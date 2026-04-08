Khám phá Huế mùa đẹp nhất trong năm: Dịu mát, nên thơ và đầy cảm hứng

Huế đang bước vào thời điểm giao mùa dễ chịu, khi cái se lạnh của mùa đông đã khép lại, còn nắng hè vẫn chưa kịp gay gắt. Không khí mát mẻ, trong lành, bầu trời trong xanh và những làn gió nhẹ từ sông Hương thổi qua đủ để làm dịu đi mọi vội vã.

Với điều kiện thời tiết dễ chịu, Huế trở thành điểm đến hoàn hảo cho những hành trình nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khám phá theo một nhịp điệu chậm rãi, sâu lắng.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách tản bộ, đạp xe hoặc đơn giản là ngồi lại ở một góc nhỏ ven sông và tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

Dọc theo hai bên bờ sông Hương, sắc vàng của hoa điệp nở rộ như thắp sáng cả không gian.

Du khách rảo bước trên những con đường xanh mát tại Huế.

Không chỉ hấp dẫn bởi khí hậu, Huế mùa này còn khiến du khách say lòng bởi sự chuyển mình nhẹ nhàng của thiên nhiên.

Trong khuôn viên các di tích, đặc biệt là khu vực Đại Nội Huế, những cây ngô đồng bắt đầu vào mùa nở hoa.

Sắc tím phớt đặc trưng của hoa ngô đồng không rực rỡ nhưng lại mang vẻ đẹp rất riêng, thanh nhã, trầm lắng và đầy chất Huế.

Khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, các công trình, di tích như được khoác lên một lớp ánh sáng vàng nhẹ, làm nổi bật từng đường nét kiến trúc cổ kính.

Trước khu vực Ngọ Môn cổng chính của Đại Nội Huế, không khí trở nên nhộn nhịp hơn với hình ảnh du khách check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Những tà áo dài thướt tha, những bộ trang phục truyền thống được nhiều du khách lựa chọn để chụp ảnh, càng làm tăng thêm vẻ đẹp duyên dáng, cổ kính của không gian nơi đây.

Cửa Chương Đức - một trong bốn cổng của Hoàng Thành Huế.

Thời điểm này, các địa điểm tại Huế thu hút nhiều nhiếp ảnh gia. Từ những góc chụp quen thuộc bên sông Hương đến các không gian di sản, mỗi khung hình đều chứa đựng một câu chuyện, một cảm xúc và một góc nhìn mới mẻ về Huế.

Đặc biệt, hoàng hôn trên sông Hương vào thời điểm này là một trong những khung cảnh không thể bỏ lỡ khi đến Huế.

Khung cảnh mùa hoa trên đỉnh Bạch Mã tại Huế. Dịp cuối tháng Ba, đầu tháng Tư khi Huế đang ở mùa đẹp nhất chính là thời điểm lý tưởng để du khách bắt đầu một hành trình về với Cố đô.