc định vị GPS cá nhân.

Không nên đi chơi quá muộn khi ở một mình.