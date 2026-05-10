Cẩm nang du lịch Biển Cam Ranh

Bãi biển Cam Ranh thuộc xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Điểm nhấn của Cam Ranh là Bãi Dài có đường bờ biển 16 km, hình vòng cung, gần sân bay.

Biển trong xanh, bờ cát trắng, sóng không quá lớn, thích hợp cho các hoạt động thư giãn và giải trí trên biển. Tại đây đã hình thành một hệ sinh thái du lịch với đầy đủ dịch vụ và nhiều trải nghiệm.

Một góc Bãi Dài Cam Ranh. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa

Cam Ranh đã xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới với việc Bãi Dài được Tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, vịnh Cam Ranh được xem là một trong những vịnh biển thiên nhiên đẹp nhất thế giới, cùng San Fransico (Mỹ) và Rio De Janiero (Brazil)... Năm 2018, tạp chí CnTraveler đã gợi ý độc giả nên có một kỳ nghỉ tại Cam Ranh bởi những bãi biển đẹp với 300 ngày nắng mỗi năm. Chương trình hẹn hò The Bachelor của đài ABC (Mỹ) đã chọn một resort ở Cam Ranh làm bối cảnh.

Du khách nên đến Cam Ranh từ tháng 2 đến tháng 8 khi trời nắng, biển êm. Các tháng cuối năm là mùa mưa ở Cam Ranh, nhưng những cơn mưa thường chỉ vào cuối chiều, ít khi mưa liên tục.

Di chuyển

Cam Ranh nằm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm phường Nha Trang khoảng 30 km, thuận tiện kết nối giao thông.

Di chuyển đến Cam Ranh

Đường bộ

Du khách di chuyển đến Cam Ranh bằng đường bộ thông qua Quốc lộ 1A hoặc cao tốc Bắc - Nam (CT01). Năm 2024, từ khi đoạn cao tốc TP HCM - Cam Lâm hoàn thành, thời gian di chuyển từ TP HCM khoảng 6-8 tiếng, còn từ trung tâm Nha Trang khoảng 45-60 phút, tùy điều kiện giao thông. Các lựa chọn di chuyển phổ biến gồm xe khách giường nằm, xe ôtô riêng hoặc xe máy.

Toàn cảnh sân bay Cam Ranh. Ảnh: ACV

Đường hàng không

Sân bay Cam Ranh nằm ở bãi biển Cam Ranh. Đây là sân bay quốc tế, trung tâm hàng không chính của khu vực, đón chuyến bay thẳng từ các thành phố như Seoul và Busan (Hàn Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), Almaty (Kazakhstan) và Bangkok (Thái Lan), cùng với các chuyến bay nội địa hằng ngày của Vietjet Air, Vietnam Airlines và Bamboo Airways từ TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...

Thời gian di chuyển từ sân bay về các khu resort dao động 5 đến 20 phút, tùy vị trí. Du khách thuê taxi bên ngoài sân bay (loại 5-7 chỗ) hoặc sử dụng xe buýt Vinbus và bus Đất Mới tuyến Cam Ranh - Nha Trang, có dừng ở một số điểm dọc Bãi Dài.

Đường sắt

Các chuyến tàu Thống Nhất khởi hành từ Hà Nội hoặc TP HCM đều dừng ở ga Nha Trang. Du khách di chuyển đến Cam Ranh bằng xe buýt hoặc taxi.

Di chuyển ở Cam Ranh

Nguyễn Tất Thành, tuyến đường chính tại Cam Ranh. Ảnh: Cafeland

Nguyễn Tất Thành là đường chính ở Cam Ranh, cũng là tuyến ĐT6571, nối từ khu vực sân bay Cam Ranh tới trung tâm phường Nha Trang.

Ở Cam Ranh, du khách thuê xe máy với giá dao động từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng một ngày, tùy xe ga hay xe số.

