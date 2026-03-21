Bản làng xanh mát cách Hà Nội 250km, khách vượt xa đến hái rau, tự nấu cơm

Bản nằm ở vị trí độc lập, lọt thỏm giữa thung lũng rộng, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi cao. Từ trung tâm thị trấn Na Hang cũ, du khách di chuyển men theo khe núi chừng 2km, qua một cái dốc dài là đến bản.

Bản Luộc (xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang) gây ấn tượng với du khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ

Có dịp ghé thăm bản Luộc gần đây, anh Trần Hải Đăng (SN 1998, Hà Nội) nhận xét, đường vào bản khá thuận tiện nhưng có một số đoạn đường đèo và nhỏ.

Khi di chuyển với tốc độ chậm bằng xe máy hoặc ô tô, du khách có thể tranh thủ ngắm cảnh, thư giãn, tận hưởng không gian xanh mát tự nhiên.

“Mình xuất phát từ Hà Nội và di chuyển bằng xe ô tô cá nhân tới bản Luộc. Đường đi không quá khó khăn, có đoạn đổ bê tông nhưng cũng có đoạn là đường đất.

Lúc đặt chân tới bản, mình thực sự ấn tượng với khung cảnh yên bình nơi đây. Mọi thứ còn khá nguyên sơ, nhiều núi non, cây cối”, Đăng kể.

Du khách Hà Nội tới bản Luộc trải nghiệm cuộc sống thực thụ như người địa phương

Theo chàng trai trẻ, ngoài phong cảnh, con người ở bản cũng để lại cho anh nhiều ấn tượng. Anh nhận thấy người dân địa phương làm du lịch một cách chân thực, nhẹ nhàng, ưu tiên những giá trị truyền thống, mộc mạc của vùng quê.

“So với những bản du lịch khác mình từng đi, bản Luộc vẫn còn giữ được nét 'đời sống thật' nhiều hơn, chưa bị thương mại hoá quá nhiều”, nam du khách nhận xét.

Du khách ghé bản có thể lưu trú qua đêm ở homestay, tham gia các hoạt động sinh hoạt thường nhật cùng người dân

Trong 2 ngày 1 đêm khám phá bản Luộc, Hải Đăng dành thời gian đi dạo bộ quanh bản, xem người dân làm nương rẫy, trồng rau, chăn nuôi…

Anh cũng chọn lưu trú tại một homestay có vườn rộng, nằm gần khu vực trung tâm bản để thuận tiện trải nghiệm các hoạt động dân dã như hái rau, thu hoạch dâu tây hay tự nhóm bếp củi, nấu cơm cùng chủ nhà…

“Điều mình thích nhất ở đây là được tham gia vào những hoạt động rất đời thường, không phải kiểu trải nghiệm làm cho có mà là thực sự hòa mình vào nhịp sinh hoạt của người dân địa phương.

Hay có những buổi chỉ đơn giản là đi bộ, dạo quanh homestay, hít thở không khí và ngắm cảnh thôi cũng khiến mình thấy dễ chịu, thoải mái”, 9X chia sẻ.

Không gian lưu trú và bữa ăn ấm cúng mà chàng trai Hà Nội được trải nghiệm ở bản Luộc

Về đồ ăn, trong thời gian lưu trú ở bản Luộc, vị khách đến từ Hà Nội cũng được thưởng thức nhiều món bản địa hấp dẫn như rau rừng, gà đồi, cơm nấu kiểu truyền thống.

Các món ăn không cần chế biến cầu kỳ nhưng vẫn giữ được hương vị mộc mạc, tự nhiên. Trong đó, anh ấn tượng nhất món rau thối xào trứng.

“Món này thoạt đầu nghe tên và ngửi mùi thì mình thấy khá e ngại nhưng sau khi nếm thử lại bất ngờ vì vị bùi ngậy khó tả.

Được ăn món ngon giữa không gian núi rừng, cùng những con người rất thật, mình thấy cảm giác đó càng đáng nhớ hơn”, anh nói thêm.

Bữa ăn mộc mạc với một số nguyên liệu "cây nhà lá vườn" ở bản Luộc

Hải Đăng thừa nhận, ở homestay tuy không có đầy đủ dịch vụ như những chỗ khác nhưng lại mang đến những trải nghiệm rất giản dị mà lâu rồi anh mới được trải qua.

Ở đây, chàng trai trẻ cũng được tự tay ra vườn hái rau, lựa chọn nguyên liệu thoải mái như su hào, bắp cải… rồi mang vào bếp, chế biến bữa ăn “cây nhà lá vườn”.

Món tép sông rang hấp dẫn Hải Đăng tự chế biến ở homestay

Ngoài ra, anh còn được trải nghiệm hái dâu tây, dâu Đài Loan và thưởng thức trái chín mọng, ngọt thơm ngay tại chỗ.

“Rau trái vừa hái xong đem nấu và ăn ngay tại chỗ khiến mình cảm nhận rõ vị tươi và ngọt. Những niềm vui nhỏ như vậy đôi khi rất khó tìm ở thành phố”, vị khách trẻ bày tỏ.

Khách tự hái dâu, thưởng thức quả ngọt ngay tại vườn

Đến bản Luộc, du khách cảm giác như được tái tạo năng lượng, chữa lành theo một cách rất tự nhiên

Trong chuyến du lịch Nà Hang lần này, ngoài ghé bản Luộc, trải nghiệm một đêm ở homestay của người bản địa, Hải Đăng còn tranh thủ đi thuyền trên hồ Na Hang, kết hợp tham quan vài địa điểm du lịch khác.

Đến Nà Hang, du khách có thể kết hợp khám phá đền Tà Pạ, thác Khuổi Nhi...

Anh gợi ý một số điểm đến thú vị như: Đền Pác Tạ – ngôi đền linh thiêng nằm ngay bên hồ; Thượng Lâm – vùng đất nổi tiếng với cảnh núi đá và bản làng yên bình hay thác Khuổi Nhi – nơi có dòng nước mát lạnh, có thể xuống tắm suối…

Ảnh: Hải Đăng hay đi