Cây cầu ở Philippines rất giống Cầu Vàng Đà Nẵng khiến nhiều người tranh luận

Trên mạng xã hội ở Philippines đang xôn xao về một cây cầu dù nó còn đang được xây dựng chứ chưa mở cửa đón khách. Lý do là vì trông nó rất giống Cầu Vàng ở Bà Nà Hills (Đà Nẵng, Việt Nam).

Theo trang TripZilla của Philippines, cây cầu “trùng ý tưởng” đang được xây dựng ở tỉnh Benguet, với thiết kế là có đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ cầu. Những hình ảnh do một người Philippines đăng trên mạng xã hội khiến nhiều cư dân mạng nước này bàn tán liệu cây cầu này có “lấy cảm hứng” hay “bắt chước” biểu tượng du lịch nổi tiếng của Việt Nam hay không.

Hình ảnh 2 cây cầu được đăng trên trang tin du lịch của Philippines. Ảnh: TripZilla.

Cầu Vàng ở Đà Nẵng dài gần 150 mét, từng được trang The Guardian khen ngợi là “một trong những cây cầu đi bộ ngoạn mục nhất thế giới” và cũng thường được gọi là biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.

Cầu Vàng rất đặc biệt ở Đà Nẵng. Ảnh: TPO.

Sau khi những hình ảnh cây cầu ở Benguet được đăng lên mạng, nhiều netizen ở Philippines đã có những ý kiến rất khác nhau. Một số người thích thú với thiết kế của cầu, nói rằng cầu cứ được xây dựng tốt, an toàn là được, lấy cảm hứng từ đâu không quan trọng; nhưng cũng không ít người cho rằng công trình ở Philippines là “thiếu sáng tạo”, chỉ làm nên một bản sao chứ không thể hiện được bản sắc địa phương.

Cầu đang được xây ở Philippines. Ảnh: Patrick Marrero Tapang Jr/ Facebook/ TripZilla.

Thực tế, nhiều du khách coi những công trình kiến trúc độc đáo là một phần quan trọng khi họ lựa chọn nơi du lịch. Vì vậy, việc xây dựng một công trình đẹp, ấn tượng ở bất kỳ đâu cũng không chỉ cần đảm bảo an toàn mà còn cần có sự độc đáo, phản ánh được văn hóa địa phương là tốt nhất. Do đó, cuộc tranh luận trên mạng xã hội ở Philippines về “cây cầu bàn tay” vẫn chưa có hồi kết.

Hiện tại, điểm du lịch có cây cầu nói trên ở Philippines vẫn chưa mở cửa đón khách, cũng chưa có thông tin về thời điểm mở cửa, tên chính thức hay phí vào tham quan.