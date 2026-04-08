Gợi ý những địa điểm du lịch tiết kiệm tiền trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trước thực trạng giá xăng dầu leo thang kết hợp cùng việc các hãng hàng không phải cắt giảm, dồn chuyến hoặc hủy chuyến đang tạo ra một "cú sốc" dây chuyền cho ngành du lịch, từ việc giá tour, vận chuyển… khiến nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại tour còn du khách tính chi phí di chuyển tiết kiệm, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Gợi ý 10 địa điểm du lịch miền Bắc đáp ứng đủ 3 tiêu chí: Độc lạ - Trải nghiệm sâu, chi phí bình dân du khách không nên bỏ lỡ

1. Làng du lịch cộng đồng Việt Hải (đặc khu Cát Hải)

Việt Hải trở thành điểm du lịch cộng đồng thứ 13 của TP Hải Phòng. Ảnh: Đặc khu Cát Hải (Ảnh: TTXVN)

Làng du lịch cộng đồng Việt Hải là một "ốc đảo" tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thị trấn Cát Bà cũ, nằm sâu trong vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Bà và bao quanh bởi vịnh Lan Hạ. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch bền vững và muốn trải nghiệm cuộc sống mộc mạc của ngư dân làng chài.

Điểm độc đáo: Được gọi là "đảo trong đảo", tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Người dân ở đây vẫn giữ lối sống tự cung tự cấp, nhà không cần khóa cửa, xe để ngoài đường không ai lấy.

Trải nghiệm nên thử: Đạp xe xuyên rừng để vào làng, lội suối massage cá tự nhiên và leo đỉnh Hải Quân để ngắm trọn vẹn vịnh Lan Hạ từ góc nhìn 360 độ.

Chi phí: ~500.000đ - 800.000đ/ngày (ăn hải sản tại nhà dân rất rẻ).

2. Thảo nguyên Đồng Cao (Bắc Ninh)

Thảo nguyên Đồng Cao được ví như "Mông Cổ thu nhỏ". (Ảnh: Lê Đức Cương)

Cách Hà Nội 150km, có thảo nguyên xanh mượt, những bãi đá cổ có hình thú kỳ quái và “biển” mây bồng bềnh mỗi tinh mơ hay chiều tà. Đó là thảo nguyên Đồng Cao, xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang cũ, sau sáp nhập thuộc xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nơi đây được ví như "Mông Cổ thu nhỏ" với những đồi cỏ xanh ngắt và bãi đá cổ hình thù kỳ quái. Đây là nơi lý tưởng để cắm trại, ngắm dải ngân hà và săn mây mà không cần leo núi.

Trải nghiệm nên thử: Cắm trại qua đêm để ngắm dải ngân hà cực rõ vào những đêm không trăng và đón bình minh trên những mỏm đá nhô ra vực sâu.

Chi phí: ~300.000đ - 500.000đ (chủ yếu là chi phí di chuyển và đồ ăn tự chuẩn bị).

3. "Xứ sở Pơ-mu" Ngọc Chiến (Sơn La)

"Xứ sở Pơ-mu" Ngọc Chiến (Sơn La). (Ảnh: H.H)

Nằm cách thành phố Sơn La khoảng 80km về phía Đông Bắc, xã Ngọc Chiến (huyện Mường La cũ thuộc tỉnh Sơn La, sau sáp nhập vẫn để tên xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) được coi là xứ sở của những mái nhà gỗ pơ mu đen bóng qua thời gian.

Chuyện kể rằng nơi đây trước vốn là một thung lũng hoang biệt cách trở, khi người Thái về đây sinh cơ lập nghiệp, vùng đất này đã bạt ngàn gỗ pơ mu. Vì thế, nó trở thành vật liệu chính để người dân dựng nhà dựng cửa, bắt đầu một cuộc sống mới. Gỗ pơ mu không chỉ được sử dụng để dựng nhà sàn người Thái với các kiến trúc hoa văn tinh xảo mà còn để tạo ra các vật dụng gia đình khác.

Điểm lạ nhất là tục "tắm tiên" (tắm khoáng nóng cộng đồng) của người Thái, một nét văn hóa bản địa thuần khiết.

Trải nghiệm nên thử: Ngâm mình trong bể khoáng nóng tự nhiên ngay giữa bản vào sáng sớm khi sương mù còn bao phủ các nóc nhà gỗ rêu phong.

Chi phí: ~1.200.000đ cho 2 ngày 1 đêm (homestay chỉ khoảng 150.000đ/người).

4. Bình Liêu (Quảng Ninh) – "Sống lưng khủng long"

Sống lưng Khủng Long, Bình Liêu, Quảng Ninh. (Ảnh: H.H)

"Sống Lưng Khủng Long" thuộc thuộc xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, sau sáp nhập là xã Lục Hồn.

Điểm độc đáo: Hệ thống các cột mốc biên giới nằm dọc theo sống lưng núi cao vút. Nơi đây không có biển nhưng lại có những đồi cỏ lau trắng xóa dập dờn như sóng đại dương vào mùa thu đông.

Trải nghiệm nên thử: Chinh phục "sống lưng khủng long" tại cột mốc 1305 – cung đường đi bộ trên đỉnh núi hẹp và dốc nhất, thử thách lòng dũng cảm.

Chi phí: ~1.000.000đ - 1.500.000đ cho chuyến đi 2 ngày.

