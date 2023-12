Mạng xã hội làm thay đổi cách du lịch của giới trẻ như thế nào?

Xu hướng của thế hệ Z

Thế hệ Z, hay Gen Z, đang trở thành nhóm đối tượng du lịch quốc tế chủ yếu, và mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng cho cả thế hệ Z và thế hệ Millennials (sinh từ 1981 đến 1996). Cả hai thế hệ này thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin và cảm hứng du lịch.

Cuộc khảo sát của American Express cũng chỉ ra rằng Instagram là nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất đối với cả thế hệ Z và Millennials, với 46% người dùng khẳng định nội dung trên Instagram ảnh hưởng đến quyết định đặt phòng, sau đó là Facebook (34%) và TikTok (29%).

Trong khi đó nghiên cứu của Klook cũng chỉ ra rằng mạng xã hội là nơi mà nhiều du khách Gen Z ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tìm thấy nguồn cảm hứng cho hành trình du lịch của mình.

"Đối với nhóm người này, khi thu thập thông tin du lịch, họ thường sử dụng nhiều phương tiện truyền thống hơn và khi đặt vé, họ thường tìm đến các công ty du lịch," Tatyana Tsukanova, cộng tác viên nghiên cứu tại Trường Kinh doanh Khách sạn EHL ở Thụy Sĩ chia sẻ.

Ảnh hưởng của văn hoá đại chúng

Không chỉ mạng xã hội, văn hóa đại chúng cũng là một nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ. Các chương trình truyền hình, phim ảnh, hoặc tin tức đều góp phần tạo nên mong muốn du lịch đối với Gen Z và Millennials. Theo American Express, 70% của cả hai thế hệ này cho biết họ thường xuyên cảm hứng từ nội dung truyền thông khi quyết định đến một điểm đến cụ thể.

Bối cảnh film ảnh hưởng tới quyết định điểm đến của gen Z

Theo Lionel Saul, Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Kinh doanh Khách sạn EHL, các điểm đến trong các bộ phim như "The Lord of the Rings" hay "Emily in Paris" đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng. Sức hút từ các bộ phim như "Crazy Rich Asians" cũng đã tăng đáng kể sự quan tâm đến du lịch ở Singapore và Malaysia.

Thói quen du lịch mới

Thay đổi thói quen của Thế hệ Z khi đi du lịch rất rõ rệt. Họ thích tạo ra nội dung giá trị trên mạng xã hội, đặt trọng tâm vào trải nghiệm thay vì tiêu dùng. Điều này đặc biệt phổ biến ở các quốc gia như Ấn Độ, Philippines và Trung Quốc.

Chuyên gia Tsukanova nhấn mạnh rằng, việc thay đổi này đang thể hiện sự thật và tính xác thực là điều quan trọng với Thế hệ Z. Khách du lịch trẻ hơn ngày nay có xu hướng muốn trải nghiệm những điều độc đáo, góp phần hỗ trợ cộng đồng địa phương và thể hiện quan tâm đến môi trường.

Những thay đổi này không chỉ xuất hiện trong thái độ của họ khi đi du lịch mà còn trong việc sẵn lòng chi trả để hỗ trợ mục đích du lịch hoặc để du lịch mà không gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Mạng xã hội không chỉ là một công cụ thông tin mà còn là nguồn cảm hứng và thay đổi thói quen du lịch của Thế hệ Z và Millennials. Việc họ tìm kiếm trải nghiệm độc đáo, hỗ trợ cộng đồng và quan tâm đến môi trường đang dần định hình hành vi du lịch của họ, tạo ra những đóng góp tích cực trong ngành du lịch.

