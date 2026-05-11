Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

Cuối tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Hoàng cung huyền ảo” lần đầu tiên được tổ chức thí điểm vào ban đêm tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Việc mở cửa miễn phí giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận không gian cung đình về đêm - một trải nghiệm trước đây còn hạn chế.

Các hoạt động ban đêm tại Đại Nội Huế thu hút du khách tham gia

Trải nghiệm chương trình, chị Nguyễn Nhật Quỳnh cảm nhận, không gian Đại Nội về đêm mang lại cảm giác khác biệt, vừa lung linh vừa trầm lắng, giúp chị cảm nhận rõ hơn nét văn hóa cung đình của Huế: “Lần đầu tiên em tham gia, có nhiều cơ hội để trải nghiệm các hoạt động về đêm, đặc biệt là trong Đại Nội, trong Kinh thành Huế như thế này. Huế có rất nhiều yếu tố có thể phát triển hơn nữa về di tích, về di sản, có thể lan tỏa giá trị này đến bạn bè quốc tế”.

Chương trình Dạ yến hoàng cung tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm du lịch đêm theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa phát huy giá trị di sản và tạo thêm sức hút mới. Các chương trình tham quan di tích trong không gian đêm kết hợp trình diễn nghệ thuật cung đình, tái hiện nghi lễ truyền thống, trải nghiệm ẩm thực và ứng dụng công nghệ ánh sáng đã và đang mang đến những trải nghiệm mới lạ, giàu cảm xúc cho du khách.

Mở cửa Đại Nội Huế về đêm phục vụ khách

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, các hoạt động ban đêm tại Đại Nội sẽ được triển khai từng bước, chú trọng kết hợp giữa không gian văn hóa -nghệ thuật với các dịch vụ phù hợp: “Theo định hướng mở ra một không gian mới, không gian này thành phố cũng như Trung tâm cũng mong muốn sẽ là không gian hoạt động thường xuyên để các hãng lữ hành, hãng du lịch đưa khách đến có dịch vụ trải nghiệm về ban đêm. Mục đích tăng giờ lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách”.

Du khách tham quan di tích trong dịp lễ

Không gian kinh tế đêm của Huế cũng được định hướng mở rộng ra bờ bắc Sông Hương, kết nối các tuyến từ công viên Thương Bạc đến chợ Đông Ba, phố cổ Gia Hội, phát triển các hoạt động mua sắm, ẩm thực và du lịch đường thủy gắn với ca Huế trên sông Hương.

Du khách vui chơi tại không gian trước chùa Linh Mụ trong dịp lễ 30-4 và 1-5

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các mô hình phố đêm, phố đi bộ tại Huế thời gian qua phát triển chưa đồng đều. Hiện khu "phố Tây" với các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu-Chu Văn An-Phạm Ngũ Lão, phường Thuận Hóa vẫn là không gian sôi động nhất, thu hút đông du khách trong và ngoài nước với các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đường phố và mua sắm.

Trong khi đó, một số mô hình phố đêm tại Huế chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Phố đêm Hoàng thành Huế, từng được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng từ năm 2022, nhưng sau thời gian ngắn lượng khách giảm dần, hoạt động thưa vắng và đã dừng hoạt động vào năm 2025.

Thành phố Huế về ban đêm

Tương tự, phố đi bộ Hai Bà Trưng, ở phường Thuận Hóa dù được đầu tư gần 100 tỷ đồng để chỉnh trang hạ tầng, đi vào hoạt động từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa tạo được sức hút. Hoạt động tại đây chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm đặc trưng. Các gian hàng phần lớn ở quy mô hộ kinh doanh như quầy ăn vặt, nước giải khát, đồ lưu niệm, chưa tạo được điểm nhấn để giữ chân du khách.

Theo một số chuyên gia, các mô hình phố đêm hiện nay còn thiếu dịch vụ có chiều sâu, trong khi vị trí một số tuyến phố cũng chưa thật sự thuận lợi để phát triển không gian giải trí về đêm. Theo ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, địa phương đang rà soát, đánh giá lại thực trạng phố đi bộ Hai Bà Trưng để có giải pháp điều chỉnh: “Không gian cảnh quan cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên mô hình kinh doanh và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vẫn chưa hiệu quả. Thời gian tới, địa phương sẽ định hướng thu hút các đơn vị cùng tham gia phát triển ẩm thực đặc sắc hơn tại khu phố này”.

Trình diễn thời trang áo dài

Một quầy bán hàng ăn vặt tại phố đi bộ Hai Bà Trưng

Đánh giá về hiệu quả các khu phố đêm trên địa bàn thành phố Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm nhờ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Hiện nay, thành phố đang tiến hành rà soát, đánh giá lại các mô hình phố đêm nhằm xây dựng định hướng phát triển phù hợp hơn: “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Huế có thể nói là chưa được như kỳ vọng. Ngoại trừ khu phố đi bộ ở khu vực Phạm Ngũ Lão-Chu Văn An-Võ Thị Sáu đang rất thu hút khách du lịch thì các khu phố ví dụ như khu phố xung quanh Hoàng Thành rồi khu vực Hai Bà Trưng thì chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Thành phố đang rà soát, đánh giá lại các khu phố đêm để có giải pháp phù hợp. Ví dụ như phố đêm đường Hai Bà Trưng sẽ được định hướng sử dụng vỉa hè cho hoạt động kinh doanh; các khu phố xung quanh Đại Nội sẽ được đầu tư chiếu sáng, kết hợp các trải nghiệm mới”.

Tái hiện các hoạt động trong Đại Nội Huế

Việc phát triển kinh tế đêm được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng hoạt động dịch vụ mà còn từng bước định hình hình ảnh Huế, một đô thị di sản giàu bản sắc, đồng thời mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách cả ban ngày lẫn ban đêm.