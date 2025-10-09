Chủ khách sạn thưởng quà các đôi dính bầu khi thuê phòng

Ba Lan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi số người chết hàng năm liên tục vượt số trẻ sinh ra trong 12 năm qua. Năm 2024, tỷ lệ sinh của nước này giảm xuống mức kỷ lục 1,1 con trên một phụ nữ, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Dân số Ba Lan cuối năm 2024 là 37,5 triệu người, giảm hơn một triệu so với cuối thập niên 1990.

Theo cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat), tỷ lệ sinh của Ba Lan năm 2023 là 1,2, giảm so với mức 1,33 của năm 2021 và 2,06 của năm 1990.

Trước thực trạng đó, tập đoàn Arche, chủ sở hữu 23 khách sạn và nhiều dự án bất động sản khắp Ba Lan, đang triển khai chương trình ưu đãi nhằm góp phần giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm của quốc gia.

Theo đó, bất kỳ cặp đôi nào thụ thai trong thời gian lưu trú tại khách sạn thuộc tập đoàn sẽ được tặng một bữa tiệc gia đình miễn phí, như tiệc mừng em bé chào đời, tại nhà hàng hoặc sảnh sự kiện của Arche. Điều kiện là em bé phải được sinh ra trong vòng 300 ngày kể từ kỳ nghỉ.

Bên trong một khách sạn thuộc hệ thống Arche ở Ba Lan. Ảnh: CNN

Hệ thống Arche có 23 khách sạn, từ thành phố Lublin đến Wroclaw, với hơn 4.000 phòng. Chủ khách sạn miêu tả đây là "những căn phòng có thể giúp tạo ra các em bé trong tương lai". Gia đình có em bé đầu tiên ra đời theo chương trình này còn được tặng xe đẩy và gói quà chào mừng đặc biệt. Điều kiện áp dụng là bố mẹ em bé phải đang sinh sống ở Ba Lan, một trong hai người là công dân nước này.

"Doanh nghiệp nên tham gia nhiều hơn vào các vấn đề xã hội, bao gồm việc hỗ trợ đảo ngược xu hướng nhân khẩu học tiêu cực", ông Władysław Grochowski, chủ sở hữu tập đoàn Arche, chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên một khách sạn mở chiến dịch thúc đẩy sinh đẻ. Năm 2020, chuỗi khách sạn Zed ở Canada tặng kỳ nghỉ miễn phí cho các đôi sinh con vào đúng dịp Valentine.