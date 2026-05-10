Cuộc sống đảo ngược ở thành phố nắng nhất thế giới

Thành phố nằm giữa vùng sa mạc bang Arizona của Mỹ được Guinness World Records ghi nhận là nơi có nhiều nắng nhất thế giới, với khoảng 4.055 giờ nắng mỗi năm, tương đương 91% thời gian trong năm có ánh mặt trời.

Vào mùa hè, nhiệt độ tại Yuma thường vượt 50 độ C. Theo người dân địa phương, mặt đường nóng rực, không khí bỏng như hơi phả từ lò sưởi, việc di chuyển ngoài trời vào ban ngày chẳng khác nào "đi vào máy sấy tóc khổng lồ".

Ở nhiều thành phố khác, ban ngày là thời điểm nhộn nhịp nhất. Tuy nhiên tại Yuma, nhiều tuyến đường và khu dân cư khá vắng vào buổi trưa do người dân hạn chế ra ngoài.

"Bạn sẽ dành phần lớn thời gian trong nhà để tránh kiệt sức vì nóng", Michiel Stavast, hướng dẫn viên du lịch sống tại Arizona, nói với Mirror. Theo ông, vào mùa hè, nhiều người thường chờ đến tối mới ra ngoài khi nhiệt độ giảm bớt.

Thành phố Yuma, bang Arizona. Ảnh: World Atlas

Sau khoảng 19h, các công viên, quán ăn và khu sinh hoạt công cộng bắt đầu đông người hơn. Nhiều hoạt động ngoài trời được chuyển sang buổi tối để tránh nắng nóng ban ngày.

Stavast cho biết ngay cả ban đêm, nhiệt độ ở Yuma đôi khi vẫn ở mức cao.

"Tôi từng trải qua những đêm mà nhiệt độ ngoài trời vẫn cao hơn nhiệt độ cơ thể. Bạn gần như không thể ngủ nếu không có điều hòa", ông nói.

Khí hậu khô nóng kéo dài cũng ảnh hưởng đến cảm nhận thời tiết của cư dân địa phương. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống khoảng 20 độ C, nhiều người đã mặc áo khoác mỏng, trong khi khách du lịch vẫn mặc trang phục mùa hè.

Theo Mirror, lượng mưa trung bình hàng năm tại Yuma chỉ khoảng 89 mm, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Những ngày mưa xuất hiện không nhiều trong năm. Những cơn mưa hiếm hoi đôi khi khiến người dân hào hứng như đang dự một sự kiện đặc biệt.

Stavast cho biết thời tiết tại Yuma ít thay đổi giữa các mùa, khiến ông thường rời khỏi đây để trải nghiệm những kiểu khí hậu khác nhau.

"Tôi đi du lịch nhiều để thấy mưa hoặc thời tiết lạnh. Nếu sống lâu ở Yuma, bạn sẽ cảm thấy các ngày khá giống nhau", ông nói.

Dù khí hậu khắc nghiệt, Yuma vẫn thu hút lượng lớn du khách vào mùa đông, đặc biệt là nhóm "snowbirds", những người từ miền bắc nước Mỹ đến đây tránh rét.

Ánh mặt trời dồi dào cũng biến Yuma thành vùng nông nghiệp quan trọng bậc nhất nước Mỹ. Khí hậu khô nóng nhưng mùa đông ôn hòa giúp nơi đây trồng được lượng lớn rau xanh. Có thời điểm, thành phố cung cấp tới 90% sản lượng rau diếp tiêu thụ trên toàn nước Mỹ.

91% thời gian ở Yuma là nắng. Ảnh: Mirror

Ngoài khí hậu đặc trưng, Yuma còn nổi tiếng với Yuma Territorial Prison State Historic Park, nhà tù lịch sử xây năm 1876, hiện hoạt động như một điểm tham quan du lịch và từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood.

Điều khiến Yuma trở nên khác biệt không chỉ là kỷ lục nắng. Đó là cách con người phải thích nghi để tồn tại giữa thiên nhiên khắc nghiệt: ngủ sau nửa đêm, tránh ánh mặt trời như tránh bão, và xem một ngày nhiều mây là điều xa xỉ.