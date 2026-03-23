Làng di sản đá, điểm đến mới nổi thu hút du khách

Không vé vào cổng, chỉ có không gian của đá và đá, bất kỳ ai khi đến danh thắng gành Đá Đĩa sẽ đi qua ngôi làng của đá mang tên Phú Hạnh. Gần đây ngôi làng bỗng nổi tiếng trên mạng và thu hút nhiều du khách gần xa đến với làng để khám phá những không gian của đá. Nơi đây không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mà còn lưu giữ nhiều vết tích xưa cũ. Điều đặc biệt là tại ngôi làng này vẫn còn giữ những giếng đá cổ luôn đầy ăm ắp và mát ngọt.

Con đường xếp đá đã có hàng trăm năm tuổi

Nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh khi khảo sát về các di sản đá của làng Phú Hạnh đánh giá về các giếng đá cổ: "Qua khảo sát chúng tôi thấy rằng những giếng này nó có ít nhất cách ngày nay khoảng 200 năm. Tôi nghĩ rằng cái đó cần phải bảo tồn để sau này không những chúng ta tìm hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử của cha ông mà còn phục vụ phát triển về du lịch".

Bên cạnh giếng đá, làng Phú Hạnh còn thu hút bởi những con đường đá cổ men theo những hàng duối cổ thụ trăm tuổi tạo thành những con đường độc nhất vô nhị in dấu thời gian. Cùng với đó là những tường rào được xếp bằng đá được điểm xuyết bằng những khóm hoa ngũ sắc, hoa sống đời, xương rồng... những loài cây có thể thích ích với thời tiết khắc nghiệt. Về Phú Hạnh, nhiều người từ ngạc nhiên khi tận mắt thấy những ngôi nhà được xếp bằng đá, những chuồng gia súc được làm hoàn toàn từ đá và cả những ngôi mộ đá. Tất cả hòa quyện tạo thành không gian của làng di sản đá.

Làng Phú Hạnh có một con đường đá cổ len quan được trang trí bởi hoa ngũ sắc

Ở làng Phú Hạnh có một con đường đá cổ len quan những hàng duối cổ thụ dẫn lên ngọn đồi thấp được gọi là đồi Cổ Thạch. Từ ngọn đồi này hướng mắt ra phía biển có thể ngắm trọn Hòn Yến, vịnh Xuân Đài và bãi biển đồi Cổ Thạch trong tầm mắt. Du khách đến đây đã có cho mình những trải nghiệm khó quên. Cũng như nhiều du khách lần đầu đến làng đá Phú Hạnh và lên đồi Cổ Thạch.

Anh Nguyễn Chí Tường, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai cảm thấy rất ấn tượng và thích thú: "Đồi cổ thạch rất đẹp, cổ kính như Châu Âu, em ấn tượng với hàng đá được người ta xếp thành từng tầng làm em thấy cuốn hút, em thấy lên đây rất xứng đáng".

Trải qua bao thăng trầm mưa nắng, những công trình đá tại làng Phú Hạnh vẫn tồn tại mãi với thời gian, tạo nét riêng cho ngôi làng.

View từ đồi cổ thạch nhìn về hướng biển

Rất nhiều nơi trong làng Phú Hạnh hiện còn lưu giữ những công trình đá gắn liền với đời sống người dân. Đây không chỉ là một bảo tàng đá thiên nhiên với những di vật hàng trăm năm tuổi mà còn là bức tranh thiên nhiên độc đáo, sống động giúp du khách kết nối với lịch sử và vẻ đẹp nguyên sơ của một vùng đất - vùng đất của những di sản.