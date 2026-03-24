Điểm đến bị khách du lịch 'bỏ quên' ở Hà Giang

So với những khu vực khác như Quản Bạ, Đồng Văn, Phố Bảng ít được khách du lịch quan tâm hơn dù trước từng là thủ phủ huyện Đồng Văn cũ. Theo nhiều người địa phương, sau chiến tranh biên giới 1979, trung tâm hành chính chuyển về Đồng Văn, khiến giao thương không còn nhộn nhịp.

Nằm cách trung tâm phường Hà Giang khoảng 120 km, thông tin quảng bá du lịch hạn chế cũng khiến du khách gần như ''bỏ quên'' thị trấn này.

Tháng 3, Phố Bảng ngập trong sắc trắng của hoa lê và màu vàng của hoa cải. Cuối tháng 2 hằng năm, Phố Bảng tổ chức lễ hội hoa lê để tôn vinh loài hoa gắn với đời sống người dân tộc thiểu số. Toàn xã Phố Bảng có 50 ha trồng lê - là vùng trồng lê nhiều nhất trong khu vực Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

Một vườn lê với 140 cây bên trong xã Phố Bảng. Chủ vườn cho biết khách chỉ đến nhiều vào dịp lễ hội. Cuối tuần hoặc ngày thường, số khách đếm trên đầu ngón tay.

Đi sâu vào bên trong thị trấn cũ, du khách có thể tận hưởng nhịp sống chậm rãi dọc theo dãy nhà trình tường truyền thống tường vàng, mái lợp ngói âm dương.

Trước cửa mỗi căn nhà được treo đèn lồng cùng nén nhang đặc trưng của người Hoa - nhóm dân tộc chính ở Phố Bảng. Một số du khách từng tới đây nhận xét dãy nhà cổ như "bị thời gian bỏ quên".

Nhiều căn nhà vẫn giữ được mái ngói âm dương kiểu truyền thống. Khu vực phía ngoài dãy phố này, hầu hết đã làm nhà hiện đại.

Cấu trúc tường kết hợp giữa đất nện và những phiến đá hộc có kích thước lớn. Người dân tận dụng đá để gia cố cho các mảng tường trình tường, đặc biệt là ở những vị trí chịu lực hoặc gần khung cửa. Các viên đá được xếp chồng khít lên nhau tự nhiên, không cần chất kết dính công nghiệp.

Người dân dùng lòng đường để phơi ngô, dược liệu dưới nắng.

Đường phố hầu như vắng bóng người qua lại, thi thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua.

Toàn thị trấn có một số khách sạn nhỏ, homestay vắng bóng. Lựa chọn ăn uống cũng hạn chế, trong bán kính khoảng 2-3 km quanh trung tâm, du khách tìm được một, hai hàng bán lẩu gà, phở.

Bên trong nhà một người dân tộc Hán bán phở buổi sáng và lẩu vào bữa tối. Không gian mang kiến trúc bản địa với cấu trúc trình tường nện đất và hệ cột kèo bằng gỗ.

Giá đồ ăn ở đây khoảng 50.000 đồng cho phở gà, bánh tráng tay. Một bữa lẩu dao động khoảng 150.000-200.000 đồng mỗi người, nguyên liệu gồm thịt gà, ngô và bánh đá.

Ở góc bếp, người dân thường treo thịt trâu, xúc xích. Sau bữa ăn, chủ nhà thường mời khách quây quần bên bếp lửa, uống trà, trò chuyện.