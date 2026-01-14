Chi Pu cùng nhóm bạn chịu lạnh -30 độ C khám phá 'xứ sở băng tuyết'

Nhân dịp sang Trung Quốc dự Harbin Fashion Week, Chi Pu cùng nhóm bạn thân gồm gia đình diễn viên Salim, stylish Hoàng Ku, NTK Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn, vợ chồng Bình An - Phương Nga, hot girl Sun HT... có chuyến vi vu Cáp Nhĩ Tân - một trong những thành phố lạnh nhất thế giới.

Một trong những điểm đến du khách khó lòng bỏ qua khi đến Cáp Nhĩ Tân là công viên giải trí Harbin Ice-Snow World. Nơi đây được mệnh danh là "Thành phố băng" hay "Moskva Phương Đông" vì khí hậu lạnh giá, mùa đông dài, mùa hè ngắn. Nhiệt độ trung bình năm ở đây là 6 độ C, cao nhất 23 độ C và có lúc xuống đến -40 độ C.

Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân khai mạc vào 5/1 hàng năm và kéo dài đến khoảng cuối tháng 2. Những tảng băng lấy từ bề mặt sông Tùng Hoa được cắt ra thành từng khối bằng cưa. Nhiều loại cưa được các nghệ nhân điêu khắc băng sử dụng để tạc nên những tác phẩm khổng lồ. Nước khử cũng được sử dụng để tạo ra các khối băng trong suốt như thủy tinh, mang lại vẻ đẹp cho những công trình điêu khắc. Vé vào công viên thay đổi theo từng năm, trung bình vé cho người lớn khoảng 40 USD (hơn 1 triệu đồng).

Từng nhiều lần đến Cáp Nhĩ Tân, NTK Adrian Anh Tuấn vẫn ấn tượng với cảnh đẹp nơi đây, song anh phải thừa nhận 'lạnh kinh khủng, lạnh không lối thoát, lạnh quên lối về, lạnh ngỡ ngàng, lạnh bấn loạn'.

Stylist Hoàng Ku cũng nhận xét nơi đây 'lạnh kinh dị', một ngày phải dùng đến cả chục miếng dán giữ nhiệt. Anh cho biết nếu tay không mang găng 'thì 30 giây chuyển sang màu tím khoai môn, còn quá 2 phút là ngón tay có thể rụng như lá mùa thu'. Nhiệt độ âm hàng chục độ C cũng hạn chế việc quay, chụp hình.

Ngoài Công viên Thế giới băng tuyết, nhóm bạn Chi Pu còn ghé thăm làng Tuyết Hương, nằm ở thành phố Mẫu Đơn Giang, thuộc phía Đông Nam của tỉnh Hắc Long Giang.

Ngôi làng tuyết ở Trung Quốc có diện tích 500 ha, nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển. Nơi đây có lượng tuyết rơi nhiều nhất Trung Quốc, đưa du khách như lạc vào ngôi làng cổ tích với những mái nhà, tán cây phủ đầy tuyết trắng. Ngoài chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết rơi lãng mạn, nơi đây cũng có các hoạt động như trượt tuyết, trượt băng...

Điểm dừng chân tiếp theo của cả nhóm khi đến Cáp Nhĩ Tân là khu trượt tuyết Yabuli. Nơi đây nằm giữa dãy núi Trường Bạch hùng vĩ, được bao phủ bởi tuyết trắng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 3 hàng năm. Cung đường từ Cáp Nhĩ Tân đến Yabuli là một hành trình tuyệt đẹp, đưa du khách đi qua những rừng thông phủ tuyết trắng xóa, tạo cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên.

Tại Yabuli, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thể thao mùa đông thú vị như trượt tuyết, lái xe trượt tuyết, trượt máng tuyết, đi cáp treo ngắm nhìn những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa.

Hoặc đơn giản là tản bộ giữa khung cảnh nguyên sơ, tận hưởng không khí trong lành đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Ngoài khu vực trượt tuyết, khung cảnh làng Nấm ở Yabuli khi lên đèn cũng là trải nghiệm khiến du khách thích thú. Stylist Hoàng Ku cho biết nơi đây được xây dựng như một khu dịch vụ với nhiều các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, nơi cho thuê trang phục, nhà hát nhỏ... khá tiện lợi.

Cáp Nhĩ Tân nằm ở đông bắc Trung Quốc, là thành phố đông dân thứ 8 của quốc gia này. Du khách có thể mua tour hoặc đi tự túc. Từ Việt Nam chưa có đường bay thẳng tới Cáp Nhĩ Tân, du khách phải quá cảnh tại ít nhất một sân bay như Quảng Châu, Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh.