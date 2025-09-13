Cánh đồng cỏ lau ở Ecopark chốn hẹn hò, chụp ảnh lý tưởng cho du khách Hà Nội

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, cánh đồng cỏ lau trong khu đô thị Ecopark đang bước vào mùa bung nở, phủ trắng cả một khoảng không gian rộng lớn. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách và giới trẻ yêu thích thiên nhiên, săn ảnh đẹp.

Ảnh Nguyễn Khoa

Khung cảnh lãng mạn giữa lòng phố thị

Trong những ngày thu, khi nắng nhẹ và gió mát, cánh đồng cỏ lau bung nở trắng muốt, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng vừa yên bình. Sắc trắng tinh khôi của cỏ lau hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ mang đến cảm giác thư thái, như tách biệt khỏi nhịp sống xô bồ của phố thị.

Ảnh Nguyễn Khoa

Không gian rộng mở của Ecopark vốn nổi tiếng với nhiều mảng xanh, và cánh đồng cỏ lau chính là điểm nhấn vào mùa này. Giữa khung cảnh đó, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những nhóm bạn trẻ, các cặp đôi hay gia đình cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Thời điểm lý tưởng để check-in

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, thời gian đẹp nhất để chụp ảnh với cánh đồng cỏ lau là vào buổi sáng sớm hoặc xế chiều. Khi ấy, ánh nắng chiếu xiên qua những bông cỏ trắng, tạo nên hiệu ứng lung linh và mềm mại, giúp bức hình thêm phần lãng mạn.

Ảnh Nguyễn Khoa

Vào sáng sớm, sương mai còn vương trên những nhành cỏ khiến không gian trở nên huyền ảo. Trong khi đó, buổi chiều lại mang đến bầu không khí ấm áp, phù hợp để tận hưởng trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên.

Điểm hẹn cuối tuần gần Hà Nội

Một lợi thế khác khiến cánh đồng cỏ lau tại Ecopark được nhiều người lựa chọn là vị trí thuận tiện. Chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy từ trung tâm Hà Nội, du khách đã có thể đặt chân tới một không gian ngập tràn sắc trắng.

Ảnh Nguyễn Khoa

Bên cạnh việc chụp ảnh, nhiều gia đình và nhóm bạn còn kết hợp dạo chơi trong khu đô thị xanh, thưởng thức cà phê, picnic hoặc đạp xe trong không gian trong lành. Đây cũng là hoạt động phù hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc chuyến dã ngoại ngắn ngày.

Lưu ý cho du khách

Do là địa điểm ngoài trời, du khách nên chọn trang phục thoải mái, gam màu nhẹ nhàng để nổi bật trên nền cỏ trắng. Nên mang theo mũ, kính râm hoặc kem chống nắng khi tham quan vào ban ngày. Ngoài ra, giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi sẽ góp phần bảo vệ cảnh quan chung.

Ảnh Nguyễn Khoa

Mỗi mùa, Ecopark lại có những góc cảnh sắc riêng thu hút du khách, và mùa cỏ lau chính là một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm.

Với khung cảnh nên thơ, không gian trong lành và vị trí thuận lợi, cánh đồng cỏ lau ở Ecopark đang là lựa chọn lý tưởng để du khách Hà Nội và vùng lân cận tìm đến, tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên.