Khám phá 4 hồ nước ngọt lớn nhất phía Bắc

4 hồ nước ngọt lớn nhất vùng núi phía Bắc là những hồ nào?

Thực tế, khi nhắc đến hồ nước ngọt trên núi, nhiều người thường nghĩ ngay đến những hồ nước tự nhiên nhỏ bé, tĩnh lặng. Thế nhưng, tại miền Bắc Việt Nam, có những công trình mang tầm vóc lịch sử đã biến những dòng sông hung dữ thành các hồ nước ngọt giữa lưng chừng trời. Mỗi hồ nước là một hệ sinh thái riêng biệt, một câu chuyện lịch sử hào hùng và là nguồn sinh kế vô giá của hàng triệu đồng bào.

1. Hồ Thác Bà (Lào Cai): Nơi khai sinh của ngành thủy điện Việt Nam và "Vịnh Hạ Long trên núi"

Xếp thứ hai trong danh sách các hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam, Hồ Thác Bà là một niềm tự hào lớn của vùng đất Yên Bái cũ nay là tỉnh Lào Cai. Công trình này được tạo thành từ việc chặn dòng sông Chảy, chính thức hoàn thành vào năm 1971, đánh dấu mốc son ra đời của nhà máy thủy điện đầu tiên tại nước ta.

Sở hữu diện tích vùng hồ rộng lớn lên đến 234 km² (tương đương gần 23.400 ha), hồ trải dài khoảng 80km với độ sâu trung bình từ 46 - 58m. Sức chứa khổng lồ từ 3 đến 3,9 tỷ mét khối nước không chỉ phục vụ phát điện mà còn điều hòa vi khí hậu cho cả một vùng rộng lớn.

Điểm khiến Hồ Thác Bà thực sự cuốn hút dân xê dịch chính là cảnh sắc được ví von như một "Vịnh Hạ Long trên núi" của vùng Tây Bắc. Nằm rải rác trên mặt nước trong xanh là hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, phủ kín thảm thực vật xanh mướt.

Ẩn sâu trong những dãy núi đá vôi ven hồ là một hệ thống hang động kỳ bí, mang đậm dấu ấn của thời gian và truyền thuyết dân gian như Động Thủy Tiên, Động Xuân Long với vô vàn khối thạch nhũ lung linh, huyền ảo. Lướt thuyền trên hồ, du khách còn có thể dễ dàng ghé thăm khu vực chợ đá quý Lục Yên nổi tiếng.

Không chỉ là một kỳ quan nhân tạo, khu vực quanh hồ Thác Bà còn là nơi hội tụ bản sắc văn hóa đa dạng của các đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan.

Du khách đến đây có thể lưu trú tại các bản làng bình yên, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và chiêm bái Di tích lịch sử cấp Quốc gia - Đền Mẫu Thác Bà linh thiêng. Hiện tại, khu vực này đang được quy hoạch bài bản để trở thành Khu du lịch Quốc gia, mở ra loạt trải nghiệm đẳng cấp như du thuyền, chèo thuyền Kayak và trekking đường dài.

2. Hồ Sơn La (Sơn La): Khúc tráng ca trên dòng sông Đà và biểu tượng an ninh năng lượng

Tiếp tục hành trình dọc theo dòng sông Đà dữ dội ngày nào, chúng ta sẽ choáng ngợp trước sự vĩ đại của Hồ thủy điện Sơn La – hồ nhân tạo lớn thứ 3 Việt Nam.

Hồ được xây dựng trên dòng sông Đà tại xã Mường La, tỉnh Sơn La có diện tích 224 km² với chiều dài lòng hồ từ đập lên đến phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên là 175km.

Đây là hồ chứa của Thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, một "viên ngọc" đa giá trị mang lại 4 thế mạnh cốt lõi cho vùng Tây Bắc: an ninh năng lượng, điều tiết thủy văn, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch. Với đập bê tông trọng lực cao 138,1m áp dụng công nghệ đầm lăn (RCC) tiên tiến hàng đầu thế giới, nhà máy sở hữu 6 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 2.400 MW, cung cấp hàng tỷ kWh điện mỗi năm.

Về mặt thủy văn, hồ Sơn La sở hữu dung tích chứa lên tới 9,26 tỷ mét khối, đóng vai trò then chốt trong việc cắt lũ triệt để cho đồng bằng Bắc Bộ vào mùa mưa và cung cấp nguồn nước tưới tiêu sống còn vào mùa khô.

Ngoài ra, diện tích mặt nước rộng 10.500 ha còn mở ra hướng đi thoát nghèo bền vững cho người dân bản địa thông qua mô hình kinh tế lồng bè. Những hợp tác xã nuôi cá nước lạnh, cá lăng, cá tầm, cá diêu hồng phát triển mạnh mẽ trên môi trường nước tự nhiên, sạch sẽ.

Về mặt cảnh quan, hồ Sơn La cũng không hề kém cạnh khi được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn" giữa đại ngàn. Lòng hồ được ôm trọn bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Đặc biệt, khu vực này còn sở hữu cầu Pá Uôn – cây cầu có trụ cao 103,8m, nằm trong top những cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, là điểm nhấn kiến trúc không thể bỏ qua.

3. Hồ Hòa Bình (Hòa Bình): "Biển hồ" nhân tạo mang dấu ấn lịch sử thế kỷ

Nếu dòng sông Đà đi qua Sơn La mang vẻ đẹp hùng vĩ của sự hiện đại, thì khi đổ về Hòa Bình, nó lại mang một chiều sâu lịch sử sâu sắc. Hồ Hòa Bình (rộng 89 km², dài khoảng 70km) là hồ nhân tạo lớn thứ 4 của nước ta, hình thành từ công trình thủy điện Hòa Bình.

