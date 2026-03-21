Lãng mạn đến ngỡ ngàng trên cung đường đỉnh Hải Vân

Nằm gần khu vực đỉnh đèo Hải Vân, cung đường đặc biệt này cách Hải Vân Quan khoảng 1km về phía TP. Huế. Từ tuyến đường chính, du khách rẽ vào một lối bê tông nhỏ men theo sườn núi. Đi hết con đường, một không gian hoàn toàn khác biệt dần mở ra với những hàng thông xanh cao vút, thẳng tắp, trải dài trong không gian tĩnh lặng, phủ kín hai bên lối đi. Ảnh: Duy Quốc.

Không ồn ào, đông đúc như nhiều điểm du lịch khác, nơi đây mang đến cảm giác yên bình hiếm có. Những tán thông đung đưa trong gió, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá tạo nên những vệt sáng đổ xuống mặt đường, gợi nên khung cảnh lãng mạn. Nhiều du khách không giấu được sự thích thú khi ví von nơi này như một góc trời Âu.

Lê Thị Huyền My (quê Thanh Hóa) cho biết, đây là lần đầu tiên biết đến cung đường này trên đèo Hải Vân. “Trước đây tôi chỉ nghe nhiều về các địa điểm quen thuộc trên đèo Hải Vân. Khi được bạn bè giới thiệu, tôi ghé thử và thực sự bất ngờ. Không gian ở đây rất yên tĩnh, thoáng đãng, rất phù hợp để dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Tôi cũng thấy khá nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài đến check-in”, Huyền My chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tìm đến cung đường này để tham quan, khám phá và lưu lại những khoảnh khắc check-in cùng nhau.

Một trong những trải nghiệm được yêu thích tại đây là đứng ngay trên cung đường, phóng tầm mắt ngắm TP. Đà Nẵng từ trên cao, nơi núi rừng và biển cả hòa quyện, tạo nên khung cảnh vừa sinh động, vừa nên thơ.

Thời điểm lý tưởng để khám phá cung đường là vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Khi ánh nắng xiên qua các dãy núi, hòa cùng lớp mây lững lờ trôi. Từ trên cao phóng tầm mắt xuống, du khách còn có thể bắt gặp những đoàn tàu uốn lượn quanh sườn núi, tạo điểm nhấn sinh động giữa không gian xanh thẳm.

Giữa nhịp sống hối hả, một cung đường xanh mát, lãng mạn trên đỉnh đèo Hải Vân trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho nhiều bạn trẻ và du khách. Và có lẽ, chính vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa nên thơ ấy đã khiến đỉnh Hải Vân luôn là nơi khiến người ta “mê mẩn” mỗi lần ghé qua.