5. Hang Kia - Pà Cò (Hòa Bình cũ, nay thuộc Phú Thọ)

(Ảnh: Trung tâm thông tin du lịch)

Hang Kia - Pà Cò thuộc xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ

Điểm độc đáo: Là thung lũng mây quanh năm mờ ảo, nơi người H'Mông vẫn giữ được nghề dệt vải lanh và vẽ sáp ong tinh xảo. Đây là điểm săn mây với độ cao 1.200m ngay sát hiên nhà homestay. Nơi đây cũng là điểm săn mây có tỷ lệ thành công cao nhất miền Bắc.

Trải nghiệm nên thử: Tham gia phiên chợ Pà Cò họp vào sáng Chủ nhật để thấy sự rực rỡ của các bộ váy áo thổ cẩm và thưởng thức bánh ngô, xôi nếp nương.

Chi phí: ~800.000đ - 1.200.000đ (rất gần Hà Nội, tiết kiệm xăng xe).

6. Đảo Cái Chiên (Quảng Ninh)

Đảo Cái Chiên, Quảng Ninh. (Ảnh: Nguyễn Thanh Tuyền)

Đảo Cái Chiên là hòn đảo thuộc huyện Hải Hà, Quảng Ninh, sau sáp nhập thuộc xã Cái Chiên, Quảng Ninh. Một hòn đảo hiếm hoi ở miền Bắc vẫn giữ được rừng phi lao nguyên sinh sát mép nước.

Điểm độc đáo: Hòn đảo "không có rác nhựa" và không có khách sạn cao tầng. Không có khách sạn cao tầng, không có tiếng còi xe, chỉ có biển xanh ngắt và những bữa tiệc BBQ hải sản trên cát. Biển ở đây rất nông, trong vắt.

Trải nghiệm nên thử: Thuê xe máy chạy dọc con đường ven biển không bóng người và tự tay nướng hải sản tươi sống ngay trên bãi cát vào buổi chiều tà.

Chi phí: ~1.500.000đ cho 2 ngày 1 đêm (đã bao gồm tàu cao tốc).

7. Thung Nai (Hòa Bình cũ, nay thuộc Phú Thọ) – "Hạ Long trên cạn"

Thung Nai (Hòa Bình cũ, nay thuộc Phú Thọ) – "Hạ Long trên cạn". (Ảnh: Thụy Anh. Mia)

Nằm trong lòng hồ thủy điện sông Đà, thuộc xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ, sau sáp nhập thuộc xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.

Điểm độc đáo: Sự kết hợp hoàn hảo giữa núi đá vôi và lòng hồ thủy điện tạo nên khung cảnh như "Hạ Long trên núi". Có những ngôi nhà dân nằm cheo leo trên các hòn đảo nhỏ giữa mênh mông sông nước.

Trải nghiệm nên thử: Ngồi thuyền ghé thăm chợ nổi Thung Nai (họp sáng sớm) và thưởng thức món cá lăng nướng thơm phức trên bếp than hồng. Cùng đó là đi lễ tại đền bà chúa Thác Bờ linh thiêng nằm sâu trong hang đá.

Chi phí: ~700.000đ - 900.000đ (thích hợp đi trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm).

8. Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình)

Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình). (Ảnh: Minh Huệ)

Vườn Quốc gia Xuân Thủy nằm trên địa bàn các xã Giao Minh, Giao Hòa và Giao Phúc, Ninh Bình.

Điểm độc đáo: Trạm dừng chân của hàng vạn loài chim di cư quốc tế trên hành trình từ Siberia xuống phía Nam. Đây là hệ sinh thái đất ngập mặn cực kỳ đặc trưng của vùng cửa sông ven biển.

Trải nghiệm nên thử: Đi thuyền xuyên qua rừng sú vẹt, ngắm chim và trải nghiệm một ngày làm diêm dân trên cánh đồng muối ngay cạnh vườn quốc gia.

Chi phí: ~600.000đ - 800.000đ.

9. Bản Lướt - Mường La (Sơn La)

Bản Lướt - Mường La (Sơn La). (Ảnh: Kiều Tâm)

Bản Lướt thuộc xã Ngọc Chiến (huyện Mường La cũ, tỉnh Sơn La), sau sáp nhập thuộc xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Nằm tách biệt hoàn toàn với du lịch đại trà, nơi đây có những dòng suối khoáng nóng chảy tự nhiên từ lòng đất, bao quanh là ruộng bậc thang và núi rừng trùng điệp.

Điểm độc đáo: Nơi đây có dòng suối nóng chảy ra từ hang đá với nhiệt độ ổn định 40-50°C. Điểm lạ là dù nằm sâu trong núi nhưng bản làng lại rất quy hoạch, sạch sẽ với những hàng rào đá và hoa dại ven đường.

Trải nghiệm nên thử: Thưởng thức món "pa pỉnh tộp" (cá nướng gập) của người Thái sau khi vừa tắm khoáng nóng xong, cảm giác cơ thể được hồi phục hoàn toàn.

Chi phí: ~1.000.000đ (chi phí lưu trú và ăn uống cực kỳ rẻ).

10. Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội)

Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội). (Ảnh: Huy Tùng)

Nằm cách Hà Nội gần 50 km, làng cổ Đường Lâm được xem là ngôi làng mang nét đặc trưng của Bắc bộ.

"Bảo tàng sống" của văn hóa nông nghiệp Bắc Bộ với cổng làng, cây đa, bến nước và những ngôi nhà đá ong đỏ rực màu thời gian. Bạn có thể thuê xe đạp đi quanh làng và ăn cơm quê đúng chất.

Chi phí: ~300.000đ - 500.000đ (đi về trong ngày).