Đây thực sự là một "trái tim" điều tiết nước của miền Bắc với dung tích khổng lồ lên tới 9,5 tỷ mét khối. Bao thập kỷ qua, hồ Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cắt lũ, giảm thiểu thiên tai và cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho toàn bộ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Nhưng giá trị của hồ Hòa Bình không dừng lại ở những con số khô khan của ngành điện hay thủy lợi. Nơi đây đã chuyển mình mạnh mẽ thành một quần thể du lịch sinh thái và tâm linh trọng điểm.

Khung cảnh non nước hữu tình với những hòn đảo nhỏ nhấp nhô trên mặt nước biếc tiếp tục là một phiên bản "Vịnh Hạ Long trên núi" đầy sức hút. Các tuyến du thuyền đưa du khách đi khám phá Động Hoa Tiên, Động Thác Bờ, và đặc biệt là điểm đến tâm linh nổi tiếng - Đền Bà Chúa Thác Bờ.

Bên cạnh đó, hồ Hòa Bình còn mang trong mình niềm tự hào lịch sử. Nằm trong khuôn viên nhà máy là Tượng đài Bác Hồ cao 18 mét sừng sững trên đỉnh đồi Ông Tượng. Nơi đây vẫn luôn lưu giữ những ký ức không quên về một thời kỳ xây dựng gian khổ, hào hùng với sự hỗ trợ chí tình của các chuyên gia Liên Xô.

4. Hồ Ba Bể (Bắc Kạn): Viên ngọc xanh hoang sơ bậc nhất thế giới

Khác biệt hoàn toàn với ba đại công trình nhân tạo kể trên, Hồ Ba Bể (xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) là một tuyệt tác của thiên nhiên. Hồ Ba Bể có tên tiếng địa phương (tiếng Tày) là "Slam Pé" - nghĩa là ba hồ. Tên gọi này bắt nguồn từ việc lòng hồ bị những dãy núi đá vôi chia thành ba hồ lớn thông với nhau bởi những eo nước hẹp. Ba hồ nước này đều có tên riêng: Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.

Dù diện tích chỉ khoảng 6,5 km², nhưng đây lại là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Thậm chí, Ba Bể còn tự hào góp mặt trong Top 100 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới và Top 20 hồ nước ngọt đặc biệt trên toàn cầu cần được bảo vệ khẩn cấp.

Hồ Ba Bể nằm ở cánh cung sông Gâm, địa hình gồ ghề và cắt xé bởi các ngọn núi cao từ 1.400m đến 1.600m và xen kẽ là các thung lũng. Hồ được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm. Cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á cuối kỷ Cambri, đã đưa một khối nước khổng lồ với diện tích bề mặt xấp xỉ 5 triệu m² và chiều dày hơn 30m lên lưng chừng vùng núi đá vôi, tạo ra hồ Ba Bể.

Hồ Ba Bể nằm ở độ cao khoảng 145m so với mực nước biển, có diện tích mặt nước là hơn 650 ha, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi có nhiều hang động và những suối ngầm. Độ sâu trung bình của hồ là 20-25 m vào mùa mưa nhưng có thể xuống xấp xỉ 10 m vào mùa khô.

Mặt nước hồ quanh năm phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ màu ngọc bích, phản chiếu mây trời và hệ sinh thái rừng nguyên sinh của Vườn Quốc gia Ba Bể. Nơi đây cũng đã được công nhận là khu RAMSAR thứ 3 của Việt Nam với hệ động thực vật vô cùng quý hiếm và phong phú.

Đến với Ba Bể là đến với những danh thắng kỳ thú mang đậm dấu ấn kiến tạo địa chất. Có thể kể đến Động Puông dài hơn 300m, cao hơn 30m với hệ thống thạch nhũ kỳ lạ và là nơi cư ngụ của hàng vạn cá thể dơi. Có Ao Tiên phẳng lặng biệt lập trên đỉnh núi, hay Thác Đầu Đẳng hùng vĩ tung bọt trắng xóa trên dòng sông Năng. Nổi bật giữa lòng hồ là Đảo Bà Góa nhỏ xinh, gắn liền với vết tích của một trận đại hồng thủy trong truyền thuyết xa xưa.

Du lịch hồ Ba Bể là trải nghiệm đắm mình vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Du khách có thể tự tay chèo thuyền độc mộc lướt trên mặt nước êm ả, ghé thăm bản Pác Ngòi của người Tày để lắng nghe điệu hát Then, tiếng đàn Tính réo rắt bên bếp lửa hồng. Và tất nhiên, chuyến đi sẽ không trọn vẹn nếu bỏ qua những đặc sản nức tiếng như cá nướng hồ Ba Bể, lạp sườn gác bếp, mắm tép chua hay đĩa xôi ngũ sắc dẻo thơm.

Từ Thác Bà, Sơn La, Hòa Bình cho đến Ba Bể, mỗi hồ nước ngọt lớn nhất miền Bắc đều mang một sứ mệnh và một vẻ đẹp quyến rũ riêng biệt. Nếu như những hồ nhân tạo là minh chứng hào hùng cho bàn tay, khối óc và tinh thần chinh phục thiên nhiên của con người Việt Nam để đem lại nguồn sáng và sự ấm no, thì hồ tự nhiên Ba Bể lại là lời nhắc nhở về việc gìn giữ, bảo tồn sự nguyên sơ quý giá của tạo hóa.

Việc quy hoạch, phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái tại các "đại dương trên núi" này không chỉ mở ra cánh cửa giao lưu văn hóa, thúc đẩy kinh tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số, mà còn khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Những "viên ngọc xanh" ấy vẫn đang ngày đêm gợn sóng, chờ đợi những bước chân đam mê khám phá tìm về.