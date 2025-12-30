Không gian triển lãm số 'Hà Nội rạng rỡ - ánh sáng và di sản'

Đây là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô trong chuỗi chương trình chào đón năm mới 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức, phục vụ miễn phí nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Không gian triển lãm được xây dựng nhằm đổi mới phương thức tiếp cận, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua ứng dụng công nghệ số và nghệ thuật đương đại.

Triển lãm được xây dựng theo tinh thần di sản sống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh, triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh sáng tạo, đổi mới phương thức bảo tồn và phát huy di sản gắn với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo bà, không gian trưng bày đã lựa chọn cách kể chuyện mới mẻ, sử dụng ánh sáng và công nghệ như một ngôn ngữ dẫn dắt công chúng đi qua dòng chảy lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội, kết nối quá khứ, hiện tại và những hình dung về tương lai.

Công chúng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn tham gia, tương tác và trải nghiệm đa giác quan tại triển lãm.

Khác với hình thức trưng bày truyền thống, triển lãm được xây dựng theo tinh thần di sản sống, nơi công chúng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn tham gia, tương tác và trải nghiệm đa giác quan. Toàn bộ không gian ứng dụng đồng bộ các công nghệ hiện đại như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, tường tương tác, thực tế ảo VR, trình chiếu đa lớp và công nghệ cảm biến chuyển động. Ánh sáng được sử dụng như chất liệu nghệ thuật chủ đạo, tạo cảm xúc và chiều sâu thẩm mỹ, bảo đảm hài hòa với không gian di sản khu vực trung tâm Thủ đô.

Khách quốc tế thích thú tại không gian trưng bày tranh Hàng Trống.

Không gian triển lãm được tổ chức thành nhiều chủ đề liên hoàn như: LED Kinetic Trái tim rạng rỡ, Immersive Mapping trên lụa Ngàn năm Thăng Long, khu vực Hà Nội - Thành phố sáng tạo 2050, trải nghiệm VR 360 Hà Nội, Ô cửa thời gian và không gian tranh dân gian Hàng Trống Hồn cũ Tết xưa.