Đi đâu nếu chỉ có một ngày ở Mù Cang Chải

Mù Cang Chải là nơi du khách có thể ở cả tuần, thong dong ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành và trải nghiệm cuộc sống như dân địa phương. Nhưng nếu chỉ có một ngày, du khách cũng có thể chọn những nơi tiêu biểu để trải nghiệm. Gợi ý dưới đây của hướng dẫn viên bản địa Khang Phủ và Mùa A Giàng dành cho người có ít thời gian.

Buổi sáng

Mâm xôi lớn, mâm xôi nhỏ

Đồi Mâm Xôi bé ở Mù Cang Chải. Ảnh: Khang Phủ

Đồi Mâm Xôi là biểu tượng của Mù Cang Chải, có hình tròn, nằm ở La Pán Tẩn, cách trung tâm xã Mù Cang Chải hơn 8 km. Đồi được cộng đồng du lịch đánh giá là ruộng bậc thang đẹp nhất Mù Cang Chải và là một trong những nơi đẹp nhất vùng Tây Bắc. Mâm Xôi luôn đông đúc mỗi mùa lúa. Du khách nên đi vào sáng sớm, vắng hơn.

Đồi Mâm Xôi bé nằm gần Mâm Xôi lớn, thường vắng hơn nên có thể chụp những bức ảnh check in không có người. Khung cảnh ở Mâm Xôi bé cũng bao quát hơn, có những dòng suối chảy giữa ruộng bậc thang.

Đồi Mâm Xôi đẹp nhưng khó đi lại. Du khách cần có người bản địa đi cùng.

Sống lưng khủng long

Đây là điểm dễ nhận thấy sự hùng vĩ là hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Địa điểm ngắm được 4 ruộng bậc thang của Mù Cang Chải gồm Dế Xu Phình, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Mồ Dề. Du khách có thể đi từ Chế Cu Nha khoảng 3 km theo đường mòn, hoặc qua Dế Xu Phình khoảng 7 km đến bản Phình Hồ.

"Cả hai đường đều bắt buộc đi xe ôm để tiết kiệm thời gian", Khang cho hay.

Buổi chiều

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi khoảng hơn một tiếng, du khách tiếp tục tham quan hai điểm.

Mỏm đá, ruộng bậc thang Kim Nọi

Ruộng bậc thang và mỏm đá Kim Nọi nằm cách chợ trung tâm Mù Cang Chải khoảng 8 km. Từ mỏm đá, du khách ngắm toàn cảnh ruộng bậc thang trải dài. Đường đi đến đây đã được trải bê tông, xe máy di chuyển thuận tiện, một vài đoạn lên dốc nhưng không khó. Ôtô loại nhỏ 5-7 chỗ có thể đi được, nhưng không thể tránh nhau. Du khách có thể di chuyển theo bản đồ. Đoạn cuối, du khách sẽ đi qua bản, sau đó phải leo bộ khoảng 300 m.

Đồi móng ngựa

Đồi Móng Ngựa lúc hoàng hôn. Ảnh: Mùa A Giàng

Đồi Móng Ngựa nằm cách trung tâm thị trấn Mù Cang Chải khoảng 2 km, là một trong những điểm đến tiêu biểu cho bức tranh thiên nhiên Mù Cang Chải mỗi mùa vàng. Tại đây du khách có thể ngắm cảnh từ bình minh đến hoàng hôn, nhưng khoảnh khắc hoàng hôn được nhiếp ảnh gia yêu thích hơn cả.

Các gợi ý trên được lựa chọn theo tiêu chí nổi tiếng, không phải đi ngược đường và thích hợp các thời điểm đẹp trong ngày. Tuy nhiên, nhiều người không thể đi hết trong một ngày vì còn phụ thuộc vào sức khỏe, thời tiết, thời gian chụp ảnh, tốc độ lái xe.

"Vì thế, để có thể trải nghiệm tốt nhất, du khách nên dành thời gian ít nhất hai ngày một đêm", Khang Phủ khuyên.

Ở Mù Cang Chải, du khách có thể lựa chọn nhiều phương tiện di chuyển, nhưng phổ biến nhất là xe ôm. Giá dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một người cho một ngày bao gồm di chuyển, hỗ trợ quay phim chụp ảnh (flycam hoặc không), giữ đồ, tư vấn và dẫn tới các điểm đến theo yêu cầu.