Khách Việt chia sẻ cách mua vé Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành (Bảo tàng Cố Cung) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới và cũng bán hết vé vào loại nhanh nhất. Khoảng 4 triệu du khách đến Bắc Kinh mỗi năm, trong đó nhiều người bỏ lỡ cơ hội tham quan do không thể tranh nổi một vé vào cửa.

Bảo tàng Cố Cung mở bán vé hàng ngày vào 20h giờ Trung Quốc (19h Việt Nam), bán trước 7 ngày. Theo website của Bảo tàng Cố Cung, số vé bán ra mỗi ngày không quá 80.000 để bảo tồn di tích và bảo vệ chính sự an toàn của du khách. Đa số các ngày vé được bán hết chỉ trong vài chục phút, thường bị khách đùa là "khó săn hơn cả vé concert thần tượng".

Tử Cấm Thành là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Trịnh Hằng

Độc giả Trịnh Hằng, ngoài 40 tuổi, ở Hà Nội, từng hai lần tham quan Tử Cấm Thành. Chị chia sẻ kinh nghiệm và cách thức mua vé thành công.

Mua vé Tử Cấm Thành trực tuyến

Chúng tôi đã có chuyến tham quan Tử Cấm Thành lần đầu vào năm 2023, và lần thứ hai tháng 7/2025. Lần thứ hai này, vé còn hết nhanh hơn lần trước. 19h55, hai chúng tôi chuẩn bị hai chiếc điện thoại truy cập sẵn website chính thức của Cố Cung. 20h cả hai người cùng thao tác, nhưng website báo lỗi "lượng truy cập quá lớn". Sau vài phút chúng tôi vào được mục mua vé, điền tất cả các thông tin cần thiết, đến mục "thanh toán" lại báo lỗi tiếp. Chúng tôi buộc phải tải lại trang để thao tác từ đầu, lần này website báo "đã hết vé" dù chưa đến 20h10.

Rất may chúng tôi ở Bắc Kinh vài ngày, nên vẫn còn cơ hội mua vé vào hôm sau. Lần này chúng tôi thao tác trên máy tính nên nhanh hơn, và may mắn mua vé thành công.

Chỉ mua vé trên website chính thức

Ngay khi truy cập website của cơ quan quản lý Tử Cấm Thành - www.dpm.org.cn, du khách sẽ thấy thông báo cơ quan này không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào làm đại lý bán vé. Du khách cần thận trọng khi có ai ngỏ ý mua vé giúp, và không nên mua vé trên trang thứ ba không phải website chính thức.

Tử Cấm Thành có quầy vé trước cổng, nhưng không bao giờ bán vé tại chỗ. Nếu đến quầy vé, bạn sẽ thấy tấm biển "Đã hết vé" kèm thông báo "Hãy mua vé trước trên mạng, chúng tôi không bán vé trong ngày". Vì vậy, cách duy nhất để có vé vào Tử Cấm Thành là mua trên website chính thức.

Thông báo mua vé thành công từ website chính thức.

Chuẩn bị đầy đủ thông tin

Mua vé thành công hay không phụ thuộc vào việc bạn có thao tác đủ nhanh hay không. Tốt nhất du khách nên ghi tất cả các thông tin cần thiết ra một file riêng, khi mua vé chỉ cần copy và paste các thông tin này vào ô tương ứng trên website. Cụ thể, để mua vé, bạn cần nhập các thông tin gồm: địa chỉ email (để website gửi mã truy cập vào email, sau đó bạn có 60 giây để nhập mã truy cập này vào tài khoản mua vé) và các thông tin khác như họ tên, quốc gia, số hộ chiếu.

Đến mục thanh toán, bạn có thể dùng Wechat/Alipay (hai công cụ thanh toán phổ biến nhất ở Trung Quốc) hoặc dùng thẻ thanh toán quốc tế. Nếu có Wechat/Alipay thì bạn nên dùng công cụ này vì chỉ cần quét mã sẽ nhanh và tỷ lệ thành công cao hơn thẻ thanh toán quốc tế.

Có 6 loại thẻ thanh toán được chấp nhận: VISA, MasterCard, AMEX, Diners Club International, JCB. Bạn cần nhập các thông tin: số thẻ, ngày hết hạn, CVV. Riêng số thẻ thường khá dài, nên bạn cần chuẩn bị sẵn ra file sau đó copy vào ô tương ứng để tiết kiệm thời gian và tránh sai sót. Ngoài ra cũng cần sử dụng thiết bị tốt và đường internet ổn định để đảm bảo quá trình mua vé suôn sẻ.

Giá vé, giờ mở cửa, cổng vào

Sau khi mua vé thành công, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Tuy nhiên, email không bao gồm vé và bạn không cần in bất kỳ giấy tờ gì. Bạn chỉ cần mang hộ chiếu đến cổng của Tử Cấm Thành, nhân viên an ninh sẽ quét hộ chiếu để bạn vào cửa. Vé chỉ có hiệu lực trong ngày, nếu bạn trễ hẹn thì sẽ cần mua vé mới chứ không dùng được cho ngày hôm sau. Hãy truy cập website muộn nhất 24 tiếng trước ngày tham quan để được hoàn tiền 100%.

Giá vé hiện nay là 60 Nhân dân tệ (khoảng 220.000 đồng) vào mùa cao điểm (từ tháng 4 đến tháng 10) và 40 Nhân dân tệ vào mùa thấp điểm. Giá vé cho học sinh sinh viên là 20 Nhân dân tệ, du khách 60 tuổi giảm giá vé 50%, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật được miễn phí. Bạn cũng có thể mua vé riêng tham quan các phòng trưng bày độc đáo của Tử Cấm Thành với giá vé 10 Nhân dân tệ.

Giá vé vào Tử Cấm Thành. Ảnh chụp màn hình

Giá vé vào cửa Tử Cấm Thành khá "mềm" nếu so với các cung điện nổi tiếng khác trên thế giới như Versailles (Pháp) 18 euro (khoảng 540.000 đồng), Palacio Real de Madrid (Tây Ban Nha) 10 euro, Topkapi (Thổ Nhĩ Kỳ) 500 TRY (khoảng 330.000 đồng)...

Tử Cấm Thành mở cửa từ 8h30 đến 17h hằng ngày. Giờ vào cửa muộn nhất là 15h30, đóng cửa ngày thứ hai. Tử Cấm Thành có nhiều cổng, nhưng cổng duy nhất có thể vào tham quan là Ngọ Môn (Meridian Gate - Wu men). Nếu bạn đi taxi hoặc các phương tiện công cộng, hãy lưu ý xuống đúng điểm để không phải đi bộ quá xa. Thời gian tham quan toàn bộ Tử Cấm Thành khoảng 4-5 tiếng.