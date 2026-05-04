Ghẹ đỏ bổ dưỡng thế nào mà giá cả triệu đồng/kg? Khi ăn nên chọn ghẹ đỏ hay ghẹ xanh?

Ghẹ đỏ bổ dưỡng thế nào mà giá cả triệu đồng/kg?

Mới đây, một hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa của một đoàn khách dùng bữa ngày 30/4 được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý trong đó món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg.

Hóa đơn lan truyền trên mạng xã hội về một bữa ăn gần 18 triệu đồng cho một đoàn khách ở Sầm Sơn. Ảnh: NLĐO

Loại ghẹ đỏ bổ dưỡng, ngon thế nào mà có giá đắt đỏ như vậy?

Ghẹ đỏ còn được gọi là ghẹ dĩa, ghẹ hoa hoặc ghẹ thánh giá. Đây là loài giáp xác mười chân thuộc họ cua bơi, thường được nhận biết nhờ vỏ màu đỏ, trên lưng có các chấm tròn hoặc hình giống chữ thập. Loại ghẹ này được nhiều nhà hàng đưa vào thực đơn hải sản cao cấp vì màu sắc đẹp, kích thước tương đối lớn, thịt ngọt và thường được chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc nấu lẩu.

So với một số loại ghẹ phổ biến, ghẹ đỏ thường có trọng lượng lớn hơn. Vào mùa đẹp, ghẹ có thể đạt khoảng 3 đến 4 con/kg; thời điểm bình thường có thể khoảng 5 đến 6 con/kg. Đây cũng là lý do khi gọi theo kg, đặc biệt với đoàn đông người, tổng tiền món ghẹ có thể tăng rất nhanh.

Ghẹ đỏ được nhiều nhà hàng đưa vào thực đơn hải sản cao cấp vì màu sắc đẹp, kích thước tương đối lớn, thịt ngọt. Ảnh minh họa: TL

Ghẹ đỏ ngon hơn hay ghẹ xanh ngon hơn?

Theo kinh nghiệm của ngư dân vùng ven biển, nếu cùng trọng lượng với các loại ghẹ phổ thông khác như ghẹ xanh, ghẹ bầu (có nơi gọi là ghẹ bà)… thì ghẹ đỏ nhiều thịt hơn. Tuy nhiên, thịt ghẹ đỏ lại không được đánh giá ngon hơn ghẹ xanh.

Ghẹ xanh xuất hiện khá phổ biến khắp các vùng biển của Việt Nam. Ghẹ xanh thường nhỏ hơn ghẹ đỏ. Ghẹ có màu vỏ xám với những viền xanh ở chân và những đốm trắng toàn thân.

Ghẹ xanh ăn ngon và rất chắc, thịt vừa thơm ngon vừa ngọt cũng như chứa nhiều dưỡng chất nhất trong các loại ghẹ.

Các món ăn phổ biến từ ghẹ

Các món ăn phổ biến và ngon nhất từ ghẹ bao gồm: Ghẹ hấp (bia, sả, nước dừa), ghẹ rang me, ghẹ cháy tỏi, bánh canh ghẹ, lẩu ghẹ, cháo ghẹ và ghẹ sốt trứng muối…

Thịt ghẹ chắc, ngọt, thường được chế biến theo cách giữ nguyên hương vị tự nhiên hoặc đậm đà gia vị, phù hợp cho cả bữa cơm gia đình và tiệc hải sản.

Cách chế biến 3 món ăn nhanh gọn từ ghẹ

Các món ghẹ hấp

Ghẹ hấp bia sả: Ghẹ rửa sạch, xếp vào nồi cùng sả đập dập, gừng, đổ bia vào và hấp trong khoảng 10-15 phút.

Ghẹ hấp nước dừa: Thay bia bằng nước dừa tươi để tăng vị ngọt thanh, thơm dịu.

Bày ghẹ hấp ra khay, chấm cùng gia vị tùy thích.

Ghẹ xào miến

Nguyên liệu

Ghẹ 1 kg, thịt bò 200gr, giá 100gr, hành tây 1 củ, cà rốt 1 củ, rau cải thìa 200gr, nấm đông cô khô 50gr, nấm mèo khô 50gr, miến dong 200gr, tỏi 10 tép, hành tím 5 củ, hành lá 2 nhánh, sả 3 nhánh, bia 1 lon, bột bắp 3 muỗng canh, dầu hào 3 muỗng canh, dầu ăn 6 muỗng canh, nước tương 2 muỗng canh, gia vị (hạt nêm/ bột ngọt/đường/tiêu)

Sơ chế nguyên liệu

Ghẹ sống mua về để nguyên con rửa qua với nước cho sạch. Sau đó lấy 3 nhánh sả, đập dập, cắt khúc dài khoảng 2 - 3 lóng tay, cho vào đáy nồi rồi xếp ghẹ lên.

Đổ lon bia vào nồi, đậy nắp lại, bắc nồi lên bật bếp và hấp ghẹ với lửa vừa trong 15 phút là ghẹ chín.

Ghẹ chín lấy từng con ghẹ tách mai. Chia ghẹ làm 2 phần, 1 phần dùng kềm kẹp bể phần vỏ, bóc lấy thịt cho ra đĩa. Phần con lại bẻ đôi con.

