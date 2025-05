Hà Giang lọt top điểm đến đẹp nhất thế giới

Hà Giang và Hội An tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch thế giới khi được vinh danh trong danh sách những điểm đến đẹp nhất toàn cầu do tạp chí Time Out công bố vào tháng 4 năm 2025. Cụ thể, Hà Giang xếp thứ 10 và Hội An xếp thứ 44 trong danh sách này, dựa trên bình chọn của mạng lưới các cây bút du lịch toàn cầu của tạp chí.

Hà Giang, nằm ở cực Bắc Việt Nam, nổi bật với những cung đường đèo ngoạn mục như đèo Mã Pí Lèng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng dòng sông Nho Quế xanh ngắt uốn lượn giữa núi đá. Khu vực này còn sở hữu Cao nguyên đá Đồng Văn – Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận, với cảnh quan núi đá vôi độc đáo và hệ sinh thái đa dạng. Ngoài ra, Hà Giang còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với bản sắc văn hóa phong phú, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Chiêm ngưỡng dòng sông Nho Quế xanh ngắt uốn lượn giữa núi đá. Ảnh LuhanhHaGiang

Nhận xét về Hà Giang, Time Out đánh giá cao những con đường đèo quanh co như dốc Thẩm Mã uốn lượn qua 6 khúc cua liên tiếp hay "vua của các con đèo" Mã Pì Lèng nhìn ra sông Nho Quế. Cây bút từ tạp chí của Anh lại đặc biệt ấn tượng với cảnh hùng vĩ của Là Si (xã Ngam La) bởi khung cảnh yên bình và núi non trùng điệp.

Theo Grace Beard, biên tập viên du lịch của tạp chí Time Out, phải mất hàng nghìn năm vất vả để người dân có thể khai thác và trồng lúa gạo tại đây như ngày nay. Cô gợi ý thời gian du khách nên đến thăm Là Si vào tháng 4, 5 hoặc 9, 10 để né đám đông (tháng 1 đến tháng 3), mưa (tháng 6 đến tháng 8) và cái lạnh (tháng 11 đến tháng 3).

Hội An nằm cuối danh sách địa danh đẹp nhất thế giới của Time Out. Nơi đây được mô tả là thành phố cổ nằm ở miền Trung Việt Nam, gây ấn tượng với những con phố rợp bóng đèn lồng bằng lụa đung đưa bên ngoài nhà hàng, tô điểm cho dãy tường màu vàng bên thị trấn cổ.

Mô tả về Hội An, tạp chí nhắc đến những chiếc đèn lồng bằng lụa đung đưa bên ngoài nhà hàng, tô điểm cho dãy tường màu vàng bên thị trấn cổ. Ảnh dulich

Điều thú vị khi sống ở thị trấn nhỏ thơ mộng này là dành buổi sáng để nhâm nhi cà phê và buổi chiều đạp xe quanh những cánh đồng lúa thanh bình. Chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng sáng rực rỡ, những chiếc đèn hoa đăng trôi nhẹ nhàng trên dòng sông Hoài, thong dong đạp xe qua phố cổ, hay thư giãn bên những bãi biển hoang sơ quyến rũ.