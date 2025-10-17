Choáng ngợp vẻ tráng lệ của thủ đô Ấn Độ

Nếu có một nơi nào đó trên thế giới khiến du khách vừa choáng ngợp bởi sự tráng lệ của lịch sử, vừa say mê bởi nhịp sống hiện đại đầy năng lượng thì đó chính là New Delhi – thủ đô của Ấn Độ.

Thành phố hơn 20 triệu dân này là điểm hội tụ độc đáo của văn hóa, tôn giáo, kiến trúc và ẩm thực, nơi mỗi con đường, mỗi góc phố đều kể một câu chuyện hấp dẫn về đất nước Nam Á huyền bí.

Giữa những tòa nhà cao tầng và dòng xe tuk-tuk nhộn nhịp, New Delhi vẫn gìn giữ được vô số công trình mang dấu ấn huy hoàng của đế chế Mughal.

Nổi bật nhất là Pháo đài Đỏ (Red Fort) – biểu tượng quyền lực một thời của các vị hoàng đế Ấn Độ. Được xây dựng từ thế kỷ 17 bằng đá sa thạch đỏ, pháo đài như một bức tranh sống động về nghệ thuật kiến trúc Mughal, vừa tinh xảo vừa kiêu hãnh.

Vào mỗi buổi chiều, khi ánh nắng nhuộm đỏ tường thành, nơi đây trở nên lộng lẫy, gợi lên cảm giác trang nghiêm và tự hào dân tộc.

Không xa Pháo đài Đỏ là Lăng Humayun, công trình được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Với mái vòm uy nghi, khu vườn được quy hoạch đối xứng và hệ thống kênh nước bao quanh, Lăng Humayun được xem là cảm hứng để xây dựng nên Taj Mahal sau này.

Đây cũng là nơi thể hiện rõ phong cách kiến trúc Ba Tư kết hợp với tinh thần Ấn Độ, khiến bất kỳ ai đến thăm cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp tinh tế và cân đối.

Một trong những điểm đến không thể bỏ qua tại Ấn Độ là Cổng Ấn Độ (India Gate), một công trình tưởng niệm các binh sĩ Ấn Độ đã hy sinh trong Thế chiến thứ nhất. Nằm ở trung tâm thủ đô New Delhi, cánh cổng cao gần 42 mét này không chỉ là biểu tượng kiến trúc ấn tượng mà còn gợi nhắc người dân về tinh thần bất khuất và lòng dũng cảm của những người đã chiến đấu vì đất nước.

New Delhi cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về đời sống tâm linh đa dạng của Ấn Độ. Nổi bật nhất là Đền Hoa Sen (Lotus Temple) – một công trình hiện đại có kiến trúc hình bông sen trắng vươn mình giữa mặt hồ trong xanh. Đây là ngôi đền của đạo Baha’i, nơi đón tiếp mọi tôn giáo đến chiêm bái. Khi bước vào không gian tĩnh lặng bên trong, du khách sẽ cảm nhận được sự an yên, tách biệt khỏi mọi ồn ào ngoài phố.

Ngoài ra, Đền Akshardham cũng là một kiệt tác đáng ngưỡng mộ. Toàn bộ công trình được chạm khắc tỉ mỉ từ đá sa thạch và đá cẩm thạch, tái hiện tinh hoa văn hóa Ấn Độ suốt hàng nghìn năm. Buổi tối, màn trình diễn nhạc nước kết hợp ánh sáng tại đây mang đến trải nghiệm mãn nhãn, khiến du khách quên mất mình đang ở giữa một đô thị đông đúc.

Đến New Delhi, du khách sẽ nhận ra rằng, thành phố này không chỉ có quá khứ huy hoàng mà còn mang sức sống mãnh liệt của hiện tại.

Một trong những nơi phản ánh rõ điều đó chính là khu chợ Chandni Chowk – linh hồn của Old Delhi. Dạo qua những con hẻm nhỏ đầy sắc màu, mùi thơm của các món ăn đường phố như samosa, kebab, bánh kachori hay trà masala lan tỏa khắp nơi. Đây là thiên đường cho những ai yêu thích trải nghiệm ẩm thực bản địa, muốn cảm nhận trọn vẹn nhịp sống Ấn Độ.

Ngược lại, nếu bạn muốn tìm chút tinh tế và hiện đại, hãy đến Khan Market – khu mua sắm sầm uất bậc nhất của thủ đô. Tại đây, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các thương hiệu quốc tế, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, cùng những quán cà phê nhỏ xinh mang phong cách châu Âu.

New Delhi cũng là điểm khởi hành lý tưởng để khám phá các địa danh nổi tiếng khác của Ấn Độ. Chỉ vài giờ di chuyển bằng tàu hoặc ô tô, du khách có thể đến Agra – nơi có Taj Mahal, kiệt tác tình yêu vĩnh cửu được xếp vào bảy kỳ quan thế giới mới.

Xa hơn một chút là Jaipur, “thành phố hồng” rực rỡ với cung điện nguy nga và pháo đài cổ kính. Còn nếu muốn chạm vào chiều sâu tâm linh của Ấn Độ, Varanasi bên bờ sông Hằng sẽ là nơi giúp bạn cảm nhận sự thiêng liêng của tín ngưỡng và chu kỳ sinh – tử theo triết lý Hindu.

New Delhi không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là hành trình khám phá sự giao thoa giữa cổ xưa và hiện đại, giữa tôn giáo và đời sống, giữa nhịp sống nhanh và những khoảng lặng bình yên.

Chi phí cho một chuyến du lịch Hà Nội - New Delhi sẽ dao động từ khoảng 18.000.000 đồng/ người, tùy thuộc vào thời gian, loại hình du lịch và nhu cầu cá nhân. Sắp tới sẽ có đường bay thẳng Hà Nội – New Delhi, giúp du khách tiết kiệm đáng kể thời gian khi du lịch tới Ấn Độ.

Các chi phí:

Khách sạn 3 sao: Khoảng 800.000 đồng/đêm. Tổng cộng khoảng 4.000.000 đồng/5 đêm.

Khách sạn 4-5 sao: Cao hơn, tùy thuộc vào dịch vụ và vị trí.

Nhà nghỉ (homestay): Tiết kiệm hơn, khoảng 400.000 - 600.000 đồng/đêm.

Ăn uống: Khoảng 500.000 đồng/ngày cho các bữa ăn ở nhà hàng bình dân hoặc ăn đường phố.

Di chuyển: Phương tiện công cộng (Metro), taxi, xe ôm

Chi phí tham quan: Vé tham quan các điểm du lịch hầu hết các địa điểm nổi tiếng đều có chi phí vào cửa thấp hoặc miễn phí.