Ngâm nấm mèo và nấm đông cho nở, sau đó vớt ra rửa sạch lại với nước, cắt bỏ chân nấm rồi thái sợi vừa ăn.

Rau cải thìa, cắt bỏ gốc, để nguyên cây rửa sạch với nước rồi đem trụng sơ với nước sôi trong 5 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Miến dong cho vào thau ngâm với nước khoảng 10 phút, sau đó vớt ra để ráo nước.

Cà rốt bào bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái sợi dài khoảng 2 lóng tay. Tỏi bóc vỏ, một nửa đập dập, một nửa băm nhỏ. Hành tím bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ.

Hành lá, cắt bỏ gốc rửa sạch, thái nhỏ. Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, cắt múi cau. Giá rửa sạch với nước, cho ra rổ để ráo nước.

Thịt bò, rửa sạch, cắt miếng nhỏ vừa ăn, sau đó cho thịt vào đĩa ướp với 1 muỗng canh dầu hào.

Cho vào chén 3 muỗng canh bột bắp, hoàn tan cùng 200ml nước.

Chế biến

Bắc chảo lên bếp mở lửa vừa, thêm 3 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu nóng cho tỏi đập dập vào phi thơm. Tỏi phi vàng thơm, vớt tỏi ra dĩa, cho tiếp 1/2 phần hành tím băm vào phi thơm rồi cho thịt bò đã ướp vào đảo đều tay trong 5 phút. Thịt vừa chín tới bạn vớt thịt ra đĩa.

Cho tiếp 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, phi thơm phần hành tím còn lại rồi cho nấm mèo và nấm đông cô, cà rốt vào xào khoảng 2 phút. Nêm gia vị với 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước tương, nước bột bắp.

Đảo đều tay rồi cho cải thìa đã trụng vào, nêm nếm lại cho vừa ăn, tắt bếp.

Tiếp đến bắc chảo lên bếp mở lửa vừa, thêm 1 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu nóng phi thơm phần tỏi băm. Cho phần mai và ghẹ bẻ đôi con vào xào cùng với hành tây cắt múi cau. Sau đó cho tiếp phần thịt ghẹ đã bóc vào đảo cùng và nêm với 1 muỗng canh dầu hào.

Tiếp đến cho miến vào xào đảo đều khoảng 10 phút. Nêm lên miến 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước tương.

Cho giá vào, đảo đều trong vòng 2 phút và nêm nếm lại cho vừa ăn.

Miến xào ghẹ đã chín, cho tiếp hỗn hợp rau và nấm, thịt bò, hành lá vào, trộn đều lên, rắc thêm ít tiêu xay nữa là hoàn thành.

Gắp miến xào ra dĩa, trình bày đẹp mắt cho thêm tỏi phi lên và thưởng thức cùng nước tương.

Cách làm lẩu ghẹ

Nguyên liệu:

3 - 5 con ghẹ xanh; 7 - 9 củ hành tím; tiêu xanh; 1kg bún; cà chua 3 quả; me 10g; 1/2 quả dứa.

Các loại nấm: kim châm, đùi gà, bào ngư; rau ăn kèm: mồng tơi, mướp hương; gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, bột ngọt, đường.

Sơ chế nguyên liệu

Ghẹ mua về, ngâm trong nước đá để khi làm ghẹ không bị gãy càng hay chân. Tách mai ghẹ, loại bỏ những phần dơ rồi mang rửa sạch.

Hành tím xắt nhỏ, tiêu xanh giã nhỏ.

Me cho vào chén, cho nước ấm vào, lấy nước cốt bỏ hột.

Nấu nước lẩu

Chuẩn bị một chiếc chảo, phi thơm hành tím. Khi hành tím thơm vàng, cho cà chua bổ miếng, tiêu xay vào xay để tăng vị thơm nồng.

Chuẩn bị một nồi nước sôi, đổ hỗn hợp vừa xào, dứa vào. Nêm vào nước lẩu nước cốt me, 2 thìa muối, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa bột ngọt và 1/2 thìa đường.

Khi nước sôi, cho ghẹ vào và đun thêm 5 - 7 phút nữa. Vớt ghẹ ra và nhúng rau vào rồi thưởng thức.

Ăn ghẹ có gây dị ứng?

Ghẹ là loại hải sản rất dễ gây dị ứng, thuộc nhóm thực phẩm có nguy cơ cao nhất do chứa các protein lạ kích thích hệ miễn dịch.

Triệu chứng khi dị ứng ghẹ thường gặp như: Nổi mề đay, mẩn ngứa, sưng mặt, đau bụng, buồn nôn, khó thở, thậm chí sốc phản vệ nguy hiểm. Người bị dị ứng cua thường cũng sẽ bị dị ứng với ghẹ.

Những người có hệ miễn dịch nhạy cảm, người có tiền sử dị ứng hải sản (tôm, cua, sò) nên thử một lượng nhỏ trước khi ăn nhiều. Nếu có tiền sử dị ứng nặng, nên tránh ăn hoàn toàn.

Nếu có biểu hiện bất thường, cần dừng ăn ngay và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng nặng.