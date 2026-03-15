'Biển người' trẩy hội Lạng Sơn

Chiều 14/3 (26 tháng Giêng) tuyến đường Trần Đăng Ninh từ đền Kỳ Cùng (phường Dương Kinh) đến đền Tả Phủ (phường Kỳ Lừa) chật kín người đi trẩy hội Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ.

Ghi nhận của PV Tiền Phong , thời tiết tại Lạng Sơn hơi se lạnh nhiệt độ dao động 19-21 độ C. Người dân, khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây để tham dự lễ hội được coi là lớn nhất xứ Lạng.

Dọc tuyến đường Trần Đăng Ninh, người dân và doanh nghiệp bắc rạp để bày cỗ. Đây là đặc điểm độc đáo của lễ hội Lạng Sơn mà không nơi nào có được.

Cỗ là các món đặc sản tại Lạng Sơn được các chủ rạp sắp ra để mời người thân và du khách đi đường cùng thưởng thức.

Càng về tối, người dân và du khách đổ về đây càng đông, đặc biệt là khu vực quảng trường trước chợ Kỳ Lừa nơi tập trung rạp của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn của tỉnh Lạng Sơn.

Dù không quen biết nhưng người dân và du khách cùng nhau nhảy tưng bừng để chào đón lễ hội.

Nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ tham dự lễ hội lớn nhất xứ Lạng.

Khu vực trước cổng đền Kỳ Cùng.

Phố đi bộ Kỳ Lừa cũng chật kín khách du lịch đi trẩy hội.

Theo đại diện UBND phường Kỳ Lừa, thời điểm tối 26 tháng Giêng sẽ là đông vui nhất. Năm nay, ngày 27 tháng Giêng trùng đúng vào dịp bầu cử nên chính quyền đã tổ chức khai hội sớm. Ngày mai, các hoạt động bao gồm cướp đầu pháo và rước kiệu từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng.

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa diễn ra trong suốt ngày 26 tháng Giêng như múa lân sư rồng, thi hát, lảy cò....

Hằng năm, cứ vào dịp từ 22-27 tháng Giêng, hàng vạn người từ khắp các địa phương của tỉnh Lạng Sơn và du khách trong, ngoài nước lại đổ về lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ và tham gia các hoạt động văn hóa tại miền biên cương vùng Đông Bắc.

Lễ hội là dịp Lạng Sơn quảng bá hình ảnh văn hóa, con người xứ Lạng; tri ân công đức của các vị tiền nhân đã có công giữ yên bờ cõi biên cương.