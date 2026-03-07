Hoa rì đua nở, nhuộm vàng suối rừng Đà Nẵng

Theo ghi nhận, tại nhiều khu vực suối Hòa Bắc (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng), hoa rì rừng mọc thành từng bụi lớn ven bờ nước. Những cành hoa nhỏ vươn mình dọc theo dòng suối, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa sắc vàng cam và màu xanh của núi rừng. Khi nắng sớm chiếu xuống, cả khúc suối như được phủ một lớp ánh vàng rực rỡ. Ảnh: Duy Quốc.

Hoa rì là loài hoa dại quen thuộc của vùng rừng núi. Cây thường mọc ven suối, trên các triền đất ẩm hoặc bãi đá và nở rộ từ tháng 3 đến tháng 4 hằng năm.

Những bông hoa nhỏ, cánh mỏng, mọc dày thành chùm, khi nở đồng loạt tạo nên thảm màu vàng cam nổi bật giữa không gian rừng núi.

Bạn Thanh Huyền (trú phường Hòa Khánh) cho biết đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hoa rì rừng nở nhiều đến vậy. “Hoa mọc dọc theo bờ suối, vàng rực cả một đoạn dài. Khung cảnh rất tự nhiên, hoang sơ. Chỉ cần đứng giữa dòng suối, cạnh những bụi hoa là đã có thể chụp được những bức hình rất đẹp”, Huyền chia sẻ.

Những cây hoa rì cao khoảng 10m, tán rộng với nhiều cành nhỏ dày đặc. Từng chùm hoa vàng cam rực rỡ vươn lên giữa nền xanh của núi rừng, tạo nên khung cảnh nổi bật và đầy sức sống.

Với nhiều người dân địa phương, mùa hoa rì nở cũng là dấu hiệu báo hiệu thời điểm chuyển mùa của núi rừng. Những bụi hoa vàng rực thường xuất hiện sau các đợt mưa đầu năm, khi thời tiết dần ấm lên và cây cối bắt đầu sinh trưởng mạnh.

Giữa khung cảnh rừng núi xanh mát, sắc vàng cam của hoa rì như một điểm nhấn dịu dàng, mang đến vẻ đẹp bình yên cho suối rừng. Không cần những vườn hoa được chăm chút cầu kỳ, chỉ những bụi hoa dại ven suối cũng đủ khiến thiên nhiên nơi đây trở nên rực rỡ và cuốn hút trong mắt người thưởng ngoạn.