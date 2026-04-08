Bí mật sau việc cúi chào của tiếp viên ở cửa máy bay, nhiều người không biết

Khi bước lên máy bay, hành khách đều quen thuộc với hình ảnh tiếp viên hàng không đứng ở cửa, nở nụ cười thân thiện và cúi người chào đón.

Nhiều người cho rằng đó đơn thuần là phép lịch sự trong dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, đằng sau cử chỉ tưởng chừng đơn giản ấy là cả một quy trình quan sát và đánh giá nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Ảnh minh họa: Simpleflying

Thực tế, ngay từ khoảnh khắc hành khách đặt chân lên máy bay, tiếp viên đã bắt đầu “quét” thông tin bằng kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp của mình, theo Travelandleisure.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ có thể nhận diện những dấu hiệu bất thường như hành khách có biểu hiện say xỉn, hành vi đáng ngờ hoặc những người cần hỗ trợ đặc biệt như người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hay người khuyết tật. Đây được xem như một “hệ thống cảnh báo sớm” giúp tổ bay phát hiện và xử lý rủi ro trước khi máy bay cất cánh.

Venezia Macias, tiếp viên hàng không, cho biết: “Khi chúng tôi đón tiếp khách, cúi chào ở cửa vào máy bay, đó không chỉ thể hiện sự thân thiện mà còn là việc âm thầm quan sát đánh giá. Chúng tôi nhận biết khách có dấu hiệu say xỉn, có hành vi đáng ngờ, khách cần hỗ trợ, ví dụ như người cao tuổi, phụ nữ mang thai hay người khuyết tật”.

Khác với ở dưới mặt đất luôn có lực lượng an ninh hỗ trợ kịp thời, khi máy bay đã cất cánh, tiếp viên và phi hành đoàn gần như phải tự xoay xở trong mọi tình huống. Vì vậy, việc nhận diện sớm các vấn đề ngay từ khâu lên máy bay đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Bên cạnh phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn, các tiếp viên hàng không cũng chú ý, tìm kiếm hành khách có thể hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Họ thường quan sát để xác định những người khỏe mạnh, nhanh nhẹn - những người có thể giúp đỡ trong các tình huống như sơ tán hay xử lý sự cố bất ngờ.

Đồng thời, họ cũng ghi nhận những hành khách có hạn chế về di chuyển hoặc cần được quan tâm nhiều hơn để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh yếu tố an toàn, việc quan sát này còn giúp tiếp viên chuẩn bị tốt hơn cho quá trình phục vụ. Khi nắm được đặc điểm của hành khách trên chuyến bay, họ có thể dự đoán nhu cầu, từ việc sắp xếp bữa ăn, hỗ trợ người lần đầu đi máy bay cho đến trấn an những hành khách có dấu hiệu lo lắng.

Ngoài ra, tiếp viên cũng đảm bảo các quy định được tuân thủ ngay từ đầu, chẳng hạn như kiểm tra hành lý xách tay có đúng tiêu chuẩn hay không, hoặc phát hiện những hành khách có dấu hiệu gây rối. Họ thậm chí còn để ý đến cách hành khách ăn mặc, một chi tiết nhỏ nhưng đôi khi có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng hoặc mục đích chuyến đi.

Không dừng lại ở đó, tiếp viên còn hỗ trợ hành khách những việc rất thực tế như kiểm tra vé và hướng dẫn tìm đúng vị trí ghế. Sự hỗ trợ nhanh chóng và chính xác này góp phần giữ cho quá trình lên máy bay diễn ra suôn sẻ, tránh ùn tắc và giúp chuyến bay cất cánh đúng giờ.