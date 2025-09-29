Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây

Người dân đứng kín hai bên đường chờ xem các đội rước đèn Trung thu khổng lồ hình chim phượng hoàng, rùa vàng, gà trống... quanh thành cổ Sơn Tây.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 1

Tại phố đi bộ Sơn Tây (phường Sơn Tây, Hà Nội), hàng nghìn người dân theo dõi 19 đội thi rước đèn và diễu hành với chủ đề “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”, tối 27/9.

Đây là hoạt động thường niên giữa các đội của nhiều tổ dân phố từ khi phố đi bộ Sơn Tây mở cửa. Hội thi diễn ra trong ba đợt, mỗi đợt 19 đội lần lượt các ngày 13, 20 và 27/9.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 2

Các mô hình đèn Trung thu, con giáp khổng lồ do người dân tự thiết kế, chế tác.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 3

Trên tuyến đường dài khoảng 1.000 m, người dân đứng kín hai bên, các mô hình di chuyển chậm rãi, kết hợp giao lưu cùng khán giả. Trong ảnh là mô hình rùa vàng do tổ dân phố 8 Vân Gia chế tác được gắn vòi phun nước.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 4

Những tác phẩm kích thước lớn, thiết kế cầu kỳ như chim phượng hoàng, rùa vàng, đèn ông sao, đèn kéo quân… được di chuyển tới khu vực thành cổ từ chiều.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 5

Đoàn rước đèn trung thu hình con rồng dài khoảng 20 m, của tổ dân phố số 5 Ngô Quyền.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 6

Mô hình “Gia đình gà” do tổ dân phố 4 Mai Trai chế tác cao khoảng 3 m thu hút người dân chụp hình.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 7

20h45, một trong số các đội thi bắn loạt pháo hoa tầm thấp khiến nhiều người dân bất ngờ.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 8

Hàng trăm em nhỏ diễu hành trên đường phố bên cạnh các mô hình khổng lồ tái hiện hình ảnh quê hương, truyền thuyết và biểu tượng lịch sử.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 9

Buổi rước đèn thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài.

Gia đình chị Tereza, đến từ Cộng hòa Séc, tham gia chương trình theo gợi ý của người thân. “Chúng tôi có hai tuần ở Việt Nam. Ngoài trải nghiệm văn hóa rước đèn Trung thu, tôi dự định tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng khác như Hạ Long, Tràng An”, chị Tereza nói.

Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây - 10

Dù trời mưa do ảnh hưởng bão, người dân vẫn kiên nhẫn chờ các đoàn rước đi qua. Lễ trao giải Hội thi mô hình đèn Trung thu sẽ tổ chức lúc 19h30 ngày 4/10.

