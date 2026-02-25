Du khách trả giá vì du lịch không ngừng nghỉ

Meredith Bethune, sống tại New York, Mỹ, từng có cuộc sống mà nhiều người mơ ước: trung bình mỗi tháng bay quốc tế một lần để phục vụ công việc, đi khắp thế giới đưa tin về các điểm đến nổi tiếng.

Những lời mời như du ngoạn dọc bờ biển Na Uy, sau đó bay thẳng tới Las Vegas (Mỹ) dự lễ khai trương một nhà hàng luôn là "đề nghị không thể chối từ" vì quá hấp dẫn. Đổi lại, Bethune sống trong trạng thái di chuyển không ngừng nghỉ suốt nhiều năm.

"Những chuyến bay đường dài liên tục, các bữa ăn thịnh soạn, lịch trình kín mít và giấc ngủ thất thường đã âm thầm bào mòn sức khỏe", Bethune nói, lý giải việc cô tăng cân nhanh chóng và thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức.

Bethune chụp ảnh lưu niệm khi đi bộ tại khu vực Grand Canyon, một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Mỹ. Ảnh: BI

Ban đầu, Bethune tự trấn an rằng sự sa sút sức khỏe chỉ là "cái giá phải trả" cho công việc mơ ước. Đổi lại, cô có những trải nghiệm hiếm có như trekking ở Peru hay tham gia tour safari ngắm động vật hoang dã tại Kenya.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, nữ nhà báo buộc phải đối diện sự thật rằng cô không thể tiếp tục lối sống này nếu muốn bảo vệ sức khỏe.

Bề ngoài, Bethune có cuộc sống lý tưởng, nhưng phía sau là những chuyến bay đêm triền miên, thiếu ngủ và vừa đặt chân đến nơi đã phải lao ngay vào công việc. Sau nhiều chuyến đi, cô mất gần một tuần mới hồi phục vì lệch múi giờ, chưa kể áp lực chờ đợi ở sân bay do hoãn hoặc hủy chuyến.

Lịch trình dày đặc khiến Bethune hiếm khi có thời gian trả lời email. Mỗi lần trở về nhà, cô gần như không kịp nghỉ ngơi trước khi phải xử lý một hộp thư điện tử đầy ắp công việc.

Việc thường xuyên tiếp xúc với không khí khô trên máy bay cũng làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến Bethune dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, cúm hoặc những bệnh lây nhiễm thông thường.

Chế độ ăn uống của cô cũng thiếu cân bằng. Trong các chuyến công tác, Bethune thường xuyên dự những bữa ăn thịnh soạn và cảm thấy có áp lực phải thử nhiều món để phục vụ bài viết, hoặc ăn uống thất thường vì lịch trình di chuyển dày đặc.

Những người làm trong lĩnh vực du lịch có lợi thế được đi nhiều nơi miễn phí, nhưng đổi lại lịch trình làm việc luôn dày dặc. Ảnh: Freelancer FAQS

"Tôi hầu như không tập thể dục vì thường xuyên về khách sạn muộn, rời đi sớm và phải ngồi hàng giờ trên xe giữa các điểm dừng", cô chia sẻ.

Việc di chuyển liên tục đôi khi khiến Bethune cảm thấy cô đơn. Phần lớn thời gian, cô ở bên các đối tác, đồng nghiệp và hướng dẫn viên - những người thân thiện nhưng không gắn bó lâu dài trong cuộc sống cá nhân.

Bạn bè thân thiết của cô sống xa, còn các chuyến thăm liên tục bị trì hoãn vì công việc. Trong khi đó, cha mẹ Bethune ngày càng lớn tuổi và cần nhiều sự hỗ trợ hơn.

Sau gần 10 năm rong ruổi, Bethune nhận ra sức khỏe của mẹ cô suy giảm rõ rệt. Điều này trở thành hồi chuông cảnh tỉnh, buộc cô phải nghiêm túc nhìn lại lối sống của mình. Những chuyến đi không ngừng đã âm thầm tàn phá sức khỏe của cô.

Hiện tại, Bethune cho biết cô cảm thấy tốt hơn nhiều khi giảm tần suất du lịch. Mỗi năm, cô chỉ bay một đến hai lần để công tác, tập thể dục gần như mỗi ngày và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Nhờ đó, cô giảm được khoảng 22 kg và ngủ ngon hơn.

Khi phải đi xa, Bethune ưu tiên các điểm đến gần nhà. Gần đây, cô hoàn thành chuyến đi bộ xuyên hẻm núi Grand Canyon — điều mà trước đây cô không dám thử vì thể trạng không cho phép.

"Từ bỏ công việc mơ ước không hề dễ dàng, nhưng tôi muốn giữ gìn sức khỏe tốt nhất có thể trong thời gian dài", Bethune nói.