Du khách cũng có thể thuê xe đạp với giá từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng. Thời hạn thuê linh hoạt, theo tiếng, theo ngày hoặc cả tháng. Xe đạp cũng có nhiều loại.

Xe shuttle bus của mỗi khách sạn hoặc resort cũng sẽ chở khách đến một số địa điểm tham quan nhất định ở Cam Ranh hoặc Nha Trang. Du khách nên liên hệ trước để biết thêm chi tiết.

Lưu trú

Trong khoảng 10 năm qua, số lượng khách sạn, các khu nghỉ dưỡng tại biển Cam Ranh phát triển rất nhanh. Hiện có hàng chục khu resort, khách sạn, homestay hoạt động trong khu vực, cung cấp đa dạng điểm lưu trú, trong đó có nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới.

Resort cao cấp

Các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới như JW Marriott, Movenpick, Wyndham, Ana Mandara, Radisson Blu, Westin, Fusion, Melia... hay các thương hiệu nổi tiếng khác như The Anam, Alma, Riveria, Selectum Noa, Duyên Hà... đều có khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bãi biển Cam Ranh.

Các khu nghỉ đều nằm dọc Bãi Dài, có bãi biển riêng, nhiều hạng phòng, dịch vụ cao cấp như bể bơi, spa, khu hội nghị, trung tâm giải trí, thể thao, câu lạc bộ cho trẻ em. Giá từ 3 triệu đồng một đêm.

JW Marriott Cam Ranh là một trong những resort mới và cao cấp nhất tại Cam Ranh. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng

Khách sạn và homestay

Bên cạnh các resort cao cấp trải dài ven biển, khu vực Cam Ranh còn có nhiều khách sạn và homestay nằm ở khu vực Bắc Cam Ranh, Cam Nghĩa, dọc đường Hùng Vương (Quốc lộ 1A), cách Bãi Dài khoảng 5 km, theo hướng Cầu Mới hoặc hướng cổng chào Cam Ranh.

Một số khách sạn 2-3 sao được gợi ý gồm khách sạn Sơn Hiển, khách sạn Lan Anh, Magnolia Cam Ranh, khách sạn Triều Khang, Mỹ Ca, Navy Hotel, Santorini Villa... Giá phòng dao động từ 300.000 đồng một đêm.

Ẩm thực

Hải sản tươi sống

Khu vực đầm Thủy Triều, các tuyến phố gần khu vực Cầu Mới, cuối đường Nguyễn Tất Thành (cách sân bay Cam Ranh khoảng 10 km), tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn với đa dạng. Du khách có thể chọn một trong các quán như Hải sản Bờ Kè, hải sản Bến Thuyền, Hải Yến Seafood, Hương Biển quán, Hải sản Mộng Ước, Hải sản Em Ơi... Các món ăn tươi sống trong ngày, chỗ ngồi thoải mái, mát mẻ. Chi phí mỗi người từ 200.000 đồng.

Cam Ranh nổi tiếng với tôm hùm, sò huyết, hàu, các loại ốc, bào ngư, cá thu...

Nhà hàng hải sản trên đầm Thủy Triều, gần Cầu Mới. Ảnh: Linh Hương

Các đặc sản địa phương

Ngoài hải sản, du khách đến Cam Ranh không nên bỏ qua các đặc sản địa phương như bánh xèo, nem nướng, gà chỉ, bánh căn...

Bánh căn

Bánh căn đặc sản ở Khánh Hòa. Ảnh: Đông Phong

Bánh căn được nướng chín trong khuôn đất nung. Bánh nhỏ, tròn, vỏ ngoài giòn nhẹ nhưng bên trong mềm xốp. Nhân bánh phong phú với trứng cút, trứng gà, tôm, mực tươi hoặc thịt băm. Khi nướng, mỡ lợn được quết lên khuôn tạo mùi thơm béo ngậy. Bánh được chấm với nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm.

