Khách Việt có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa

Ngày 17/1, ông Nguyễn Ngọc Tùng, thành viên liên minh tour Trung Quốc ở Hà Nội, cho biết từ 11/4, du khách Việt Nam có thể bay thẳng tới Trung Quốc, không cần xin visa khi mua tour Quế Lâm – Dương Sóc.

Với giá khoảng 7,3 triệu đồng, tour Quế Lâm - Dương Sóc mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều tour Trung Quốc đường bay, giá dưới 10 triệu đồng như Quý Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, đảo Hải Nam hoặc Trùng Khánh 4 ngày. Ưu thế của Dương Sóc là phong cảnh núi non trùng điệp, được mệnh danh là "sơn thủy đệ nhất thiên hạ".

Thực tế, thành phố Quế Lâm đã áp dụng việc miễn visa cho các đoàn từ hai người thuộc các nước ASEAN từ năm 2015, thông qua các đơn vị du lịch được cơ quan quản lý thẩm định. Để hưởng ưu đãi, khách phải thực hiện xuất nhập cảnh tại sân bay Quế Lâm và lưu trú tối đa 144 giờ.

Du khách chụp ảnh ở đỉnh núi Lão Trại Sơn, Dương Sóc. Ảnh: Bucket Listy Blog

Trước đây, khi không có chuyến bay thẳng, du khách Việt thường chỉ có lựa chọn mua tour Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc, giá khoảng 6,5 triệu đồng, di chuyển đường bộ. Trong tháng 1, một landtour Trung Quốc đã thuê máy bay nguyên chuyến (charter) để mở tour này, cùng bán với các liên minh tour ở Việt Nam, dự kiến 180 khách mỗi chuyến, bắt đầu từ tháng 4.

Theo ông Tùng, trình Quế Lâm - Dương Sóc đường bộ trước kia "không mấy thành công" vì di chuyển lâu, cạnh tranh điểm đến cao. Lần gần nhất, công ty của ông Tùng bán chương trình này là năm 2023, sau đó dừng hẳn.

Trung bình, thời gian xin visa đoàn tốn khoảng 10 ngày và chi phí khoảng 30 USD mỗi người. Với chuyến bay thẳng Quế Lâm, bên cạnh tiết kiệm thời gian, chi phí visa, du khách cũng có thể chốt tour sát ngày hơn.

Các điểm tham quan trong chương trình Quế Lâm - Dương Sóc mới cơ bản giữ nguyên so với tour truyền thống như trải nghiệm bè tre trên sông Li Giang, núi Vòi Voi, động Kim Thủy Nham, công viên Ngu Sơn.

Tháng 2/2025, Tây Song Bản Nạp cũng miễn thị thực cho các đoàn du lịch Việt Nam. Một số liên minh đã mở bán tour Hà Khẩu - Tây Song Bản Nạp, xuất phát từ Hà Nội, giá khoảng 9 triệu đồng mỗi người. Tuy nhiên, Tây Song Bản Nạp có nhiều điểm tương đồng với Thái Lan - điểm quen thuộc với khách Việt - nên khó bán.