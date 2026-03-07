Ngẩn ngơ sắc trắng hoa ban tô điểm phố phường ở Lai Châu

Khi "nàng ban" xuống phố

Nếu ai đó hỏi về linh hồn của mùa xuân Tây Bắc, chắc hẳn câu trả lời sẽ là hoa ban. Nhưng không cần phải lặn lội đến những cánh rừng xa xôi, ngay tại các tuyến phố thuộc phường Đoàn Kết và phường Tân Phong của tỉnh Lai Châu, hoa ban đang bước vào độ khai hoa rực rỡ nhất.

Nhiều tuyến phố ở phường Đoàn Kết và phường Tân Phong (Lai Châu) rợp sắc trắng tinh khôi của hoa ban. (Ảnh: Đinh Đông)

Dạo bước trên các tuyến đường, khu lâm viên hay khuôn viên cây xanh tại hai phường Đoàn Kết và Tân Phong, du khách dễ dàng bị hớp hồn bởi những hàng hoa ban chạy dài thăm thẳm. Những cánh hoa mỏng manh, trắng muốt điểm xuyết chút sắc tím nhạt, hồng phấn, rung rinh trước gió, khiến ai thấy cũng phải thốt lên 2 từ “đẹp quá”.

Khác với vẻ rực rỡ của hoa đào hay nét kiêu sa của hoa hồng, hoa ban mang một vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng như chính tâm hồn người thiếu nữ vùng cao. Giữa không gian phố thị hiện đại với những tòa nhà cao tầng và những con đường nhựa thênh thang, sắc hoa ban xuất hiện như một nét vẽ mềm mại, làm dịu đi cái hối hả của nhịp sống thường nhật, tô điểm cho bộ mặt đô thị thêm phần sức sống và thơ mộng.

Hoa ban được xem là biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. (Ảnh: Đinh Đông)

Cứ vào độ này, các tuyến phố nơi đây lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Không chỉ là loài hoa biểu tượng, hoa ban còn trở thành "phông nền" hoàn hảo cho những tín đồ yêu cái đẹp.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực quảng trường và các tuyến phố chính của phường Tân Phong, đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đã xúng xính váy áo để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất cùng loài hoa này.

Sắc trắng hoa ban phủ khắp các tuyến phố ở Lai Châu

Nhiều chị em phụ nữ chọn cho mình những bộ áo dài truyền thống với màu sắc nhã nhặn để tôn lên vẻ thanh lịch bên những gốc ban cổ thụ. Không khó để bắt gặp những cô gái Thái, gái Mông diện trang phục dân tộc độc đáo, mải mê chụp hình lưu niệm bên những hàng ban rực rỡ.

Cứ mỗi độ hoa ban nở rộ, các tuyến phố ở phường Tân Phong (Lai Châu) lại trở nên đẹp hơn, nhộn nhịp hơn bởi sự góp mặt của đông đảo người dân địa phương và du khách. (Ảnh: Đinh Đông)

Chị Vàng Thị Mai, một người dân trú tại phường Đoàn Kết, chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Ba là tôi cùng bạn bè lại chuẩn bị quần áo để đi chụp ảnh hoa ban. Hoa ban năm nay nở rất đều và đẹp. Nhìn thấy hoa ban nở là thấy mùa xuân về, thấy yêu thêm mảnh đất quê hương mình".

Không chỉ làm đẹp cho không gian sống, hoa ban còn đang trở thành một "đại sứ du lịch" quan trọng của Lai Châu. Sức hút từ những hàng hoa rực rỡ tại phường Tân Phong và Đoàn Kết đã kéo theo lượng lớn du khách từ nhiểu nơi khác đổ về.

Việc quy hoạch trồng hoa ban trong các khu lâm viên và dải phân cách đường phố không chỉ đơn thuần là phủ xanh đô thị, mà còn thể hiện tư duy thẩm mỹ và sự trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của chính quyền địa phương. Sắc trắng hồng ấy không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là kết quả của bàn tay chăm sóc, giữ gìn từ cộng đồng.

Nhiều cô gái Thái xúng xính váy áo truyền thống chụp hình lưu niệm bên những hàng ban rực rỡ. (Ảnh: Đinh Đông)

Dưới cái nắng nhẹ của những ngày cuối xuân, hoa ban cứ thế nở, cứ thế tỏa hương thầm kín. Những cánh hoa rụng xuống trải dài trên vỉa hè như những thảm lụa trắng, khiến bước chân người đi ngang qua cũng phải nhẹ nhàng hơn vì sợ làm đau một mùa hoa đẹp.

Tháng Ba này, nếu bạn đang tìm kiếm một khoảng lặng bình yên, một góc máy ảnh ngập tràn hơi thở thiên nhiên nhưng vẫn mang nét hiện đại, hãy ghé thăm các tuyến phố ở Lai Châu, để được đắm mình trong sắc trắng tinh khôi của "nàng ban" và cảm nhận một Tây Bắc đang chuyển mình đầy sức sống.