Nem nướng Ninh Hòa

Nem Nướng cũng là đặc sản địa phương. Thịt nạc đùi lợn xay nhuyễn, trộn da heo thái sợi, nêm nếm gia vị đậm đà rồi vo dài, xiên que nướng trên than hồng cho cháy cạnh. Khi ăn, thực khách cuốn nem với rau sống, bánh tráng chiên giòn, xoài xanh, dưa leo, chuối chát. Nước chấm từ gạo nếp, đậu nành, cà chua, tôm, gan heo... xay nhuyễn, sánh.

Bánh xèo

Bánh xèo mực. Ảnh: Bùi Toàn

Bánh xèo chảo thường có kích thước nhỏ bằng bàn tay, vỏ mỏng, vàng và giòn. Nhân bánh thường có mực tươi nguyên con nhỏ, tôm biển, thịt ba chỉ và giá. Hương vị món ăn là sự kết hợp giữa vị giòn của bột, vị ngọt tự nhiên của hải sản tươi và vị béo của mỡ lợn. Món ăn chấm với nước mắm pha nhạt, chua ngọt, đôi khi có cả mắm cá.

Ngoài các món ăn kể trên, Cam Ranh còn có đặc sản xoài, sầu riêng, măng cụt và nhiều loại trái cây nhiệt đới khác.

Vui chơi - Tham quan

Các trò chơi trên biển

Khu vực tổ chức trò chơi trên biển Cam Ranh của Sealife. Ảnh: Sealife

Các trò chơi trên biển ở Cam Ranh phong phú, bao gồm các hoạt động cảm giác mạnh như môtô nước, dù lượn, phao chuối, lướt ván cùng các hoạt động nhẹ nhàng như chèo SUP, kayak, lặn ngắm san hô và team building như kéo co, bóng chuyền bãi biển.

Các hoạt động thường diễn ra sáng sớm hoặc buổi chiều dọc Bãi Dài. Du khách tham khảo các đơn vị tổ chức như Sealife, Surfbase hoặc liên hệ trước với các resort.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Tượng đài khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Linh Hương

Khu tưởng niệm xây dựng trên diện tích 25.000 m2, kinh phí 130 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn một năm 2017. Nơi đây có bảo tàng diện tích 860 m2, với điểm nhấn là khu trưng bày di ảnh, hiện vật của 64 chiến sĩ hy sinh trong trận chiến giữ Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), tư liệu (gồm thư tịch và bản đồ cổ, hình ảnh...) về công cuộc khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài bảo tàng, khu tưởng niệm còn có cụm tượng đài, các hạng mục khuôn viên cây cảnh...

Trung tâm Thương mại Axi Plaza

Khai trương tháng 4/2024, nằm ở trung tâm bãi Dài, Axi Plaza tích hợp nhiều tiện ích. Hội trường và phòng tiệc lớn rộng 1.200m2 trên tầng 3 có sức chứa 1.000 người. Sân thượng 360 độ trên tầng 5 dành cho những bữa tiệc chiêu đãi và các sự kiện. Khu ẩm thực trong nhà và ngoài trời ở tầng 4. Tầng 1 dành cho mua sắm với 46 cửa hàng. Axi Plaza còn có Shop Street, là điểm vui chơi, mua sắm và giải trí mới, mô hình phố thương mại kết hợp không gian mở ven biển, có nhà hàng, quán cà phê và nhiều hoạt động trải nghiệm.

Khu ngoài trời của Axi Plaza. Ảnh: Axi

Đầm Thủy Triều

Đây là vùng đầm nước rộng, trải dài trên một phần ba diện tích bán đảo Cam Ranh. Nơi này mang đến vẻ đẹp trù phú với rừng đước ven biển và nhịp sống bình yên, chậm rãi trên mặt nước. Ngoài ra suối khoáng nóng tự nhiên cũng là một điểm đến hấp dẫn, thu hút khách bởi các dịch vụ tốt cho sức khỏe như ngâm khoáng, tắm bùn, tắm thảo dược, phục hồi chức năng chuẩn xu hướng wellness travel.

Du khách muốn tìm kiếm sự thư giãn trong không gian sinh thái, chỉ vài bước chân di chuyển từ Bãi Dài tới đầm Thủy Triều.

Cầu Mới bắc qua đầm Thủy Triều. Ảnh: Linh Hương

Chùa ốc Từ Vân

Chùa Từ Vân là điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách đến tận hưởng không gian yên bình. Chùa được xây dựng từ năm 1968, còn có tên gọi là chùa San Hô hoặc chùa Ốc vì bước vào, du khách như lạc vào thế giới đại dương trên cạn, mọi ngóc ngách đều có dấu vết của vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò hay các loại đá san hô. Công trình ấn tượng nhất trong chùa là tháp Bảo Tích, do trụ trì chùa Thượng tọa Thích Thông Anh cùng các nhà sư tham gia thiết kế, xây trong 5 năm.

Đan viện cổ Citeaux Mỹ Ca

Nằm bên bờ vịnh Cam Ranh, Đan viện Citeaux Mỹ Ca từng là một công trình kiến trúc Công giáo nổi tiếng Việt Nam thời thuộc địa mang phong cách Gothic. Công trình được xây dựng từ năm 1934 và hoàn thành sau 4 năm, là nhà dòng cho các đan sĩ tu tập và sinh sống. Để tiếp cận nơi này, các đan sĩ chỉ có cách duy nhất là dùng thuyền. Sau này do ảnh hưởng của chiến tranh, toàn bộ đan viện phải di chuyển đến một địa điểm khác và bỏ hoang đến giờ. Du khách có thể nhìn thấy đan viện từ đường dẫn vào sân bay Cam Ranh.

Vườn xoài Cam Lâm

Khách tham quan vườn xoài Cam Lâm. Ảnh: Trần Hoài

Cam Lâm được xem là vùng trồng xoài lớn của Khánh Hòa, với hàng nghìn ha và nhiều giống từ Australia hay xoài Hòa Lộc, xoài Canh Nông. Mùa đẹp nhất để tham quan thường từ khoảng tháng 4 đến tháng 7, khi vườn vào vụ thu hoạch. Du khách được tham quan vườn, tìm hiểu cách trồng và chăm sóc và tự hái xoài. Các khu vực này cũng bán bán đặc sản từ xoài như bánh xoài Cam Lâm, xoài sấy, trà xoài và xoài tươi.

Các vườn xoài nằm ở khu Cam Hải Tây hoặc Cam Đức, cách Bãi Dài từ 10 đến 20 km, tùy khu vực. Thời gian di chuyển từ 20 đến 30 phút. Lưu ý khi tham quan nên đi giầy bệt.

Lưu ý

Biển Cam Ranh khô và nóng hơn Nha Trang, nhất là từ tháng 4 đến tháng 8. Du khách nên chuẩn bị kỹ kem chống nắng, kính râm, áo khoác mỏng và uống nhiều nước.

Bãi Dài đẹp nhưng có đoạn sóng mạnh và có dòng chảy. Lưu ý tắm biển không ra quá xa.

Biển Cam Ranh đẹp nhưng du khách lưu ý dòng chảy mạnh. Ảnh: Alex

Resort ven biển trải dài nhưng ít khu đi bộ và vui chơi như trung tâm Nha Trang. Khoảng cách di chuyển khá xa giữa các điểm tham quan. Muốn đi ăn và chơi, du khách nên thuê xe máy hoặc ôtô.

Taxi công nghệ không nhiều, đặt xe mất thời gian nên du khách cần chuẩn bị trước.

Cam Ranh thiên về nghỉ dưỡng nên buổi tối khá yên tĩnh. Nếu du khách thích sôi động, có thể tìm hiểu các khu vui chơi gần Nha Trang hoặc tại các quán bar ở resort.